¿Quieres trabajar en Tenerife? Consíguelo con las siguientes ofertas de empleo

OPERARIO/A DE PLANTA /RESPONSABLE DE RAMPA para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 20/07/2020 - 11:10

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/mes

Desde IMAN TEMPORING precisamos incorporar un/a Operario/a de planta/responsable de rampa en Tenerife.

Las funciones serán:

- Seleccionar los envases, revisar que se encuentran en buen estado antes del acondicionamiento.

— Realizar el acondicionamiento de gases, en las adecuadas condiciones de seguridad, calidad y medio ambiente.

— Realizar el llenado de los recipientes líquidos.

— Realización de operaciones de análisis sencillos y registro según procedimiento del grupo Air Liquide.

— Preparar los pedidos para su carga en los camiones.

— Registro en las herramientas del grupo los envases en cada fase de la producción.

— Conducir la carretilla, manipular botellas y cargar y descargar camiones.

— Chequeo final de la hoja de carga y de retorno.

— Recuento de stocks. Ordenar el almacén según zonas previstas.

— Mantenimiento básico de equipos e instalaciones.

— Comunicación al superior las incidencias del servicio.

— Aplicar las normas de seguridad, calidad, medio ambiente e IMS.

Requisitos:

-Ciclo formativo de grado medio o certificado de profesionalidad equivalente.

-Trabajo en equipo.

-Compromiso con los objetivos y la responsabilidad de la empresa.

-Orientación hacia clientes.

-Comunicación.

-Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.

-Adaptación al cambio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A DE PLANTA /RESPONSABLE DE RAMPA en Santa Cruz de Tenerife

CLÍNICA ANA JIMÉNEZ

Disponemos del más moderno equipamiento y aplicamos las técnicas y los procesos más innovadores dentro del ámbito de la dermatología estética y, por ende, de la dermatología cosmética en nuestra clínica dermatológica en Tenerife, para satisfacer las necesidades estéticas y dermatológicas de los pacientes que recurren a nuestros servicios.

CLÍNICA ANA JIMÉNEZ selecciona:

Aux. clínic@ titulad@ para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 16/07/2020 - 11:54

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada completa.

Se busca Auxiliar clínica titulado para martes, jueves y viernes en horario partido

Se valorará experiencia en quirófano y esterilización.

Contrato inicial de 3 meses.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Aux. clínic@ titulad@ en Santa Cruz de Tenerife

CENTURY21 CASAS IDEALES

La red CENTURY 21®, fundada en EEUU en 1971, afianzándose cada vez más, como una marca orientada a la estrategia global, teniendo presencia dominante en algunos países en todos los continentes. Actualmente cuenta con más de 7.000 agencias, distribuidas en 78 países y con más de 100.000 asesores inmobiliarios en todo el mundo.

La marca está presente en España desde el 2010 y cuenta hoy en día con más de 40 agencias y más de 500 asesores inmobiliarios en la península y en las islas Canarias.

CENTURY21 CASAS IDEALES selecciona:

ASESOR COMERCIAL INMOBILIARIO para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 17/07/2020 - 18:35

- 5 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Salario 6€ - 60€ Bruto/año

¡En Century 21 Casas ideales seguimos creciendo y buscamos asesores inmobiliarios para ampliar nuestro equipo!

Buscamos personas con pasión, profesionalidad, compromiso y empatía para ser parte de la red inmobiliaria más grande del mundo: Century 21.

Una profesión que te permite tener la vida que soñaste.

Con una formación íntegra en CENTURY 21 CASAS IDEALES podrás realizar:

- Captación de clientes a través de las diferentes estrategias y técnicas existentes en el mercado.

- Conocimiento de técnicas de negociación inmobiliaria y su aplicación en el día a día.

- Atención y Asesoramiento personalizado.

- Seguimiento y apoyo en todo el proceso de venta hasta su cierre.

- Formar parte de un grupo con una cartera inmobiliaria propia de más de 800 propiedades en la isla.

- Disponer de apoyo constante para resolver todas las dificultades que te puedan surgir , a través de nuestro departamento de Coaching y Mentoring.

- Acceso a infraestructura, servicios y apoyo a todos los niveles: staff de coordinación y administración, departamento de marketing y marca personal, fotografía profesional, departamento financiero, departamento técnico y departamento de asesoría jurídico-fiscal.

-Horario flexible según tus necesidades.

-Buen clima laboral en una empresa joven y dinámica.

Acompañamiento permanente y personalizado en todo momento con el fin de entrenarte (plan de integración profesional).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR COMERCIAL INMOBILIARIO en Santa Cruz de Tenerife

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Nuestros consultores te asesorarán sobre los mejores pasos para continuar con tu desarrollo profesional.

Queremos ser una pieza clave para facilitarte el acceso a las mejores empresas y ofertas de empleo a nivel nacional.

¡¡Trabajemos juntos!!

Grupo Crit España selecciona:

Helpesk Agent (English+Portuguese) Tenerife para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 16/07/2020 - 12:05

- 5 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Customer support agent (english + another language) Tenerife

We are seeking energetic, vibrant speaking Level 1 Helpdesk agent to work in our new and expanding Flag-ship center located in different sites, the most usual sites is Tenerife, Spain.

Responsibilities:

· Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

· Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

· Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

· Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

· Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

· Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, procedures, and customer service enhancements

· Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

· Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Requirements:

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Helpesk Agent (English+Portuguese) Tenerife en Santa Cruz de Tenerife

Consulta aquí MÁS OFERTAS DE EMPLEO EN TENERIFE.