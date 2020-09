Interesantes ofertas de empleo en Tenerife, listas para inscribirte

Si buscas trabajo, estas ofertas de empleo en Tenerife seguro que te parecen interesante. Responsable del área laboral, técnico en Help Desk, asesor inmobiliario y delegado comercial agrícola entre las más destacadas. Tan sólo tienes que inscribirte y no dejar escapar estas oportunidades laborales.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

CENTURY21 CASAS IDEALES

La red CENTURY 21®, fundada en EEUU en 1971, afianzándose cada vez más, como una marca orientada a la estrategia global, teniendo presencia dominante en algunos países en todos los continentes. Actualmente cuenta con más de 7.000 agencias, distribuidas en 78 países y con más de 100.000 asesores inmobiliarios en todo el mundo.

La marca está presente en España desde el 2010 y cuenta hoy en día con más de 40 agencias y más de 500 asesores inmobiliarios en la península y en las islas Canarias.

CENTURY21 CASAS IDEALES selecciona:

ASESOR COMERCIAL AGENTE INMOBILIARIO para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 31/08/2020 - 10:54

- 5 vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR COMERCIAL AGENTE INMOBILIARIO en Santa Cruz de Tenerife.

TERVALIS

El Grupo Térvalis es un grupo empresarial que inició su andadura en Teruel en 1986 y desde entonces mira hacia el futuro con el objetivo de liderar los sectores en los que lleva a cabo su actividad en España e incrementar su presencia internacional sin abandonar sus señas de identidad, pasión por lo que hace y compromiso.

La vocación de emprender ha hecho crecer al Grupo de manera continuada y sostenible. Su consolidación y fuerza motora se asienta en su equipo humano, con cerca de 1.500 empleados en diferentes continentes; la investigación e innovación cuya apuesta se traduce en una inversión de tres millones de euros al año desde hace más de diez, convirtiendo este pilar de la actividad del grupo en una ventaja competitiva que se aplica a todos los procesos de transformación; materias primas de primera calidad; una producción tecnológica e industrial competitiva y respetuosa con el entorno natural y sólidos recursos financieros y comerciales que le han permitido posicionarse en los mercados internacionales con potentes alianzas, alcanzando una facturación total en 2016 que supera los 500 millones de euros.

Tervalis selecciona:

Delegado/a comercial agrícola Zona Tenerife para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 31/08/2020 - 14:35

- Jornada completa.

En Fertinagro Biotech estamos buscando incorporar a nuestro/a próximo/a delegado/a Comercial Agrícola en la isla de Tenerife que con su trabajo y esfuerzo nos ayude a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2, 4 y 15.

Algunas de tus tareas como Delegado/a comercial agrícola serán:

-Empatizar y entender al agricultor, visitándole a diario.

-Asesorar técnicamente sobre optimización de cultivos y problemas del campo.

-Monitorear cultivos, realizar análisis de suelos, evaluaciones de calidad y planes de abonado.

-Ofrecer soluciones con nuestros productos y hacer seguimientos de pedidos.

-Fidelizar la cartera de clientes existentes y detectar los clientes potenciales, así como las nuevas oportunidades de negocio dentro de la zona.

-Impartir charlas de formación agrícola.

Ofrecemos estabilidad, formación continua, salario fijo con variables interesantes, vehículo de empresa.

Requisitos:

-Formación en Ingeniería agrícola, agronomía o similares.

-Experiencia como asesor/a comercial agrícola.

-Conocimientos sobre cultivos de la zona.

-Actitud para la venta.

-Pasión y disfrute por el trabajo.

-Valorable tener experiencia y residir en Tenerife.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delegado/a comercial agrícola Zona Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Grupo Crit España selecciona:

Technician Help desk English + other language para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 28/08/2020 - 14:05

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

If you are interested in to move to Spain this is your opportunity to enjoy our great weather, our beaches and our out-of-this-world gastronomy!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

-English + other language, basic PC skills and good communication skills.

-And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!.

-

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Terms:

-Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days).

-Check the requirements in the offer description.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + other language en Santa Cruz de Tenerife.

Yvonne Moré, Consultora RRHH selecciona:

RESPONSABLE ÁREA LABORAL en Sta Cruz de Tenerife para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 27/08/2020 - 10:15

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Con la misión de ofrecer apoyo a la Dirección en Asesoría Laboral en las tareas de: Elaboración de recibos de salarios, contratos de trabajo, cotizaciones de trabajadores y autónomos, altas, bajas, relaciones con las mutuas de accidentes y entidades de prevención de riesgos etc.

SE REQUIERE:

-Nacionalidad española o permiso de trabajo.

-Estudios mínimos indispensables Grado o Diplomatura en Relaciones Laborales.

-Conocimientos profesionales indispensables: Paquete Office y programa A3 nom de Walter Kluwer.

-Carnet de conducir.

-Se valorará: conocimiento de idiomas y vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RESPONSABLE ÁREA LABORAL en Sta Cruz de Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.