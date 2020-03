Correcta fábula feminista

El mundo del cine tampoco es ajeno a la corriente feminista y, dentro de este movimiento tan transversal y potente, La candidata perfecta es una de las mejores muestras que he visto en los últimos años. Si bien la poderosa industria norteamericana parece orientar el fenómeno hacia una casi monolítica apuesta por el universo de los superhéroes, también fuera de él es posible encontrar otras visiones más plurales e interesantes. No quiero decir con ello que Wonder Woman sea una mala película sino que, a mi juicio, las salas de proyección se encuentran sometidas a una saturación de esta particular modalidad cinematográfica que termina por perjudicar al Séptimo Arte más que por beneficiarlo. En todo caso, el género de acción refleja una muy digna representación femenina desde hace tiempo. Desde Sigourney Weaver en Alien a Charlize Theron en la última entrega de Mad Max o desde Milla Jovovich en la saga Resident Evil hasta Jennifer Lawrence en Los juegos del hambre, pasando por Carrie Fisher y Daisy Ridley en La guerra de las galaxias, la lista se torna extensa. Sin embargo, como no solo de acción viven los aficionados, lo cierto es que los demás ámbitos se resienten.

La cineasta saudita Haifaa Al-Mansour ocupa ya un reconocido puesto a nivel mundial dentro de su profesión. Destacó con su debut en La bicicleta verde (cinta que recibió una nominación a los BAFTA como mejor film de habla no inglesa) y demostró una notable destreza en Mary Shelley, donde Elle Fanning daba vida a la célebre escritora. Ahora presenta La candidata perfecta, con la que compitió en los pasados festivales de Venecia y Londres. Pese a no constituir su trabajo más destacado, la sutileza, sencillez y efectividad que contiene quedan fuera de toda duda. Sin recurrir a trucos ni destellos técnicos, conforma una fábula que no esconde su intención didáctica, pero ofrecida a través de una narración cinematográfica tan elemental como apropiada. Tal vez algunas voces consideren que no termina de profundizar o de llevar su alegato hasta cotas más profundas. En mi opinión, sin embargo, en esta ocasión es la propia sencillez del mensaje la que ayuda a su transmisión.

Una mujer de Arabia Saudí se enfrenta a un problema en el aeropuerto, no pudiendo emprender viaje porque su tutor masculino no conserva los papeles en regla. Decide, pues, iniciar una campaña reivindicativa de lucha contra las normas machistas impuestas en un país donde una mujer no posee los mismos derechos ni puede tomar decisiones o realizar tareas al margen de una figura masculina o una supervisión familiar.

Probablemente a la mayoría de espectadores occidentales les cueste introducirse en la mentalidad social árabe que se intenta representar. Más de uno considerará, incluso, que la trama está diseñada como herramienta para impartir a los estudiantes las asignaturas destinadas a la difusión de valores y no es descartable que lleven su parte de razón, pero ello no supone que el resultado de una propuesta que, a los pocos minutos de su visionado, termina enganchando, deba calificarse como negativo. Además, conviene que, de cuando en cuando, se nos recuerde que el mundo no se reduce a lo que vemos a nuestro alrededor y que a miles de kilómetros se viven realidades diferentes, opuestas e incompresibles.

La libanesa Nadine Labaki con Caramel o Cafarnaúm, la palestina Annemarie Jacir con Lamma Shoftak o La sal de este mar, la francesa de origen turco Deniz Gamze Ergüven con Mustang y, en otro estilo, la iraní Massy Tadjedin con Solo una noche, forman un ramillete de opciones poco conocidas pero muy interesantes. En unos tiempos en los que el empoderamiento de la mujer centra el objeto de debate, la labor que realizan estas cineastas a través de sus obras resulta más útil que cualquier aportación que provenga de las sucesivas entregas de Capitana Marvel o de la Viuda Negra al independizarse de Los vengadores. El equipo artístico lo integran actores debutantes. Sin embargo, en el apartado de la producción se encuentran nombres con meritorias trayectorias. Gerhard Meixner y Roman Paul cuentan con dos nominaciones a los BAFTA y se asocian a títulos como Paradise Now, nominado al Oscar al mejor film de habla no inglesa. Rena Ronson, por su parte, participó como productora en la turbadora Blue Valentine.