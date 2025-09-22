CC reelige a Nieves Lady Barreto como sercretaria insular

Nieves Lady Barreto fue reelegida ayer como secretaria general insular de Coalición Canaria La Palma con el 98% de los votos de los 150 compromisarios y compromisarias que se reunieron en el VIII Congreso del partido, celebrado en Santa Cruz de La Palma.

A Barreto la acompañará, dentro de la Comisión Ejecutiva elegida para los próximos cuatro años, Sergio Rodríguez, que también ha sido reelegido como secretario de Organización. También fueron designadas las personas que se proponen para ocupar las secretarías ejecutivas.

Bajo el lema ‘La Palma que queremos’, se establecieron «las líneas políticas de un partido que ha demostrado que puede hacer posible lo imposible», declaró la actual consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno regional.

Barreto reclamó «unidad política para seguir sacando adelante las medidas que necesita La Palma. Lo que pedimos a las otras fuerzas políticas es que nos apoyen, igual que nosotros apoyamos las medidas que se plantearon para la Isla cuando estábamos en la oposición».

Sergio Rodríguez, que repite como secretario de Organización, agradeció el aval de los compañeros y compañeras del partido «al trabajo que se viene realizando dentro de la estrategia para la recuperación y el progreso de La Palma. Nuestro compromiso es seguir trabajando no solo para recuperar lo que perdimos, sino también para crear nuevas oportunidades », explicó Rodríguez.

200 millones

Desde la formación nacionalista, se aprobó también por unanimidad, seguir reclamando al Gobierno de España la «transferencia inmediata al ejecutivo regional canario de los 200 millones de euros pendientes para recuperación de La Palma, correspondientes a las anualidades de 100 millones de 2024 y de 2025.

«Esta cantidad pendiente de transferencia no solo está recogida en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, sino que se reconoce en una nota de prensa del Ministerio de Política Territorial fechada en julio de 2024», explicó Pedro Afonso, secretario de Estrategia Política y Electoral.

También se acordó seguir pidiendo al Gobierno de España la autorización pertinente para que la admnistración autonómica use su remanente y «poder adelantar el pago de las fincas perdidas por el volcán, y que active, de una vez, la bonificación del 60% del IRPF correspondiente al presente año, que tendría que haber entrado en vigor en enero», demandaron.

Los nacionalistas advierten de que seguirán trabajando para que esta bonificación fiscal se convierta en estructural y permanente, tal y como ocurre en otros territorios como Ceuta y Melilla.n