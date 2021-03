Esta semana nuestra selección de ofertas de empleo en Tenerife arranca con toda una serie de puestos vacantes en atención al cliente. Se buscan perfiles comerciales con diferentes idiomas, por lo que si esos criterios se ajustan con tu formación y experiencia inscríbete aquí mismo en la oferta que más te interese.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en Iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo.

Compras, ventas y telemarketing

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Technician Help desk English + French para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife. You will be part of a great multinational company!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

Spanish + English (C1-C2) + French (C1-C2), basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + French en Santa Cruz de Tenerife.

Technician Help desk English + Danish para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

Spanish + English (C1-C2) + Danish(C1-C2), basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + Danish en Santa Cruz de Tenerife.

Técnico/a de Helpdesk con idioma catalán para Santa Cruz de Tenerife

Muchas vacantes.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona agente de servicio de asistencia de Nivel 1 para que trabaje en un nuevo y creciente centro Flag-ship ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

Responsabilidades:

- Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y capacidad para resolver problemas.

- Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

- Analizar los problemas del cliente y formular planes de resolución.

- Asistir en la identificación de las brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

- Evaluar nuevos servicios, procesos y tecnologías presentados en el servicio de asistencia.

- Participar en actividades de capacitación departamentales que incluyen programas de capacitación en apoyo de nuevas tecnologías, procedimientos y mejoras en el servicio al cliente

- Trabajar con el personal departamental para promover, desarrollar y mantener sólidos valores de servicio al cliente.

- Ampliar problemas no resueltos para admitir clientes potenciales, grupo de servicio designado (Cliente).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Helpdesk con idioma catalán en Santa Cruz de Tenerife.

German Speaking Customer Support Agent para Santa Cruz de Tenerife

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

These will be your responsabilites as part of our team:

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de German Speaking Customer Support Agent en Santa Cruz de Tenerife.

ELECTRYCONSULTING SELECCIONA:

Agente Comercial para Orotava (La)

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente Comercial en Orotava (La).

Administración y Finanzas

MANPOWERGROUP SOLUTIONS SELECCIONA:

Agente financiero para Valverde

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Si quieres trabajar con una entidad financiera sólida, solvente y de reconocimiento mundial que te aportará su “knowhow” de éxito para que puedas alcanzar tus metas como empresario/a, ¡esta es tu oportunidad!. Gestionaras un negocio afianzado que te permitirá planificar y hacer crecer la actividad comercial haciendo llegar todos y cada uno de los productos y servicios de la Entidad a tus clientes, lo que te permitirá ampliar tu cartera, conseguir tus objetivos y obtener una retribución muy competitiva.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente financiero en Valverde.

Turismo y restauración

ANANDA / TENERIFE SELECCIONA:

PERSONAL DE LIMPIEZA DE HABITACIONES PARA FUTURAS INCORPORACIONES para Arona

Muchas vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PERSONAL DE LIMPIEZA DE HABITACIONES PARA FUTURAS INCORPORACIONES en Arona.

PERSONAL DE RECEPCION DE HOTEL PARA FUTURAS INCORPORACIONES para Arona

- 5 vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PERSONAL DE RECEPCION DE HOTEL PARA FUTURAS INCORPORACIONES en Arona.

PERSONAL DE RESTAURANTE Y BARES PARA FUTURAS INCORPORACIONES para Arona

Muchas vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PERSONAL DE RESTAURANTE Y BARES PARA FUTURAS INCORPORACIONES en Arona.

PERSONAL DE COCINA EN HOTELES PARA FUTURAS INCORPORACIONES para Arona

Muchas vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PERSONAL DE COCINA EN HOTELES PARA FUTURAS INCORPORACIONES en Arona.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN TENERIFE.