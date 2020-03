Twitter se apunta a las 'Stories'

No hay nada más efímero que un 'tuit'. Ahora más que nunca. La compañía prueba una función para compartir fotos, vídeos y textos que desaparecen. Lo llaman 'Fleets', pero es lo mismo que las 'Stories' de Instagram, Facebook o Whatsapp. Se sube el contenido, desaparece en 24 horas y se puede ver pulsando en la foto de perfil del usuario. La compañía dice trabajar en "nuevas capacidades", pero no es algo novedoso y no ha convencido a los usuarios. Critican la función "porque mata la esencia de Twitter". Las críticas, con el 'hashtag' "#RIPTwitter", fueron tendencia la semana pasada.