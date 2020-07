Me desgravo mi vivienda en la Renta, si subrogo mi hipoteca ¿puedo mantener esta bonificación?

Cambiar la hipoteca de banco para mejorar las condiciones del préstamo se ha convertido en una moda durante la crisis del Covid-19. Ante la reducción de la compraventa de viviendas, las entidades financieras han apostado estas semanas por la subrogación de hipotecas. Este producto no es nuevo, pero si era desconocido para la mayor parte de la población.

Pedir una hipoteca se convierte en muchos casos en un proceso largo y farragoso. Muchos ciudadanos cuando consiguen su préstamo no se plantean volver a pasar todo este proceso. "Normalmente cuando un ciudadano consigue una hipoteca no suele preocuparse por mejorar sus condiciones a no ser que su situación económica haya empeorado y en este caso intenta que su entidad le mejore las condiciones", señala el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli.

Una de las principales dudas que suele surgir a la hora de mejorar la hipoteca tiene que ver con la declaración de la renta. Los españoles que compraron una vivienda antes de 2013 pueden desgravársela en la Renta por eso suelen dudar a la hora de informarse sobre la subrogación.

¿Si subrogo mi hipoteca pierdo esta bonificación? "Esta es una de las dudas que surgen entre muchos hipotecados, algunos creen que pueden perder esta bonificación, pero no es así. Además, dependiendo del año en que se firmó este préstamo podemos encontrarnos con clientes con tipos de interés cercanos o superiores al 5%. Este dato es elevadísimo en el panorama actual por lo que sería muy fácil mejorarlo", apunta Simone Colombelli.



¿Cuánto dinero me puedo ahorrar con la subrogación de mi hipoteca?

El ahorro económico en la subrogación depende de muchos factores. El primer factor es el tipo de interés, durante el año 2011 y 2012 la media de los tipos de interés rondaba el 4% una cifra que ahora es muy fácil de mejorar. Ahora el tipo de interés medio, según los últimos datos del INE correspondientes al mes de abril de 2020, está en el 2,48% aunque negociando con los bancos se puede conseguir un tipo más bajo.

Pongamos un ejemplo de un cambio de hipoteca fija a otra fija, pero con un diferencial menor. En el caso de un hipotecado que firmó un préstamo de 300.000 euros en 2010 a 30 años a un tipo del 4%, si ahora, 10 años después subroga su hipoteca a un tipo de interés del 2% el ahorro será notable en intereses. En este caso, si hubiera mantenido su hipoteca los 30 años al 4% al final de la vida del préstamo hubiera pagado 215.608 euros en intereses. Mientras que, si a los 10 años hace el cambio con esta mejora, el pago total de intereses asciende a 170.782 euros, lo que supone un ahorro de 44.826 euros. El pago de las cuotas también disminuye considerablemente, pasando de ser 1.432 euros al mes a 1.236 euros.



¿Cuánto se tarda en subrogar una hipoteca?

El proceso para subrogar una hipoteca tarda aproximadamente 40 días. Cuando un hipotecado desea cambiar su hipoteca de banco lo normal es que consulte con varias entidades hasta encontrar la oferta deseada. Una vez que elige el banco al que se quiere cambiar, el proceso se inicia con una oferta vinculante del nuevo banco. El titular o titulares de la hipoteca tendrán 10 días para estudiar si aceptar o no.

Si aceptan la oferta, el nuevo banco lo notifica al antiguo y éste le debe entregar toda la documentación de forma obligatoria. Además, el banco antiguo tiene 15 días para realizar una contraoferta y mejorar las condiciones a su cliente. Si el titular acepta esta contraoferta, se llevará a cabo una novación por la cual se modifican y se mejoran las condiciones de la hipoteca sin cambiar de entidad. Si no acepta la contraoferta, o en un plazo de 15 días el banco antiguo no hace una contraoferta, se procede a la subrogación.