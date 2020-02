Ofertas de empleo en Tenerife.

¿Te gustaría emprender una aventura laboral con todos los gastos de alojamiento y comida pagados? Si dispones de estudios en animación, educación infantil o baile puedes ser el candidato ideal.

MAHICO SOLUCIONES

Mahico Soluciones S.L., somos especialistas en calderas y aire acondicionado, con 20 años de trayectoria.

MAHICO SOLUCIONES selecciona:

INSTALADORES CALDERAS/AIRE ACONDICIONADO para Santa Cruz de Tenerife.

Publicado: 25/02/2020

– Contrato autónomo.

Mahico Soluciones S.L. solicita técnicos autónomos dados de alta, de aire acondicionado, calderas, instaladores gas, electrodomésticos, en toda España, para trabajar pasándoles avisos.

Imprescindible carnets de instalador para la especialidad que se ofrece .

INSTALADORES /reparadores

CALDERAS/AIRE ACONDICIONADO

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INSTALADORES CALDERAS/AIRE ACONDICIONADO en Santa Cruz de Tenerife



GRUPO CTC

Nuestro compromiso es convertirnos en un socio a largo plazo de nuestros clientes, ayudándoles a aumentar su productividad y la presencia en el punto de venta, mediante soluciones integrales e innovadoras: aportamos eficiencia en sus procesos de negocio.

Grupo CTC selecciona:

Gestor/ Gestora Punto de Venta para Santa Cruz de la Palma

Publicado: 21/02/2020

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Se precisa:

GPV para una campaña puntual de 8 días, para chequeo de exposiciones y realización de informe de dos cadenas de supermercado por toda la isla.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor/ Gestora Punto de Venta en Santa Cruz de la Palma



ACTTIV LEISURE PROJECTS

En Acttiv ofrecemos servicios de animación turística en España. Somos un equipo de personas que unen y desarrollan su talento con el objetivo de crear y vivir momentos extraordinarios.

Damos la oportunidad a jóvenes europeos de hacer de la animación su profesión.

Creemos en las personas. Es nuestra principal convicción. Por eso, apostamos por ellas.

Acttiv Leisure Projects selecciona:

Chief entertainer for Tenerife para Adeje

Publicado: 18/02/2020

OVERVIEW:

Do you have experience as chief entertainer or at least two seasons as entertainer in a hotel? Are you looking for an adventure in the Spanish coasts working as a tourist entertainer? Are you into a position where you can develop your leadership skills? If you fit our #takingfunseriously way, we are waiting for you!

LANGUAGES:

If you speak Spanish and English (obviously ;), you're the one we're looking for!

EXPERIENCE:

Experience in tourist entertainment as a chief will be valued.

TRAINING:

Education related to sports, tourism, dance or childcare are valued.

PERSONALITY:

100% positive and motivated € We want you to not simply organize the programme, but to turn everything into an unforgettable experience for both your team and the hotel guests.

AVAILABILITY:

Starting from beginning of March for at least 6 months.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Chief entertainer for Tenerife en Adeje

Jefe de animación para Tenerife para Adeje

Publicado: 18/02/2020

– Contrato fijo discontinuo.

– Jornada completa.

RESUMEN:

¿Estás acostumbrado a dirigir un equipo de animación y «follow the leader» es tu lema? ¿Te gustaría emprender una aventura laboral con todos los gastos de alojamiento y comida pagados? ¿Buscas una posición que te permita desarrollarte profesionalmente como jefe de animación turística?¡Entonces no dejes pasar esta oportunidad! ¡apúntate a esta oferta!

IDIOMAS:

Un buen nivel de inglés es imprescindible. ¡Cualquier otro idioma es bienvenido!

EXPERIENCIA:

Imprescindible tener experiencia de una temporada mínimo como responsable en hoteles o campings.

FORMACIÓN:

Estudios en animación, educación infantil o baile son valorables.

PERSONALIDAD:

Capaz de organizar y participar en una multitud de actividades, con una energía inagotable y siempre con una sonrisa en la cara.

DISPONIBILIDAD:

Deberás tener disponibilidad para trabajar desde principios del mes de marzo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de animación para Tenerife en Adeje



Agencia de Colocación Grupo 2000 selecciona:

Ayudante de camarero/a y ayudante de cocina para Santiago de Teide, Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 21/02/2020

– Contrato formativo.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de camarero/a y ayudante de cocina para Santiago de Teide, Santa Cruz de Tenerife



Tanemmerk selecciona:

Aparejador-Arquitecto Técnico para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 20/02/2020

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Aparejador-Arquitecto Técnico en Santa Cruz de Tenerife



Century21 Casas Ideales selecciona:

Asesor inmobiliario para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 21/02/2020

– 5 vacantes.

– Contrato autónomo.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor inmobiliario en Santa Cruz de Tenerife

