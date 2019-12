¿Buscas trabajo en Tenerife? Ofertas de empleo listas para inscribirte

40 figurantes para Arona, pasante para hospital, comercial, € más de 60 vacantes de empleo en Tenerife, listas para ser cubiertas





Ana Jiménez Dermocosmética SL selecciona:

Auxiliar Administrativ@ con inglés para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 12/12/2019

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - tarde.

- Salario 600€ -900€.

Se busca auxiliar administrativ@ con dominio del inglés para centro médico en Santa Cruz de Tenerife.

Se valorará experiencia en el sector. Experiencia previa en el sector.

Sus principales funciones serán gestión de agenda, centralita, cobros, arqueos de caja, cierre contable diario, control de stock.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Administrativ@ con inglés en Santa Cruz de Tenerife

BLINKER ESPAÑA

BLINKER ESPAÑA selecciona:

Comercial para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 09/12/2019

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial en Santa Cruz de Tenerife

ANANDA / MÁLAGA selecciona:

Figurante para Arona

Publicado: 11/12/2019

- 40 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Figurante en Arona

CE Consulting Empresarial selecciona:

Director /a sucursal La Palma (Banca) para Santa Cruz de la Palma

Publicado: 10/12/2019

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Seleccionamos Director / a de Sucursal (caja) para La Palma. Reportando a la dirección de zona y con un equipo a su cargo, será responsable de dirigir la actividad organizativa, bancaria y comercial de la oficina:

- Cumplir los objetivos comerciales de captación y fidelización de clientes (particulares y empresas) y gestionar la cartera

- Desarrollar negocio con los productos de Activo y Pasivo, tanto a particulares como empresas

- Toma de decisiones y análisis de riesgos financieros

- Motivación y liderazgo del equipo a cargo

- Responsable de la cuenta de resultados de su sucursal

Se ofrece: contrato indefinido, paquete retributivo atractivo (a negociar según valía) formado por fijo, variable, seguro médico, kilometraje, teléfono móvil, plan de conciliación, aportación plan pensiones y ayudas a la formación

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director /a sucursal La Palma (Banca) en Santa Cruz de la Palma

Spanish Work Exchange Programme selecciona:

Intern in the Reception Department in a 4 star hotel in Marbella para Adeje

Publicado: 11/12/2019

- 4 vacantes.

- Salario 150€ -400€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Intern in the Reception Department in a 4 star hotel in Marbella en Adeje

Hospitality Internship in the Entertainment Department of a 4-Star Hotel on Fuerteventura para Adeje

Publicado: 11/12/2019

- 3 vacantes.

- Salario 150€ -400€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Hospitality Internship in the Entertainment Department of a 4-Star Hotel on Fuerteventura en Adeje

Hotel internship in the Reception Department in a 4-star hotel in Costa Rica para Adeje

Publicado: 06/12/2019

- 3 vacantes.

- Salario 150€ -400€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Hotel internship in the Reception Department in a 4-star hotel in Costa Rica en Adeje

Hospitality Internship in the Administration Department on Tenerife para Adeje

Publicado: 06/12/2019

- 4 vacantes.

- Salario 150€ -400€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Hospitality Internship in the Administration Department on Tenerife en Adeje