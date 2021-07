La gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma, Mercedes Coello, llama la atención sobre la situación que se está viviendo en la Isla, en la que muchas personas no están acudiendo a sus respectivas citas para la realización de pruebas diagnósticas de la Covid-19, calificando además de «golfos» a quienes se saltan la cuarentena y salen a la calle.

En unas declaraciones realizadas a ’Cope Canarias’, Coello pone de relieve que el 95% de los contagiados en la Isla son menores de 30 años, siendo La Palma donde más rápido está viendo crecer el número de casos de coronavirus. Así, en apenas ocho días ha pasado de tan solo seis positivos a 137, incluso en la semana anterior se alcanzó el cero en los guarismos de personas con la enfermedad activa. Este crecimiento es fruto, en gran parte, a los brotes relacionados con el ocio nocturno, pero también casos importados de otras islas, confirmó la médica.

Coello lamentó que el pasado martes solo acudiesen 150 personas de las 300 previstas para hacerse la PCR en el Hospital General de La Palma, mostrando su preocupación por que «40 o 50 fuesen contactos estrechos o personas sintomáticas», por lo que consideró que «esas personas no tenían ninguna justificación para no acudir, era su obligación», advirtió. Por todo ello, Mercedes Coello ha calificado de «golfos» a quienes son positivos y no lo comunican, «igual que si eres positivo, sales a la calle y no respetas la cuarentena, porque ponen en riesgo la salud de todos», dijo.

La gerente sanitaria destacó también de que en La Palma se están ofreciendo PCR a residentes de la Isla que provienen de otros puntos del archipiélago, fundamentalmente de Tenerife, comprobándose que «mucha gente viene con la Covid-19 y, si no se la hacemos cuando llegan, puede ocurrir que salgan a la calle con el virus».