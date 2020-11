Ofertas de empleo con las que empezar a trabajar ahora mismo en Tenerife

Si estás buscando trabajo, estás en el sitio adecuado. En las siguientes líneas, encontrarás toda una selección con las ofertas de empleo en Tenerife a las que puedes optar ahora mismo. Mediante un registro y una inscripción de lo más sencilla, darás un paso de gigante hacia tu próximo puesto de trabajo.

PRONTOPRO

ProntoPro es una plataforma digital que permite a los profesionales como tú de encontrar nuevos clientes. Los clientes utilizan ProntoPro para buscar profesionales fiables que les puedan ayudar en sus proyectos.

PRONTOPRO selecciona:

Se busca Abogado para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 28/10/2020 - 17:58

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca Abogado para satisfacer las solicitudes de trabajo recibidas.

Ofrecemos:

- Oportunidad de ampliar su clientela y extender su negocio.

Requisitos:

- Título en Derecho, poder ejercer como abogado y estar inscrito en un Colegio Oficial.

- Un mínimo de un año de experiencia en un bufete o un despacho de abogados.

- Fuerte enfoque en el logro de objetivos.

- Habilidad en el manejo del tiempo.

- Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Abogado en Santa Cruz de Tenerife.

CLÍNICA ANA JIMÉNEZ

Disponemos del más moderno equipamiento y aplicamos las técnicas y los procesos más innovadores dentro del ámbito de la dermatología estética y, por ende, de la dermatología cosmética en nuestra clínica dermatológica en Tenerife, para satisfacer las necesidades estéticas y dermatológicas de los pacientes que recurren a nuestros servicios.

CLÍNICA ANA JIMÉNEZ selecciona:

Auxiliar de Clínica para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 30/10/2020 - 13:29

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Se busca auxiliar de clínica titulado con experiencia en quirófano para centro médico privado. Ubicación Santa Cruz.

Se requiere experiencia en quirófano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de Clínica en Santa Cruz de Tenerife.

CENTURY21 CASAS IDEALES

La red CENTURY 21®, fundada en EEUU en 1971, afianzándose cada vez más, como una marca orientada a la estrategia global, teniendo presencia dominante en algunos países en todos los continentes. Actualmente cuenta con más de 7.000 agencias, distribuidas en 78 países y con más de 100.000 asesores inmobiliarios en todo el mundo.

La marca está presente en España desde el 2010 y cuenta hoy en día con más de 40 agencias y más de 500 asesores inmobiliarios en la península y en las islas Canarias.

CENTURY21 CASAS IDEALES selecciona:

ASESOR AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 30/10/2020 - 10:30

- 5 vacantes.

- Contrato autónomo.

¡En Century 21 Casas ideales seguimos creciendo y buscamos asesores comerciales inmobiliarios para ampliar nuestro equipo!

Buscamos personas con pasión, profesionalidad, compromiso y empatía para ser parte de la red inmobiliaria más grande del mundo: Century 21.

Una profesión que te permite tener la vida que soñaste.

Con una formación íntegra en CENTURY 21 CASAS IDEALES podrás realizar:

- Captación de clientes a través de las diferentes estrategias y técnicas existentes en el mercado.

- Conocimiento de técnicas de negociación inmobiliaria y su aplicación en el día a día.

- Atención y Asesoramiento personalizado.

- Seguimiento y apoyo en todo el proceso de venta hasta su cierre.

- Formar parte de un grupo con una cartera inmobiliaria propia de más de 800 propiedades en la isla.

- Disponer de apoyo constante para resolver todas las dificultades que te puedan surgir , a través de nuestro departamento de Coaching y Mentoring.

- Acceso a infraestructura, servicios y apoyo a todos los niveles: staff de coordinación y administración, departamento de marketing y marca personal, fotografía profesional, departamento financiero, departamento técnico , departamento de asesoría jurídico-fiscal y departamento comercial .

-Horario flexible según tus necesidades.

-Buen clima laboral en una empresa joven y dinámica.

Acompañamiento permanente y personalizado en todo momento con el fin de entrenarte (plan de integración profesional).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Santa Cruz de Tenerife.

GRUPO KONECTA

Somos una importante Multinacional comprometida a mejorar la rentabilidad de nuestros clientes, a través de nuestros servicios de telemarketing que apuestan por altos niveles de calidad. Seleccionamos y formamos a futuros profesionales que quieran ser parte de éste gran reto.

Grupo KONECTA selecciona:

Teleoperador/a Seguros 25h para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 28/10/2020 - 11:06

- 6 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Somos una importante Multinacional comprometida a mejorar la rentabilidad de nuestros clientes, a través de nuestros servicios de telemarketing que apuestan por altos niveles de calidad.

Seleccionamos y formamos a futuros profesionales que quieran ser parte de este gran reto.

Konecta, comprometida con sus clientes, tiene la oportunidad de colaborar en la búsqueda de talento con inclinación por el sector ventas por ello ACTUALMENTE seleccionamos TELEOPERADORES/AS PARA VENTA DE SEGUROS.

Buscamos Personas que tengan muchas ganas de trabajar y aprender.

Nosotros te enseñaremos todo el producto y herramientas para enfocarlo al cliente.

Buscamos personas entusiastas, con gran habilidad de aprendizaje, y comprometidas en un trato exquisito al cliente. Nosotros nos encargamos de enseñarte y prepararte.

Ofrecemos:

- CONTRATO EVENTUAL hasta 30/11/2020.

- Jornada de 25 horas.

- Disponibilidad de horario en franja de tarde.

- Salario: 743 € brutos/mes (según convenio).

- Formación Online no remunerada y selectiva de 2 días en horario de 09:30 a 14:00.

- Ubicación del centro de trabajo: Tenerife.

- Posibilidad de teletrabajo.

- Incorporación a una empresa con posibilidad de desarrollo de carrera, y con formación continuada.

Requisitos:

- Valorable experiencia previa en venta de seguros.

-Incorporación inmediata.

- Conexión a internet.

- Orientación a resultados.

- Atención telefónica excelente.

- Orientación al cliente.

- Carácter resolutivo.

- Organización y meticulosidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a Seguros 25h en Santa Cruz de Tenerife.

BLINKER ESPAÑA

Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción

BLINKER ESPAÑA selecciona:

Comercial para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 02/11/2020 - 12:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Si te unes a nuestro equipo como Agente Comercial tendrás:

- Plan de carrera y formación continua con un excelente clima laboral.

- Contrato laboral, alta en Seguridad Social y estabilidad laboral.

- Coche de empresa, tarjeta Solred, móvil y Tablet.

- Flexibilidad horaria y autonomía, para gestionar tu propio trabajo en función de las necesidades del cliente.

Y, ¿tú qué harás?:

- Realizarás un seguimiento continuo de la cartera, ofreciendo nuestros productos para el sector de automoción.

- Como profesional en ventas te encargarás de ampliar la cartera con clientes nuevos, aprovechando las visitas en la zona y detectando potenciales clientes.

- Organizarás tus rutas de forma autónoma dando siempre el mejor servicio al cliente.

¿Qué buscamos en ti?:

Experiencia en el mundo de las ventas, tratando con clientes y acostumbrad@ a trabajar con objetivos.

Es imprescindible que tengas carné de conducir B y que residas en la zona del puesto vacante.

Valoramos que conozcas clientes en la zona de Santa Cruz de Tenerife y alrededores.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial en Santa Cruz de Tenerife.

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Nuestros consultores te asesorarán sobre los mejores pasos para continuar con tu desarrollo profesional.

Queremos ser una pieza clave para facilitarte el acceso a las mejores empresas y ofertas de empleo a nivel nacional.

¡¡Trabajemos juntos!!

Grupo Crit España selecciona:

Técnico/a Helpdesk Italiano C1+Inglés (h/m) para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 30/10/2020 - 13:35

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Hablas idiomas? ¿Tienes orientación al cliente? ¿Resides en Tenerife? ¡Esto te interesa!

Desde Grupo Crit seleccionamos agente de servicio de asistencia de Nivel 1 para trabajar en un nuevo y creciente centro Flag-ship ubicado en Santa Cruz de Tenerife, España. Inicialmente realizarás teletrabajo, y posteriormente te incorporarás a trabajar en las instalaciones de la empresa.

Funciones:

- Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y capacidad para resolver problemas.

- Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

- Analizar los problemas del cliente y formular planes de resolución.

- Asistir en la identificación de las brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

- Evaluar nuevos servicios, procesos y tecnologías presentados en el servicio de asistencia.

- Participar en actividades de capacitación departamentales que incluyen programas de capacitación en apoyo de nuevas tecnologías, procedimientos y mejoras en el servicio al cliente.

- Trabajar con el personal departamental para promover, desarrollar y mantener sólidos valores de servicio al cliente.

- Ampliar problemas no resueltos para admitir clientes potenciales, grupo de servicio designado (Cliente).

Se ofrece:

- Contrato laboral a través ETT y amplias posibilidades de estabilidad laboral pasando a formar parte de la plantilla.

- Jornada completa de 40h semanales.de Lunes a Domingo (5 días de trabajo).

- Horarios rotativos: 07 a 15h, de 15 a 23h o de 23 a 07h, con los descansos que establece la ley.

- Banda salarial: 13.300€ brutos al año. Buen ambiente laboral, y desarrollo en un entorno multicultural y dinámico.

Requisitos:

- Idiomas obligatorios (fluido): Italiano C1 e Inglés nivel medio. Se valorarán niveles avanzados de otros idiomas además del inglés (francés, holandés, alemán, danés, portugués, catalán...).

- Habilidades básicas de PC, con Ordenador e Internet en casa, para empezar a trabajar desde su domicilio particular.

- Buena capacidad de comunicación.

- Disponibilidad para trabajar en turnos: 7x24 (40 horas por semana - 5 días por semana).

- Iniciativa.

- Orientación al cliente.

- Imprescindible residencia en Tenerife.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Helpdesk Italiano C1+Inglés (h/m) en Santa Cruz de Tenerife.

Technician Help desk English + French para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 29/10/2020 - 16:35

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

If you are interested in to move to Spain this is your opportunity to enjoy our great weather, our beaches and our out-of-this-world gastronomy!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

Spanish + English (C1-C2) + French (C1-C2), basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Terms:

- Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days).

- Check the requirements in the offer description.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + French en Santa Cruz de Tenerife.

Technician Help desk English + Portuguese para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 29/10/2020 - 16:35

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

If you are interested in to move to Spain this is your opportunity to enjoy our great weather, our beaches and our out-of-this-world gastronomy!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

Spanish + English (C1-C2) + Portuguese (C1-C2), basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Terms:

- Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days).

- Check the requirements in the offer description.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + Portuguese en Santa Cruz de Tenerife.

Technician Help desk English + Dutch para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 29/10/2020 - 16:35

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

If you are interested in to move to Spain this is your opportunity to enjoy our great weather, our beaches and our out-of-this-world gastronomy!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

Spanish + English (C1-C2) + Dutch (C1-C2), basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Terms:

- Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days).

- Check the requirements in the offer description.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + Dutch en Santa Cruz de Tenerife.

Technician Help desk English + German para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 29/10/2020 - 16:05

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

If you are interested in to move to Spain this is your opportunity to enjoy our great weather, our beaches and our out-of-this-world gastronomy!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

Spanish + English (C1-C2) + German (C1-C2), basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Terms:

- Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days).

- Check the requirements in the offer description.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + German en Santa Cruz de Tenerife.

