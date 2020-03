El virus chino muerde la manzana de Apple

No corren buenos tiempos para Apple. La compañía de la manzana se queda sin teléfonos por el cierre de fábricas en China a causa del coronavirus y esperan pérdidas millonarias este trimestre. También le surgen nuevos gastos: tendrá que pagar a los usuarios afectados por una actualización que fulminó las baterías de los modelos más antiguos de iPhone.

La situación se podría resumir así: muchos de sus teléfonos más antiguos fallan y los nuevos tardan en llegar por falta de suministro desde China. La página web de la firma en España acumula retrasos en la entrega de la mayoría de sus productos. Para comprar un iPhone 11, el modelo actual, hay que esperar entre 15 y 20 días. Varias tiendas se han quedado sin teléfonos de la firma y no aceptan reservas para cuando lleguen porque "no hay seguridad sobre cuándo van a llegar". No hay ni móviles de reemplazo. La compañía ha enviado un email a los empleados de sus tiendas para comunicarles la escasez de terminales de repuesto para los clientes que dejen su móvil a reparar.

Aunque no todos los productos de la manzana se fabrican en China, la compañía ya ha anunciado que el coronavirus ha obligado a cerrar fábricas y esto "afectará a los ingresos de la firma en todo el mundo". Los analistas apuntan a que Apple es una de las firmas más afectadas por los efectos del COVID-19. A la dificultad para abastecerse, se suma el cierre de tiendas en China por prevención. "La demanda de nuestros productos en el país se ha visto afectada", reconoce Apple en un comunicado. Con todo, ya esperan pérdidas millonarias en el primer trimestre del año aunque esperan que sea algo "temporal". Calculaban unos ingresos de 67.000 millones de dólares (unos 59.000 millones de euros), pero los expertos aseguran que podrían quedarse en la mitad.

Los planes de Apple se ven forzados a cambiar a todos los niveles. El iPhone 12, que se iba a lanzar este año, se retrasará porque algunos de sus componentes vienen de China. El terminal de cuatro cámaras y 5G abriría un "superciclo" de ventas para Apple -los expertos calculan una demanda de entre 200 y 215 millones de terminales- pero todo está en el aire por el virus chino. "Todo depende de cómo aumente la producción en abril y mayo", dice un analista.

La escasez de suministros de China también afecta a Amazon, Samsung, LG, Microsoft o Google. Según los expertos, las tecnológicas españolas tendrían suministros para tres meses. El inversor más reputado de Silicon Valley, Sequoia Capital, ya ha advertido de que hay "que prepararse para lo peor" por la recesión que causará el coronavirus.

Baterías

A la escasez de ingresos se suma un gasto importante en baterías. Entre 310 y 500 millones de dólares (de 278 a 447 millones de euros) tendrá que pagar Apple por una demanda colectiva que presentaron en Estados Unidos los usuarios de los modelos de los iPhone 6, 6Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus y SE que, al instalar el sistema operativo iOS 10.2.1., comenzaron a tener el problemas con la batería y el rendimiento de sus móviles.

Muchos incluso sufrieron un apagón fulminante del terminal. La demanda acusa a Apple de "estrangular secretamente" sus teléfonos para que tuviesen que comprarse otro. La compañía accede a pagar a los afectados una medida de 26 euros para el reemplazo de las baterías y a los propietarios que demandaron entre 1.500 y 3.500 dólares (de 1.300 a 3.100 euros).