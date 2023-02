El euríbor ha vuelto a subir, pero en menor medida. A finales de enero ha marcado un 3,337%, un 0,3% más que en el mes anterior. Esto indica que es probable que el euríbor haya entrado en una fase más estable.

“Estamos volviendo poco a poco a la normalidad de las dinámicas bancarias, a que haya cambios en las ofertas comerciales una vez al trimestre y no cada mes o cada semana, como hemos visto en 2022; eso era una auténtica locura”, declara Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

Es por ello que las hipotecas ofertadas por los bancos no han modificado significativamente sus tipos. “Este mes de enero no ha cambiado casi nada, no ha habido mucho movimiento en lo que a ofertas hipotecarias se refiere y eso es una buena noticia para el mercado”, añade Colombelli.

En el caso de las hipotecas variables, por ejemplo, apenas ha habido cambios en cuanto a los tipos de interés.

Una de las mejores hipotecas variables sigue siendo la de EVO. Tiene un TIN del euríbor +0,50% (0,99% durante el primer año) y una TAE del 3,58%. A cambio será necesario domiciliar la nómina, prestación por desempleo o pensión superior a los 600 euros y contratar un seguro de hogar.

Otra entidad a tener en cuenta es Unicaja. Cuenta con una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,50% (0,99% durante el primer año) y una TAE del 4,06%. Los requisitos que hay que cumplir en este caso son mayores que si firmamos una hipoteca con EVO: tener unos ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales, domiciliar la nómina y los principales recibos, adquirir un seguro de hogar, vida o incapacidad temporal; contratar un seguro de coche o salud y realizar una aportación a un plan de pensiones o fondo de inversión.

Por otra parte, la hipoteca variable de Ibercaja tiene un TIN del euríbor+0,60% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 4,31%. En este caso las vinculaciones que hay que asumir son mayores: domiciliar la nómina y los recibos habituales, utilizar la tarjeta de crédito de la entidad, adquirir dos seguros (de vida y hogar) y realizar aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.

Tampoco hay que olvidarse del préstamo a tipo variable que se encuentra en ING. Domiciliando la nómina, ingresando más de 600 euros al mes o teniendo un saldo mínimo de 2.000 euros diarios y contratando dos seguros (de vida y hogar) se podrá disfrutar de una hipoteca con un TIN del euríbor +0,59% (1,50% durante el primer año).

Otra de las entidades que hay que mencionar en el campo de las hipotecas variables es Banco Mediolanum. Su Hipoteca Freedom tiene un TIN del euríbor +0,79% (0,99% durante el primer año) y una TAE del 3,60%. Los requisitos a cumplir en este caso son abrir una cuenta bancaria en la entidad, domiciliar ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contratar un seguro de vida.

¿Cómo puede evolucionar el euríbor en los próximos meses?

La hipoteca variable es un préstamo ligado al euríbor, puesto que suba o baje la cuota depende de cómo evolucione este indicador.

Pero… ¿Qué previsiones hay de cara al 2023? “La gran incógnita de este año es qué pasará con el euríbor, si desacelerará a la vez que bajan los tipos de interés oficiales del BCE o si seguirá su ascenso hasta alcanzar al menos el 4%”, asegura el asesor hipotecario de iAhorro.

Hay que tener en cuenta que se prevé que el Banco Central Europeo suba los tipos tanto en febrero como en el mes de marzo para situar el valor en un 3,5%. Esta subida va a ser gasolina para el euríbor, por lo tanto, habrá que esperar a que se produzcan estas operaciones y ver cómo reacciona el euríbor a ellas.