Los idiomas te ayudan a encontrar trabajo en Tenerife, compruébalo aquí

CENTURY21 CASAS IDEALES

La red CENTURY 21®, fundada en EEUU en 1971, afianzándose cada vez más, como una marca orientada a la estrategia global, teniendo presencia dominante en algunos países en todos los continentes. Actualmente cuenta con más de 7.000 agencias, distribuidas en 78 países y con más de 100.000 asesores inmobiliarios en todo el mundo.

La marca está presente en España desde el 2010 y cuenta hoy en día con más de 40 agencias y más de 500 asesores inmobiliarios en la península y en las islas Canarias.

CENTURY21 CASAS IDEALES selecciona:

ASESOR COMERCIAL AGENTE INMOBILIARIO para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 21/08/2020 - 14:37

- 5 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Salario 6€ - 60€ Bruto/año

¡En Century 21 Casas ideales seguimos creciendo y buscamos asesores comerciales inmobiliarios para ampliar nuestro equipo!. Buscamos personas con pasión, profesionalidad, compromiso y empatía para ser parte de la red inmobiliaria más grande del mundo: Century 21.

Una profesión que te permite tener la vida que soñaste.

Con una formación íntegra en CENTURY 21 CASAS IDEALES podrás realizar:

- Captación de clientes a través de las diferentes estrategias y técnicas existentes en el mercado.

- Conocimiento de técnicas de negociación inmobiliaria y su aplicación en el día a día.

- Atención y Asesoramiento personalizado.

- Seguimiento y apoyo en todo el proceso de venta hasta su cierre.

- Formar parte de un grupo con una cartera inmobiliaria propia de más de 800 propiedades en la isla.

- Disponer de apoyo constante para resolver todas las dificultades que te puedan surgir , a través de nuestro departamento de Coaching y Mentoring.

- Acceso a infraestructura, servicios y apoyo a todos los niveles: staff de coordinación y administración, departamento de marketing y marca personal, fotografía profesional, departamento financiero, departamento técnico , departamento de asesoría jurídico-fiscal y departamento comercial .

-Horario flexible según tus necesidades.

-Buen clima laboral en una empresa joven y dinámica.

Acompañamiento permanente y personalizado en todo momento con el fin de entrenarte (plan de integración profesional).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR COMERCIAL AGENTE INMOBILIARIO en Santa Cruz de Tenerife.

VINCCI HOTELES

Cada momento y cada detalle cuentan. Por ello, Vincci Hoteles te da la oportunidad de descubrir nuevos lugares viviendo grandes experiencias que recordarás siempre. Con Vincci, no sólo se trata de viajar. Te ayudamos a descubrir y experimentar sensaciones según tus necesidades. Ponemos a tu disposición un sinfín de posibilidades para disfrutar de una estancia inolvidable.

VINCCI HOTELES selecciona:

Ayudante de Cocina - Hotel 5* TENERIFE para Adeje

Publicado: 19/08/2020 - 12:15

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Vincci Hoteles, cadena hotelera internacional con Hoteles de 4 y 5 estrellas, seleccionamos AYUDANTES DE COCINA para nuestro Hotel Vincci Selección La Plantación del Sur 5*, ubicado en Costa Adeje (Tenerife).

Las funciones a desarrollar por las personas que se incorporen serán:

- Acopiar y almacenar los géneros.

- Retirar las materias primas del almacén.

- Limpiar el área de trabajo, los equipos, los utensilios y menaje en general.

- Manipular en crudo los distintos tipos de alimentos.

- Preparar fondos, salsas, sopas sencillas y cualquier otro tipo de preelaboraciones básicas de múltiples aplicaciones.

- Preparar elaboraciones y platos sencillos.

Requisitos:

- Módulo de Grado Medio de Restauración.

- Experiencia mínima de 1 año en un puesto similar.

- Experiencia haciendo inventarios.

- Trabajo en Equipo.

- Comunicación.

- Orientación al cliente

- Orden y limpieza.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de Cocina - Hotel 5* TENERIFE en Adeje.

Piscinero/a - Hotel 5* TENERIFE para Adeje

Publicado: 19/08/2020 - 12:15

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Vincci Hoteles, cadena hotelera internacional con Hoteles de 4 y 5 estrellas, seleccionamos a un/a PISCINERO/A para nuestro Hotel Vincci Selección la Plantación del Sur 5*, ubicado en Costa Adeje (Tenerife).

Las funciones a desarrollar por la persona que se incorpore serán:

- Revisar la limpieza de las instalaciones.

- Proceder a la limpieza de las diferentes zonas de la piscina.

- Encargarse del mantenimiento de la limpieza durante toda la jornada.

- Transmitir incidencias a los Jefes/as de departamentos.

- Limpieza de los ceniceros, munich, rejillas, etc.

- Limpieza, vigilancia y funcionamiento de las maquinas de piscinas, fuentes y Spa.

- Prestar atención al cliente.

- Control de los objetivos olvidados.

- Colocación de hamacas y sombrillas.

- Informar de los procedimientos al cliente.

- Ejecutar todas aquellas tareas que repercuten en la imagen de las piscinas.

Requisitos:

- Título de socorrista.

- Experiencia de 1 año en un puesto similar, preferentemente en Hoteles.

- Conocimientos de inglés.

- Valorable conocimientos de un tercer idioma.

- Orientación al cliente.

- Orden y limpieza.

- Agilidad física.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Piscinero/a - Hotel 5* TENERIFE en Adeje.

CLÍNICA ANA JIMÉNEZ

Disponemos del más moderno equipamiento y aplicamos las técnicas y los procesos más innovadores dentro del ámbito de la dermatología estética y, por ende, de la dermatología cosmética en nuestra clínica dermatológica en Tenerife, para satisfacer las necesidades estéticas y dermatológicas de los pacientes que recurren a nuestros servicios.

CLÍNICA ANA JIMÉNEZ selecciona:

Aux. clínic@ titulad@ para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 19/08/2020 - 12:24

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada completa.

Se busca Auxiliar clínica titulado para martes, jueves y viernes en horario partido.

Se valorará experiencia en quirófano y esterilización.

Contrato inicial de 3 meses.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Aux. clínic@ titulad@ en Santa Cruz de Tenerife.

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Nuestros consultores te asesorarán sobre los mejores pasos para continuar con tu desarrollo profesional.

Queremos ser una pieza clave para facilitarte el acceso a las mejores empresas y ofertas de empleo a nivel nacional.

¡¡Trabajemos juntos!!

Grupo Crit España selecciona:

TECHNICIAN HELP DESK ENGLISH + OTHER LANGUAGE para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 25/08/2020 - 11:05

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

If you are interested in to move to Spain this is your opportunity to enjoy our great weather, our beaches and our out-of-this-world gastronomy!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

English + other language, basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Terms:

Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days).

Check the requirements in the offer description

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TECHNICIAN HELP DESK ENGLISH + OTHER LANGUAGE en Santa Cruz de Tenerife.

Century21 Urbecan selecciona:

ASESOR/A INMOBILIARIO para Orotava (La)

Publicado: 19/08/2020 - 12:17

- 4 vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR/A INMOBILIARIO en Orotava (La).

EDB selecciona:

Administrador de Monitorización para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 19/08/2020 - 12:19

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrador de Monitorización en Santa Cruz de Tenerife.

Administrador Backup para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 19/08/2020 - 12:19

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrador Backup en Santa Cruz de Tenerife.

Administrador Almacenamiento NAS para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 19/08/2020 - 12:19

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrador Almacenamiento NAS en Santa Cruz de Tenerife.

INGENIERO DE SISTEMAS para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 19/08/2020 - 12:18

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INGENIERO DE SISTEMAS en Santa Cruz de Tenerife.

ADMINISTRADOR DATABASE (DBA) para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 19/08/2020 - 12:17

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRADOR DATABASE (DBA) en Santa Cruz de Tenerife.

FDM Comunicacion selecciona:

APLICADOR DE VINILO//MONTADOR PLV CAMPAÑAS para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 19/08/2020 - 12:14

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de APLICADOR DE VINILO//MONTADOR PLV CAMPAÑAS en Santa Cruz de Tenerife.

SELECTIVA / La Laguna selecciona:

Customer Support Analyst with French and English para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 19/08/2020 - 12:16

- 5 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Customer Support Analyst with French and English en Santa Cruz de Tenerife.

Help desk para soporte técnico con Inglés / Portugués o Catalán para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 19/08/2020 - 12:16

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Help desk para soporte técnico con Inglés / Portugués o Catalán en Santa Cruz de Tenerife.

Customer Support Analyst with German and English para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 19/08/2020 - 12:16

- 5 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Customer Support Analyst with German and English en Santa Cruz de Tenerife.

ANANDA / TENERIFE selecciona:

Ingeniero técnico agrícola o Ingeniero agrónomo para Santa Cruz de la Palma

Publicado: 19/08/2020 - 12:16

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero técnico agrícola o Ingeniero agrónomo en Santa Cruz de la Palma.

Personal para el Plátano. Zafra, deshijado y limpieza de cultivos. Conductores, pesado y empaquetado para Granadilla de Abona

Publicado: 19/08/2020 - 12:15

- 10 vacantes.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal para el Plátano. Zafra, deshijado y limpieza de cultivos. Conductores, pesado y empaquetado en Granadilla de Abona.

INTESA CANARIAS selecciona:

INHOME SERVICIOS selecciona:

Cuidador/a Interno/a para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 19/08/2020 - 12:16

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cuidador/a Interno/a en Santa Cruz de Tenerife.

Busco cuidador/a INTERNO con CARNET DE CONDUCIR para Arico

Publicado: 19/08/2020 - 12:16

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 1.050€ - 1.050€ Bruto/mes

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Busco cuidador/a INTERNO con CARNET DE CONDUCIR en Arico.

