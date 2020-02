Más de 50 ofertas de empleo buscan candidatos en las Islas

Tenerife, Fuerteventura, La Gomera, se suben al carro del empleo buscando desarrolladores, conductores para camiones, electricistas, farmacéuticos, fisioterapeutas, masajistas, montadores de vinilos, un amplio abanico de posibilidades para encontrar ofertas de empleo en Tenerife en este momento.





KOALA BAY

Koala Bay es una marca española, con un estilo fresco, original y único.

Con diseño propio y siguiendo las últimas tendencias, nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes colecciones de mujer, hombre y niño con la mejor relación calidad-precio.

KOALA BAY selecciona:

Vendedor en Adeje

Publicado: 29/01/2020

– 4 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Buscamos perfíles de vendedores para incorporación en nuestras tiendas ubicadas al Sur de Tenerífe, Adeje y Arona.

Que tengan experiencia como vendedores en tiendas de moda, disfruten de la atención al cliente y tengan ganas de formar parte de nuestro equipo.

Algunas de las funciones más importantes a realizar son:

Atención al cliente.

Gestión y organización de almacén, reposición, visual merchandising, limpieza de la tienda, gestión de caja.

Tú perfíl encaja si:

Tienes habilidades comerciales y sociales, tú nivel de ingles es avanzado.

Se valorará: otros idiomas como alemán y ruso.

Tú disponibilidad es inmediata.

Trabaja en equipo y de manera resolutiva.

Si te sientes identificado/a con estos requisitos.

Únete a nuestro equipo.

Imprescindible Ingles avanzado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor en Adeje



GRUPO CTC

Nuestro compromiso es convertirnos en un socio a largo plazo de nuestros clientes, ayudándoles a aumentar su productividad y la presencia en el punto de venta, mediante soluciones integrales e innovadoras: aportamos eficiencia en sus procesos de negocio.

Grupo CTC selecciona:

Promotor/Promotora Sta. Cruz de Tenerife para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 05/02/2020

Se necesita Promotor/Promotora para repartir flyers en la zona de Sta. Cruz de Tenerife, del 25.04.2020 al 23.05.2020, en horario de 17:00h a 21:00h, a 7,28€ brutos la hora.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Promotor/Promotora Sta. Cruz de Tenerife en Santa Cruz de Tenerife

Reponedor/ Reponedora Tenerife (Añaza) para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 05/02/2020

– 4 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

Se necesita Reponedor/ Reponedora para trabajar en la zona de Añaza, Tenerife, 18 horas semanales (3 horas diarias de lunes a sábado)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Reponedor/ Reponedora Tenerife (Añaza) en Santa Cruz de Tenerife





GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Nuestros consultores te asesorarán sobre los mejores pasos para continuar con tu desarrollo profesional.

Grupo Crit España selecciona:

Jefe/a de equipo promotores comerciales para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 31/01/2020

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Grupo Crit selecciona una posición de Jefe/a de equipo de promotores comerciales para importante cliente perteneciente al sector delagua embotelladaubicado enSanta Cruz de Tenerife.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de equipo promotores comerciales en Santa Cruz de Tenerife

VISITADOR COMERCIAL FARMACÉUTICO (TENERIFE O BILBA para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 31/01/2020

– 2 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

VISITADOR COMERCIAL FARMACÉUTICO (TENERIFE O BILBAO)

Desde Grupo Crit estamos buscando dos Visitadores Comerciales Farmacéuticos para prestar servicio a una empresa comercializadora de medicamentos y productos del sector dental.

Necesitamos cubrir una vacante para Bilbao y otra vacante para Canarias (Tenerife).

Buscamos personas entusiastas por la venta, con clara orientación al cliente, capaz de ofrecer soluciones a medida de las necesidades de los usuarios y con un claro enfoque por objetivos.

IMPRESCINDIBLE Licenciatura en Farmacia.

Experiencia mínima de 1 año en venta preferiblemente del sector sanitario.

Muy valorable experiencia en sector salud (venta hospitalaria, venta en farmacias, visita médica€).

Personas con habilidades comerciales, resolutiva, dinámica y que le guste trabajar en equipo.

Disponibilidad de incorporación inmediata.

*FUNCIONES

Mantener y desarrollar una estrecha comunicación con las Autoridades Regulatorias.

Analizar el potencial del cliente para proyecciones de ventas.

Desarrollo de propuestas de ventas.

Visitas conjuntas regulares con la red comercial de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de VISITADOR COMERCIAL FARMACÉUTICO (TENERIFE O BILBAO en Santa Cruz de Tenerife)



FDM Comunicacion selecciona:

APLICADOR DE VINILO//MONTADOR PLV CAMPAÑAS para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 07/02/2020

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de APLICADOR DE VINILO//MONTADOR PLV CAMPAÑAS en Santa Cruz de Tenerife



ACQUAJET selecciona:

REPARTIDOR FURGONETA para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 20/01/2020

– Jornada parcial – mañana.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de REPARTIDOR FURGONETA en Santa Cruz de Tenerife

Ofertas2019 selecciona:

SE BUSCA FOTOGRAFO QUE RESIDA EN ISLA LA GOMERA para San Sebastián de la Gomera

Publicado: 30/01/2020

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SE BUSCA FOTOGRAFO QUE RESIDA EN ISLA LA GOMERA en San Sebastián de la Gomera



Agencia de Colocación Grupo 2000 selecciona:

Ayudantes de cocina para Guía de Isora

Publicado: 05/02/2020

– Contrato formativo.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudantes de cocina en Guía de Isora



3 Doubles Producciones selecciona:

CTO para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 27/01/2020

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CTO en Santa Cruz de Tenerife



ANANDA / TENERIFE selecciona:

Cocinero/a para Arona

Publicado: 21/01/2020

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero/a en Arona

Dependientas (es) (H/M) para Arona

Publicado: 21/01/2020

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependientas (es) (H/M) en Arona

Peluqueros (as) (H/M) Centros de Belleza para Arona

Publicado: 21/01/2020

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peluqueros (as) (H/M) Centros de Belleza en Arona

Cerrajeros de Puertas (H/M) para Arona

Publicado: 21/01/2020

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cerrajeros de Puertas (H/M) en Arona

Fisioterapeuta (H/M) para San Cristóbal de La Laguna

Publicado: 21/01/2020

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeuta (H/M) en San Cristóbal de La Laguna

Recepcionista (H/M) para Puerto de la Cruz

Publicado: 21/01/2020

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista (H/M) en Puerto de la Cruz

Farmacéutico/a para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 21/01/2020

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Farmacéutico/a en Santa Cruz de Tenerife

Piscinero/a para Arona

Publicado: 21/01/2020

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Piscinero/a en Arona



ELECTRICIDAD TENERIFE, SL selecciona:

Electricista para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 21/01/2020

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

– Salario 1.200€ -1.800€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electricista en Santa Cruz de Tenerife



INTESA CANARIAS selecciona:



CONDUCTOR/A CAMIÓN (CARNET C, CAP, TACÓGRAFO) TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 17/01/2020

– 5 vacantes.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CONDUCTOR/A CAMIÓN (CARNET C, CAP, TACÓGRAFO) TENERIFE en Santa Cruz de Tenerife

Medano Solution selecciona:

Desarrollador Javascript para San Miguel de Abona

Publicado: 23/01/2020

– 2 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

– Salario 1.500€ -1.900€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrollador Javascript en San Miguel de Abona



Septum Spain selecciona:

Masajistas – Esteticistas Tenerife SUR para Adeje

Publicado: 21/01/2020

– 5 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

– Jornada parcial – indiferente.

– Salario 600€ -1.200€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Masajistas – Esteticistas Tenerife SUR en Adeje



Spanish Work Exchange Programme selecciona:

Hospitality Internship in the Entertainment Department of a 4-Star Hotel on Fuerteventura para Adeje

Publicado: 21/01/2020

– 3 vacantes.

– Salario 150€ -400€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Hospitality Internship in the Entertainment Department of a 4-Star Hotel on Fuerteventura en Adeje



LUZVITAL selecciona:

Delegado de Zona para Arona

Publicado: 28/01/2020

– Jornada completa.

– Salario 15.000€ -30.000€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delegado de Zona en Arona