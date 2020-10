Se busca arquitecto con experiencia en proyectos para Santa Cruz de Tenerife

Entre las ofertas de empleo más destacadas de la semana, encontramos la firma Roher que selecciona un arquitecto para desarrollo de proyectos.

Además en este artículo podrás encontrar otras ofertas de empleo en Tenerife para responsable de almacén, Technician Help desk, médico radiólogo, dermatólogos, auxiliar para clínica dental, asesor inmobiliario, nutricionista, etc...así hasta más de 100 oportunidades de trabajo en búsqueda del candidato ideal.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

ROHER ARQUITECTOS selecciona:

Arquitecto para desarrollo de proyectos para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 06/10/2020 - 16:52

- Jornada completa.

ROHER, ESTUDIO ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

Selecciona un Arquitecto con experiencia en el desarrollo de Proyectos. Para trabajar en Santa Cruz de Tenerife

Imprescindible conocimientos avanzados de Programas de diseño 3D (SketchUp, Rhinoceros, 3D Studio, Lumion..), AutoCad, adobe Photoshop, adobe InDesign. Se valora experiencia en el desarrollo de proyectos y manejo de herramientas informáticas de diseño gráfico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Arquitecto para desarrollo de proyectos en Santa Cruz de Tenerife.

Clinica Dental Sunil Daswani selecciona:

Auxiliar clínica dental para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 06/10/2020 - 16:55

- Jornada completa.

Clínica dental ubicada en el Centro de Santa Cruz de Tererife necesita auxiliar para llevar gabinete.

Preferiblemente con experiencia al menos de tres meses.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar clínica dental en Santa Cruz de Tenerife.

Grupo Arestora selecciona:

Responsable de almacén (Tenerife) para Adeje

Publicado: 09/10/2020 - 16:05

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, necesita incorporar un/a RESPONSABLE DE ALMACÉN para empresa dedicada a la distribución de productos de cosmética natural ubicada en Tenerife.

MISIÓN DEL PUESTO: Administrar el control del almacén, el flujo de inventario de los productos y el despacho a clientes.

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR:

- Supervisar el buen manejo en piso de los almacenes (de entrada y salida) en general.

- Supervisión diaria del flujo de productos en almacén.

- Recepción de ventas y clientes internos la retroalimentación del servicio brindado a sus requerimientos.

- Coordinar con Ventas ante cualquier indicación específica para el despacho de productos terminados.

- Coordinar y supervisar los despachos de mercaderías, suministros a clientes externos y clientes internos.

- Planificar y coordinar las actividades y horarios de recepción y despacho de productos.

- Supervisar las actividades del personal que realice estas actividades; con una correcta distribución de la carga de trabajo del personal a su cargo.

- Controlar que los transportistas que ingresen cumplan con las medidas de seguridad e higiene requeridas.

- Mantener y supervisar el orden y buen estado de los Almacenes de entrada y salida de productos.

- Realización de Inventarios de productos (materia prima, insumos, repuestos, producto terminados) de manera periódica y así contar con información actualizada y permanente de los inventarios disponibles.

- Proceder según instrucciones y/o autorizaciones del responsable de operaciones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de almacén (Tenerife) en Adeje.

Grupo Crit España selecciona:

Technician Help desk English + other language para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 13/10/2020 - 11:35

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

If you are interested in to move to Spain this is your opportunity to enjoy our great weather, our beaches and our out-of-this-world gastronomy!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

English + other language, basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Terms:

Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days)

Check the requirements in the offer description

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + other language en Santa Cruz de Tenerife.

RADIEWCARE selecciona:

Médico/a Radiólogo/a para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 29/09/2020 - 11:48

- 2 vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médico/a Radiólogo/a en Santa Cruz de Tenerife.

IFS Imagen SCP selecciona:

SE BUSCA FOTÓGRAFO AUTONOMO QUE RESIDA EN ISLA LA GOMERA para San Sebastián de la Gomera

Publicado: 07/10/2020 - 10:04

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SE BUSCA FOTOGRAFO AUTONOMO QUE RESIDA EN ISLA LA GOMERA en San Sebastián de la Gomera.

Autónomos

PRONTOPRO selecciona:

Dermatólogo para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 08/10/2020 - 17:41

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Dermatólogo en Santa Cruz de Tenerife.

Dentista para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 08/10/2020 - 17:27

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Dentista en Santa Cruz de Tenerife.

Nutricionista para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 08/10/2020 - 17:13

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.



Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca nutricionista en Santa Cruz de Tenerife.

IAD España selecciona:

Agente inmobiliario (con y sin experiencia) para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 06/10/2020 - 17:35

- 10 vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos agentes comerciales inmobiliarios para SANTA CRUZ DE TENERIFE

En iad España (filial del grupo iad Internacional), estamos buscando emprendedores inmobiliarios, profesionales autónomos con ganas de crear su propia agencia inmobiliaria digital.

- Si te gusta el sector inmobiliario.

- Si quieres desarrollarte profesionalmente a nivel internacional.

- Una oportunidad de emprender en el sector inmobiliaria con seguridad.

- Si buscas un proyecto más humano y justo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario (con y sin experiencia) en Santa Cruz de Tenerife.

CENTURY21 CASAS IDEALES selecciona:

ASESOR AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 09/10/2020 - 15:30

- 5 vacantes.

- Contrato autónomo.

¡En Century 21 Casas ideales seguimos creciendo y buscamos asesores comerciales inmobiliarios para ampliar nuestro equipo!

Buscamos personas con pasión, profesionalidad, compromiso y empatía para ser parte de la red inmobiliaria más grande del mundo: Century 21.

Una profesión que te permite tener la vida que soñaste.



Con una formación íntegra en CENTURY 21 CASAS IDEALES podrás realizar:

- Captación de clientes a través de las diferentes estrategias y técnicas existentes en el mercado.

- Conocimiento de técnicas de negociación inmobiliaria y su aplicación en el día a día.

- Atención y Asesoramiento personalizado.

- Seguimiento y apoyo en todo el proceso de venta hasta su cierre.

- Formar parte de un grupo con una cartera inmobiliaria propia de más de 800 propiedades en la isla.

- Disponer de apoyo constante para resolver todas las dificultades que te puedan surgir , a través de nuestro departamento de Coaching y Mentoring.

- Acceso a infraestructura, servicios y apoyo a todos los niveles: staff de coordinación y administración, departamento de marketing y marca personal, fotografía profesional, departamento financiero, departamento técnico , departamento de asesoría jurídico-fiscal y departamento comercial .

-Horario flexible según tus necesidades.

-Buen clima laboral en una empresa joven y dinámica.

Acompañamiento permanente y personalizado en todo momento con el fin de entrenarte (plan de integración profesional).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Santa Cruz de Tenerife.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí MÁS OFERTAS DE EMPLEO EN TENERIFE.