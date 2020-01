Encontrar trabajo en Tenerife es posible si lees esta noticia

39 vacantes entre las que se solicita jefe de obra, jefe de producción, jefe de animación, auxiliar administrativo con inglés, comerciales para sector del agua y más vacantes. Ofertas de empleo en Tenerife para no dejar pasar esta oportunidad.

Ana Jiménez Dermocosmética SL selecciona:

Auxiliar Administrativ@ con inglés para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 16/01/2020

– Contrato de duración determinada.

– Jornada parcial – tarde.

– Salario 600€ -900€.

Se busca auxiliar administrativ@ con dominio del inglés para centro médico en Santa Cruz de Tenerife.

Se valorará experiencia en el sector. Experiencia previa en el sector.

Sus principales funciones serán gestión de agenda, centralita, cobros, arqueos de caja, cierre contable diario, control de stock.





GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit España selecciona:

COMERCIAL SECTOR AGUA (H/M) para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 16/01/2020

– 5 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Grupo Crit selecciona Comerciales (H/M) para importantecliente perteneciente al sector del agua embotellada ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

Funciones:

Realizarás la captación de clientes interesados en probar nuestro servicio por primera vez de manera gratuita, además de llevar a cabo la posterior visita para cerrar la venta.

La captación se realizará tanto con visitas concertadas como con prospección a empresas (puerta fría).

Los clientes serán tanto empresas como hogares.





ACTTIV LEISURE PROJECTS

En Acttiv ofrecemos servicios de animación turística en España. Somos un equipo de personas que unen y desarrollan su talento con el objetivo de crear y vivir momentos extraordinarios.

Acttiv Leisure Projects selecciona:

Responsable de animación residente en Tenerife Sur para Arona

Publicado: 14/01/2020

– 6 vacantes.

– Contrato fijo discontinuo.

– Jornada completa.

EXPERIENCIA:

Es necesario que tengas experiencia de mínimo una temporada como animador en hoteles o campings. Si cuentas con experiencia como relaciones públicas, ¡mucho mejor! El equipo está formado por dos personas, por lo que debes saber llevar a cabo el programa de animación.



Animador único para Tenerife para Arona

Publicado: 14/01/2020

– Contrato fijo discontinuo.

– Jornada completa.

Capaz de organizar y participar en una multitud de actividades, con una energía inagotable y siempre con una sonrisa en la cara.

DISPONIBILIDAD:

Desde febrero para un mínimo de 6 meses.



Chief entertainer for Tenerife para Adeje

Publicado: 14/01/2020

LANGUAGES:

If you speak Spanish and English (obviously ;), you're the one we're looking for!

EXPERIENCE:

Experience in tourist entertainment as well as wellness disciplines such as stretching, pilates, yoga, etc. are required.

TRAINING:

Education related to sports, tourism, dance or childcare are valued.



Jefe de animación para Tenerife para Adeje

Publicado: 14/01/2020

– Contrato fijo discontinuo.

– Jornada completa.



EXPERIENCIA:

Imprescindible tener experiencia de una temporada mínimo como responsable en hoteles o campings y que tengas experiencia previa o conocimientos de actividades wellness, como stretching, pilates, yoga, etc.



SELECTIVA / La Laguna selecciona:

Customer Support Analyst with Danish and English para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 13/01/2020

– 3 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Selectiva, Temporary Work Agency, is recruiting candidates with costumer support experience or relevant studies for an important IT Service Centre company located in the capital of Tenerife, in Santa Cruz de Tenerife.



Customer Support Analyst with German and English para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 13/01/2020

– 5 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Requirements

German C1 Level or Native

English B2 or more (Spanish not required but an advantage)

Availability to work in Tenerife (Canary Islands – Spain)

Customer service experience

Accept rotating shift schedule

Advanced computer literacy



Desarrolla Obras Y Servicios selecciona:

Jefe de producción de instalaciones para obra de edificación – Sede Tenerife para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 16/01/2020

– Contrato autónomo.

– Jornada completa.

Seleccionamos para empresa constructora, jefe de producción de instalaciones para obra de edificación.

Funciones:

Deberá encargarse del control de ejecución y resolución de incidencias detectadas en obra.

Usuario avanzado de Presto, Autocad, Project y Excel.

Necesaria formación en Prevención de Riesgos Laborales (60h).

Incorporación inmediata.



Jefe de obra – Sede Tenerife para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 16/01/2020

– Jornada completa.

Seleccionamos para empresa constructora, jefe de obra.

Se valorará experiencia en:

– Rehabilitación

– Edificación de nueva planta

– Reforma (interiorismo de viviendas y locales).

– Obra pública

