Fuencaliente transforma una iglesia en pasarela de moda solidaria

La cantante Rosalía, con su último lanzamiento discográfico, Lux, mezcló el misticismo con el arte mundano. Las mujeres del Club del Enganche hicieron lo propio y en un escenario tan poco habitual para el mundo de la moda, desfilaron por el interior de la iglesia de San Antonio Abad de Fuencaliente con las prendas que ellas mismas elaboraron en una cita que unió tradición, solidaridad y arte textil.

El evento impulsado por la artesana y formadora Betsaida Jorge nació con el propósito solidario de recaudar fondos para apoyar la labor diaria de la Parroquia a través de donaciones voluntarias. Más de ochenta personas se dieron cita para acompañar a las protagonistas de esta historia, en un ambiente de emoción y orgullo compartido entre velas y bancos de madera

Las modelos caminaron por el pasillo central de la iglesia luciendo piezas únicas, tejidas a mano con mimo y paciencia. Cada prenda era un símbolo de creatividad y superación personal, resultado de la dedicación y el aprendizaje compartido a lo largo de los meses.

«Hemos tejido mucho más que prendas; tejimos unión, emoción y solidaridad», expresó la impulsora del Club del Enganche.

El club nació en febrero en Fuencaliente con quince participantes y nueve meses después reúne a más de treinta mujeres que lo han consolidado como un espacio de encuentro, aprendizaje y apoyo mutuo.

«Verlas caminar con la cabeza alta, sabiendo que lo que llevan puesto lo hicieron con sus propias manos, fue un momento de enorme orgullo para todas», insiste Betsaida Jorge.

La pasarela dejó claro que la moda artesanal también puede ser una forma de unir manos y corazones en torno a un propósito. n