Te ayudamos a encontrar trabajo en Tenerife con las siguientes ofertas de empleo

PRONTOPRO

ProntoPro es una plataforma digital que permite a los profesionales como tú encontrar nuevos clientes.

Los clientes utilizan ProntoPro para buscar profesionales fiables que les puedan ayudar en sus proyectos.

Gracias a ProntoPro tienes la posibilidad de crear tu propio escaparate online.

- Regístrate aquí: https://www.prontopro.es/signup/merchant

Ofrecemos a todos nuestros profesionales la posibilidad de crear un perfil online para completar y enriquecer tus datos, una descripción de tu actividad, imágenes de los trabajos desarrollados y reseñas de tus antiguos clientes.

ProntoPro te ofrece la oportunidad de aumentar tu número de clientes, permitiéndote encontrar clientes que no habrías tenido modo de conocer. Recibe las peticiones de los clientes en donde quiera que estés el lugar donde te encuentres: Puedes evaluarla y responder ofreciendo tu mejor propuesta.

Sin intermediarios: eres tú el que escoge el precio.

La negociación es confidencial entre las partes: ProntoPro no requiere comisiones o porcentajes sobre el trabajo desempeñado.

No es un abono de suscripción: tú eres el que decide a qué peticiones responder.

¡Completa tu perfil y aumenta la posibilidad de darte a conocer y ser seleccionado por los clientes!

PRONTOPRO selecciona:

Buscamos nutricionistas para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 14/09/2020 - 22:59

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca Nutricionistas en provincia para satisfacer las solicitudes de trabajo recibidas.

REQUISITOS DEL PERFIL:

- Master en Ciencia de los Alimentos.

- Experiencia mínima de 2 años.

- Conocimiento de las principales técnicas nutricionales.

- Buena capacidad de relación con el paciente y alto nivel de habilidades de gestión.

LO QUE TE OFRECEMOS:

- Oportunidad de ampliar su clientela y extender su negocio.

- Posibilidad de trabajar a distancia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos nutricionistas en Santa Cruz de Tenerife.

IAD ESPAÑA

IAD es una red inmobiliaria de última generación. Un concepto innovador, donde las personas se encuentran en el centro del modelo de negocio, IAD conquista rápidamente por: su proximidad, profesionalidad y eficacia.

Actualmente estamos presentes en Francia, Portugal, Italia y España con más de 8.000 managers.

IAD España selecciona:

Agente inmobiliario (con y sin experiencia) para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 15/09/2020 - 11:56

- 10 vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos agentes comerciales inmobiliarios para SANTA CRUZ DE TENERIFE.

En iad España (filial del grupo iad Internacional), estamos buscando emprendedores inmobiliarios, profesionales autónomos con ganas de crear su propia agencia inmobiliaria digital.

- Si te gusta el sector inmobiliario.

- Si quieres desarrollarte profesionalmente a nivel internacional.

- Una oportunidad de emprender en el sector inmobiliaria con seguridad.

- Si buscas un proyecto más humano y justo.

Esta es tu oportunidad: Emprende con iad y toma las riendas de tu vida.

iad nació en 2008 en Francia con el objetivo de crear una nueva generación de red inmobiliaria, un modelo que pone a las personas en centro de su negocio, con una clara orientación al cliente, mercado y por supuesto al agente inmobiliario.

Somos la nueva generación de red inmobiliaria: internacional, profesional, innovadora y colaborativa. Un modelo en expansión que conquista por su proximidad, su carácter innovador, su base tecnológica y el poder de la colaboración.

Actualmente operamos en Francia, Portugal, Italia y España, siendo iad Francia la primera red inmobiliaria del país.

Ganas de crear tu propio negocio inmobiliario.

Ganas de desarrollar un proyecto personal dentro de una red internacional.

Ganas de conciliar la vida profesional con la labora.

Ganas de invertir en ti, creando equipo, creando un patrimonio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario (con y sin experiencia) en Santa Cruz de Tenerife.

TERVALIS

El Grupo Térvalis es un grupo empresarial que inició su andadura en Teruel en 1986 y desde entonces mira hacia el futuro con el objetivo de liderar los sectores en los que lleva a cabo su actividad en España e incrementar su presencia internacional sin abandonar sus señas de identidad, pasión por lo que hace y compromiso.

La vocación de emprender ha hecho crecer al Grupo de manera continuada y sostenible. Su consolidación y fuerza motora se asienta en su equipo humano, con cerca de 1.500 empleados en diferentes continentes; la investigación e innovación cuya apuesta se traduce en una inversión de tres millones de euros al año desde hace más de diez, convirtiendo este pilar de la actividad del grupo en una ventaja competitiva que se aplica a todos los procesos de transformación; materias primas de primera calidad; una producción tecnológica e industrial competitiva y respetuosa con el entorno natural y sólidos recursos financieros y comerciales que le han permitido posicionarse en los mercados internacionales con potentes alianzas.

Tervalis selecciona:

Delegado/a comercial agrícola Zona Tenerife para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 15/09/2020 - 11:56

- Jornada completa.

En Fertinagro Biotech estamos buscando incorporar a nuestro/a próximo/a delegado/a Comercial Agrícola en la isla de Tenerife que con su trabajo y esfuerzo nos ayude a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2, 4 y 15.

Algunas de tus tareas como Delegado/a comercial agrícola serán:

- Empatizar y entender al agricultor, visitándole a diario.

- Asesorar técnicamente sobre optimización de cultivos y problemas del campo.

- Monitorear cultivos, realizar análisis de suelos, evaluaciones de calidad y planes de abonado.

- Ofrecer soluciones con nuestros productos y hacer seguimientos de pedidos.

- Fidelizar la cartera de clientes existentes y detectar los clientes potenciales, así como las nuevas oportunidades de negocio dentro de la zona.

- Impartir charlas de formación agrícola.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delegado/a comercial agrícola Zona Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Nuestros consultores te asesorarán sobre los mejores pasos para continuar con tu desarrollo profesional.

Queremos ser una pieza clave para facilitarte el acceso a las mejores empresas y ofertas de empleo a nivel nacional.

¡¡Trabajemos juntos!!

Grupo Crit España selecciona:

Technician Help desk English + other language para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 15/09/2020 - 11:56

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

If you are interested in to move to Spain this is your opportunity to enjoy our great weather, our beaches and our out-of-this-world gastronomy!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

English + other language, basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Terms:

Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + other language en Santa Cruz de Tenerife.

ANANDA / TENERIFE selecciona:

Mozo de mudanzas para mobiliario para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 12/09/2020 - 13:38

- 5 vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo de mudanzas para mobiliario en Santa Cruz de Tenerife.

