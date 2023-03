Hacienda sabe si tienes dinero en efectivo guardado en casa. Una de las mayores preocupaciones de la administración tambien conocida como "el fisco" es el dinero que circula en efectivo y los movimientos que se hacen con él, ya que tradicionalmente se vincula a determinados tipos de fraude o blanqueo de capitales si ese dinero no pasa por el circuito de la banca o, en caso de que pase, que se hagan movimientos extraños en las cuentas.

Con la pandemia, los movimientos en efectivo cayeron muchísimo, pero todavía hay quien prefiere seguir utilizando efectivo en su día a día. Por eso, conviene saber qué método utiliza Hacienda para saber si guardas o no dinero en efectivo en casa.

No es delito tener dinero en efectivo en casa, no va a cambiar la cantidad de impuestos a pagar ni siquiera en la declaración del IRPF. Es más, la única condición que está estipulada para poder tener efectivo en casa es poder justificar la procedencia de ese dinero. En cualquier caso, Hacienda trata de tener controlado el circulante que hay en el país. Para ello, lleva a cabo un registro de algunas operaciones realizadas con dinero en efectivo y tiene como principales aliadas a las entidades bancarias.

Una de las principales fuentes de información, en esta materia, de Hacienda son las entidades bancarias y así queda recogido en el Artículo 93 de la Ley General Tributaria. Esta precisa que "estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria", siempre que estos estén relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

¿Cuáles son los movivientos que interesan a Hacienda?

Hay una serie de movimientos que generan más sospechas que otros. Los que cada entidad bancaria reporta a Hacienda son aquellos que implican un ingreso o una retirada de 3.000 o más euros. Pero no sólo eso. También comunica aquellos que implique el reintegro o ingreso de billetes de 500 euros. Otra actividad sospechosa que Hacienda sabe es cuando se tiene abierta una cuenta con algún depósito y no se lleva a cabo ningún tipo de movimiento u operación durante un tiempo. Si un titular no usa su cuenta bancaria para hacer pagos, no tiene recinos domiciliados o no ingresa ninguna cantidad de dinero durante un tiempo, se entiende que gestiona efectivo, fuera del ámbito contable de las entidades bancarias.

En la norma, queda recogido que atienden a “los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas”.