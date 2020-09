Se necesitan buzos, patrones de barco y marineros en Tenerife

Despegamos este otoño con unas interesantes y variadas ofertas de empleo en Tenerife, donde buscan candidatos para ayudante en clínica dental, agentes de seguros, informáticos con y sin discapacidad, buzos, patrones de barcos y marineros.

Date prisa y no pierdas la oportunidad laboral que te ofrecemos en este momento y a un solo click.

IAD ESPAÑA

IAD es una red inmobiliaria de última generación. Un concepto innovador, donde las personas se encuentran en el centro del modelo de negocio, IAD conquista rápidamente por: su proximidad, profesionalidad y eficacia.

Actualmente estamos presentes en Francia, Portugal, Italia y España con más de 8.000 managers.

IAD España selecciona:

Agente inmobiliario (con y sin experiencia) para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 15/09/2020 - 11:56

- 10 vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos agentes comerciales inmobiliarios para SANTA CRUZ DE TENERIFE

En iad España (filial del grupo iad Internacional), estamos buscando emprendedores inmobiliarios, profesionales autónomos con ganas de crear su propia agencia inmobiliaria digital.

- Si te gusta el sector inmobiliario.

- Si quieres desarrollarte profesionalmente a nivel internacional.

- Una oportunidad de emprender en el sector inmobiliaria con seguridad.

- Si buscas un proyecto más humano y justo.

Esta es tu oportunidad: Emprende con iad y toma las riendas de tu vida.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario (con y sin experiencia) en Santa Cruz de Tenerife.

TERVALIS

El Grupo Térvalis es un grupo empresarial que inició su andadura en Teruel en 1986 y desde entonces mira hacia el futuro con el objetivo de liderar los sectores en los que lleva a cabo su actividad en España e incrementar su presencia internacional sin abandonar sus señas de identidad, pasión por lo que hace y compromiso.

Tervalis selecciona:

Delegado/a comercial agrícola Zona Tenerife para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 15/09/2020 - 11:56

- Jornada completa.

En Fertinagro Biotech estamos buscando incorporar a nuestro/a próximo/a delegado/a Comercial Agrícola en la isla de Tenerife que con su trabajo y esfuerzo nos ayude a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2, 4 y 15.

Algunas de tus tareas como Delegado/a comercial agrícola serán:

-Empatizar y entender al agricultor, visitándole a diario.

-Asesorar técnicamente sobre optimización de cultivos y problemas del campo.

-Monitorear cultivos, realizar análisis de suelos, evaluaciones de calidad y planes de abonado.

-Ofrecer soluciones con nuestros productos y hacer seguimientos de pedidos.

-Fidelizar la cartera de clientes existentes y detectar los clientes potenciales, así como las nuevas oportunidades de negocio dentro de la zona.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delegado/a comercial agrícola Zona Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Grupo Crit España selecciona:

Técnico/a helpdesk con Inglés + 33% discapacidad para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 22/09/2020 - 10:05

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 13.000€ - 14.000€ Bruto/año

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of Spanish and English, basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a helpdesk con Inglés + 33% discapacidad en Santa Cruz de Tenerife.

Technician Help desk English + other language para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 22/09/2020 - 09:35

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

If you are interested in to move to Spain this is your opportunity to enjoy our great weather, our beaches and our out-of-this-world gastronomy!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

-English + other language, basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + other language en Santa Cruz de Tenerife.

Helpdesk Valorable discapacidad (Tenerife) para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 17/09/2020 - 19:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Customer support agent (english + Spanish) Tenerife, valuable disability.

We are seeking energetic, vibrant speaking Level 1 Helpdesk agent to work in our new and expanding Flag-ship center located in different sites, the most usual sites is Tenerife, Spain.

Responsibilities:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, procedures, and customer service enhancements

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

· Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Helpdesk Valorable discapacidad (Tenerife) en Santa Cruz de Tenerife.

Técnico/a de Helpdesk con idioma Inglés y Español para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 16/09/2020 - 09:35

- 5 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona agente de servicio de asistencia de Nivel 1 para que trabaje en un nuevo y creciente centro Flag-ship ubicado en Santa Cruz de Tenerife, España.

Responsabilidades:

-Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y capacidad para resolver problemas.

-Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

-Analice los problemas del cliente y formule planes de resolución.

-Asistir en la identificación de las brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

-Evaluar nuevos servicios, procesos y tecnologías presentados en el servicio de asistencia.

-Participar en actividades de capacitación departamentales que incluyen programas de capacitación en apoyo de nuevas tecnologías, procedimientos y mejoras en el servicio al cliente.

-Trabajar con el personal departamental para promover, desarrollar y mantener sólidos valores de servicio al cliente.

-Ampliar problemas no resueltos para admitir clientes potenciales, grupo de servicio designado (Cliente).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Helpdesk con idioma Inglés y Español en Santa Cruz de Tenerife.

Clinica Dental selecciona:

Auxiliar clínica dental para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 21/09/2020 - 13:32

- Jornada completa.

Clínica dental ubicada en el Centro de Santa Cruz de Tererife necesita auxiliar para llevar gabinete.

Preferiblemente con experiencia al menos de 3 meses. No necesaria.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar clínica dental en Santa Cruz de Tenerife.

Century21 Urbecan selecciona:

ASESOR/A INMOBILIARIO para Orotava (La)

Publicado: 17/09/2020 - 16:36

- 4 vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR/A INMOBILIARIO en Orotava (La).

ANANDA / Tenerife selecciona:

Buzo / Buceador/a Profesional para San Miguel de Abona

Publicado: 21/09/2020 - 11:07

- Jornada completa.

Seleccionamos Buceador/a Profesional a Media profundidad (como mínimo).

Cualquiera de las siguientes posibilidades.

- Experiencia en mantenimiento de jaulas flotantes y piscifactorías.

- Buzo de obras y mantenimientos submarinos

- Experiencia de trabajos en acuarios y oceanográficos

- Arranque de algas y limpieza de fondos de barcos

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buzo / Buceador/a Profesional en San Miguel de Abona.

Personal para trabajo en Carnicerias para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 20/09/2020 - 12:02

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

Se precisa experiencia demostrable como Carnicero/a, manejo de cuchillo y conocimientos y experiencia en el corte de carne.



Requisitos:

-Experiencia de 2 años en el puesto vacante realizando funciones-

-Despiece, deshuesado, corte, fileteado, etc.

-Piezas de ternera, porcino, pollo...

-Herramientas propias del puesto : Sierra sin fin, cuchillos, picadora -

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal para trabajo en Carnicerias en Santa Cruz de Tenerife.

Personal para embarcaciones de Pesca: Patrón y marinero para Granadilla de Abona

Publicado: 17/09/2020 - 23:16

- 5 vacantes.

- Jornada completa.

Empresa de Recursos Humanos, busca Patrones de Pesca y Marineros Pescadores con experiencia demostrable, para funciones en Acuicultura Marina.

Se requiere que los interesados residan en Tenerife.

Trabajo a turnos (mañana, tarde, noche)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal para embarcaciones de Pesca: Patrón y marinero en Granadilla de Abona.

Seguros Tenerife selecciona:

Agente de Seguros Exclusivo para Puerto de la Cruz

Publicado: 21/09/2020 - 11:45

- Contrato indefinido.

Buscamos personas que quieran desarrollar un Plan de Carrera Profesional creando su propio negocio dentro del mundo asegurador de la mano de una empresa sólida y solvente, desarrollando una actividad comercial y de asesoramiento de productos de seguros y financieros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente de Seguros Exclusivo en Puerto de la Cruz.

