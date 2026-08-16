El nuevo PGO de Villa de Mazo proyecta vivienda para 1.600 nuevos habitantes

Villa de Mazo prepara su futuro crecimiento con un nuevo Plan General de Ordenación (PGO) que amplía de forma significativa las posibilidades de vivienda en los asentamientos rurales. El documento plantea la incorporación de 615 nuevas viviendas, una previsión que permitiría al municipio afrontar un crecimiento de población de alrededor de 1.600 personas sobre sus actuales 5.200 habitantes.

La propuesta adquiere especial relevancia en una localidad de marcado carácter rural, donde buena parte de la población reside en asentamientos dispersos y el territorio mantiene un importante peso agrícola y ambiental. El objetivo del nuevo planeamiento es compatibilizar la necesidad de disponer de más vivienda con la conservación de este modelo territorial.

La principal apuesta consiste en fijar población sin consumir más suelo. Para ello, el PGO aumenta el número de parcelas edificables mediante procesos de colmatación interior en los asentamientos rurales. La intención es aprovechar los espacios disponibles dentro de estos núcleos antes que extender la superficie ocupada.

Los asentamientos rurales incluidos en el documento cuentan actualmente con 1.697 viviendas y unos 4.361 habitantes. Sobre esta base, el nuevo planeamiento permite incorporar las 615 viviendas previstas, con una capacidad estimada para 1.581 residentes adicionales. El incremento potencial supera el 30% de la población actual de estos ámbitos y busca contribuir a combatir el despoblamiento y favorecer el relevo generacional.

La revisión del planeamiento llega después de que el Ayuntamiento decidiera modificar el documento publicado en 2023. Uno de los objetivos principales de esta actualización ha sido precisamente aumentar las posibilidades de edificación dentro de los asentamientos rurales, apoyándose en la modificación de la legislación aprobada en 2025 para los municipios afectados por el reto demográfico.

El nuevo PGO no se limita a ordenar dónde se podrá construir. El documento pretende establecer el marco para el crecimiento futuro del municipio, proteger los espacios de valor ambiental y agrícola y mejorar la planificación de las infraestructuras y los servicios. También busca ofrecer mayor seguridad jurídica a vecinos e inversores.

La filosofía del planeamiento pasa, por tanto, por permitir que Villa de Mazo gane capacidad residencial sin perder su identidad territorial. La ampliación de las posibilidades de vivienda en los núcleos ya existentes pretende facilitar que los vecinos puedan establecer su proyecto de vida en el municipio, al tiempo que se evita una ocupación innecesaria de nuevos terrenos.

El documento se encuentra actualmente en información pública. El plazo comenzó el pasado 11 de agosto y permanecerá abierto hasta el 6 de octubre, periodo durante el cual la ciudadanía podrá consultar la documentación y presentar las alegaciones o sugerencias que considere oportunas.

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La documentación puede consultarse en la página web del Gobierno de Canarias, dentro del apartado de Política Territorial, en la web del Ayuntamiento de Villa de Mazo y en las dependencias de la Oficina Técnica Municipal. También se ha habilitado atención personalizada para quienes quieran conocer el contenido del planeamiento. n