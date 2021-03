Esta semana seleccionamos ofertas de empleo en Tenerife casi en tu totalidad para los autónomos, grandes perjudicados en la pandemia por Covid19. Consulta estas oportunidades y regístrate en este mismo instante.

Autónomos

CENTURY21 CASAS IDEALES SELECCIONA:

ASESOR/A AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

- Contrato autónomo.

En CASAS IDEALES Buscamos personas emprendedoras con experiencia o sin ella, y te ofrecemos la oportunidad de formar parte de nuestra oficina CASAS IDEALES, un proyecto ambicioso que quiere reunir a más de 100 profesionales Inmobiliarios, con una cartera de 3500 propiedades que puedas vender desde el mismo momento de formar parte de nuestra gran familia, un excelente clima laboral y el respaldo de la marca más prestigiosa del mercado.

PRONTOPRÓ SELECCIONA:

Empresa de limpieza vehículos para Santa Cruz de Tenerife

Fisioterapeuta para Santa Cruz de Tenerife

Dentista para Santa Cruz de Tenerife

Curso de teatro para Santa Cruz de Tenerife

Empresa de alquiler de vehículos industriales para Santa Cruz de Tenerife

Curso de barman para Santa Cruz de Tenerife

Compras, ventas y telemarketing

SERVINFORM / TORREJÓN SELECCIONA:

Comercial Administrativo - Oficina ENDESA para Santa Cruz de Tenerife

- Jornada completa.

Servinform, empresa líder en servicios de tecnología y BPO en pleno crecimiento, necesita incorporar un Comercial Administrativo para cubrir una vacante en la Oficina Comercial de ENDESA en Tenerife.

Informática y telecomunicaciones

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Helpdesk Agent (Dutch+French) Tenerife para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 24/03/2021 - 14:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Customer support agent (english + dutch + french) Tenerife

We are seeking energetic, vibrant speaking Level 1 Helpdesk agent to work in our new and expanding Flag-ship center located in different sites, the most usual sites is Tenerife, Spain.

