Grupo Crit busca en Tenerife 30 agentes bilingües inglés/alemán

Empleo en Tenerife, seleccionan: Montadores de puertas y armarios, jefe de cocina para restaurante de alto nivel en Adeje, socorristas, conductores, camareros para Hotel Barceló, así hasta más de 160 candidatos al día de hoy.



Puertas Jordan selecciona:

MONTADOR DE PUERTAS Y ARMARIOS DE MADERA CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 18/02/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Se necesita montador carpintero de puertas de madera, con experiencia demostrable.

Se ofrece incorporación inmediata en empresa líder en el sector.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MONTADOR DE PUERTAS Y ARMARIOS DE MADERA CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE en Santa Cruz de Tenerife



Grupo Monkey selecciona:

Jefe de Cocina para Adeje

Publicado: 13/02/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

– Salario 30.000€ -36.000€.

Llevar la gestión de un restaurante de cocina de alto nivel y con mucho volumen

Grande plantillas de más de 12 personas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de Cocina en Adeje





GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Grupo Crit España selecciona:

Customer support agent (english + german) Tenerife para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 14/02/2020

– 30 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Customer support agent (english + german) Tenerife

We are seeking energetic, vibrant speaking Level 1 Helpdesk agent to work in our new and expanding Flag-ship center located in different sites, the most usual sites is Tenerife, Spain.

Responsibilities

Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, procedures, and customer service enhancements

Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Requirements

Mandatory languages (fluent): Main language + English + Spanish

Basic PC Skills

Good communication skills

Availability to work in shifts: 7×24 (40 hours per week – 5 days per week)

Advanced experience in Organization Development: Service Orientation, Insight, Proactive Cooperation

Basic understanding of the principles, theories, and practices of group dynamics and/or team development

Basic Business Development:, Results Focused, Initiative

Customer-oriented

Additional Information

DESIRABLE:

Fluent in other languages.

Previous experience as helpdesk and similar positions.

Consultar los requerimientos en la descripción de la oferta

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Customer support agent (english + german) Tenerife en Santa Cruz de Tenerife



INTESA CANARIAS ETT selecciona:

SOCORRISTA H/M para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 17/02/2020

– 3 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SOCORRISTA H/M en Santa Cruz de Tenerife

LIMPIEZA (H/M) TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 17/02/2020

– 5 vacantes.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de LIMPIEZA (H/M) TENERIFE en Santa Cruz de Tenerife

COMERCIAL (H/M) TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 17/02/2020

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL (H/M) TENERIFE en Santa Cruz de Tenerife

CONDUCTOR/A CAMIÓN (CARNET C, CAP, TACÓGRAFO) TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 17/02/2020

– 5 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CONDUCTOR/A CAMIÓN (CARNET C, CAP, TACÓGRAFO) TENERIFE en Santa Cruz de Tenerife



TEMPORING TENERIFE selecciona:

CAMARERO/A para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 10/02/2020

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CAMARERO/A en Santa Cruz de Tenerife



BARCELÓ HOTELS MEDITERRÁNEO selecciona:

CAMAREROS/AS ROYAL HIDEAWAY CORALES para Adeje

Publicado: 13/02/2020

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CAMAREROS/AS ROYAL HIDEAWAY CORALES en Adeje



FDM Comunicacion selecciona:

APLICADOR DE VINILO//MONTADOR PLV CAMPAÑAS para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 14/02/2020

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de APLICADOR DE VINILO//MONTADOR PLV CAMPAÑAS en Santa Cruz de Tenerife



ESPAÑA CON ACNUR selecciona:

Jefe equipo ONG (5h) 1100€ fijos (promedio) + inc. para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 17/02/2020

– 2 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Salario 13.000€ -33.000€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe equipo ONG (5h) 1100€ fijos (promedio) + inc. en Santa Cruz de Tenerife



Century21 Casas Ideales selecciona:

Asesor agente comercial inmobiliario para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 18/02/2020

– 5 vacantes.

– Contrato autónomo.

– Jornada completa.

– Salario 6€ -60€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor agente comercial inmobiliario en Santa Cruz de Tenerife

Más ofertas de empleo en Tenerife.