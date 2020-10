Si tienes dotes comerciales y sabes idiomas, esta es tu semana para encontrar trabajo en Tenerife

Las ofertas de empleo en Tenerife de esta semana buscan profesionales comerciales, con buenas dotes comunicativas y que controlen idiomas como el alemán, el inglés o el portugués. Si respondes a estos requisitos, no lo dudes e inscríbete en las oferta que destacamos a continuación.

PRONTOPRO



ProntoPro es una plataforma digital que permite a los profesionales como tú encontrar nuevos clientes. Los clientes utilizan ProntoPro para buscar profesionales fiables que les puedan ayudar en sus proyectos. Gracias a ProntoPro tienes la posibilidad de crear tu propio escaparate online.

PRONTOPRO selecciona:

Se busca Agencia de Modelos para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 15/10/2020 - 14:30

- Contrato autónomo.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, buscaAgencia de Modelospara satisfacer las solicitudes de trabajo recibidas.

REQUISITOS DEL PERFIL:

- Experiencia como agente de al menos 1 año.

- Buen conocimiento del sector.

- Buena planificación estratégica de carrera para el cliente.

- Conocimiento de los eventos más importantes de la industria.

LO QUE TE OFRECEMOS:

- Oportunidad de ampliar su clientela y extender su negocio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Agencia de Modelos en Santa Cruz de Tenerife.

Se busca instructor/a de natación para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 13/10/2020 - 16:25

- Contrato autónomo.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, buscainstructor/a de nataciónpara satisfacer las solicitudes de trabajo recibidas.

REQUISITOS DEL PERFIL:

- Experiencia de al menos un año como instructor de natación.

- Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

- Certificación de salvavida.

LO QUE TE OFRECEMOS:

- Oportunidad de ampliar su clientela y extender su negocio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca instructor/a de natación en Santa Cruz de Tenerife.

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Nuestros consultores te asesorarán sobre los mejores pasos para continuar con tu desarrollo profesional.

Queremos ser una pieza clave para facilitarte el acceso a las mejores empresas y ofertas de empleo a nivel nacional.

¡¡Trabajemos juntos!!

Grupo Crit España selecciona:

Técnico Helpdesk Francés C1+Inglés (h/m) para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 16/10/2020 - 18:05

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Hablas idiomas? ¿Tienes orientación al cliente? ¿Resides en Tenerife? ¡Esto te interesa!. Desde Grupo Crit seleccionamos agente de servicio de asistencia de Nivel 1 para trabajar en un nuevo y creciente centro Flag-ship ubicado en Santa Cruz de Tenerife, España. Inicialmente realizarás teletrabajo, y posteriormente te incorporarás a trabajar en las instalaciones de la empresa.

Funciones:

- Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y capacidad para resolver problemas.

- Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

- Analizar los problemas del cliente y formular planes de resolución. Asistir en la identificación de las brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

- Evaluar nuevos servicios, procesos y tecnologías presentados en el servicio de asistencia.

- Participar en actividades de capacitación departamentales que incluyen programas de capacitación en apoyo de nuevas tecnologías, procedimientos y mejoras en el servicio al cliente.

- Trabajar con el personal departamental para promover, desarrollar y mantener sólidos valores de servicio al cliente.

- Ampliar problemas no resueltos para admitir clientes potenciales, grupo de servicio designado (Cliente).

Se ofrece:

- Contrato laboral a través ETT y amplias posibilidades de estabilidad laboral pasando a formar parte de la plantilla.

- Jornada completa de 40h semanales.de Lunes a Domingo (5 días de trabajo).

- Horarios rotativos: 07 a 15h, de 15 a 23h o de 23 a 07h, con los descansos que establece la ley.

- Banda salarial: 13.300€ brutos al año. Buen ambiente laboral, y desarrollo en un entorno multicultural y dinámico.

Requisitos:

- Idiomas obligatorios (fluido): Francés mínimo C1 e Inglés nivel medio. Se valorarán niveles avanzados de otros idiomas además del inglés (italiano, holandés, alemán, danés, catalán...).

- Habilidades básicas de PC, con ordenador e Internet en casa, para empezar a trabajar desde su domicilio particular.

- Buena capacidad de comunicación.

- Disponibilidad para trabajar en turnos: 7x24 (40 horas por semana - 5 días por semana).

- Iniciativa.

- Orientación al cliente.

- Imprescindible residencia en Tenerife.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Helpdesk Francés C1+Inglés (h/m) en Santa Cruz de Tenerife.

Technician Help desk English + German para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 16/10/2020 - 15:05

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

If you are interested in to move to Spain this is your opportunity to enjoy our great weather, our beaches and our out-of-this-world gastronomy!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

Spanish + English (C1-C2) + German (C1-C2), basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Terms:

Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days)

Check the requirements in the offer description

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + German en Santa Cruz de Tenerife.

Technician Help desk English + Portuguese para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 16/10/2020 - 15:05

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Technician Help desk English + French para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 16/10/2020 - 15:05

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Technician Help desk English + Spanish para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 16/10/2020 - 15:05

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Helpdesk - Tenerife para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 14/10/2020 - 17:35

- 7 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 13.500€ - 15.500€ Bruto/año

EDB selecciona:

Administrador de sistemas Linux para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 15/10/2020 - 12:02

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrador de sistemas Linux en Santa Cruz de Tenerife.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí MÁS OFERTAS DE EMPLEO EN TENERIFE.