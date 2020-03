Videojuegos e Historia

El videojuego es hoy un arte por derecho propio. No lo dudan los que juegan, sino aquellos que están alejados de sus partidas, y los que, todavía y a pesar de sus seis décadas de existencia, desconfían de su alcance social y cultural. Esta falta de credibilidad intelectual es una losa que ha conducido al videojuego a apoyarse muchas veces en otras artes o ciencias para legitimarse ante el público más exigente. Disciplinas como la literatura, la pedagogía, la música o, especialmente, la historia y el cine, ejercen como pilares de la erudición donde el videojuego se ha apropiado de un dialecto y unos recursos más accesibles para el consumo general.

Gracias a estos apoyos, al profano siempre le ha costado menos aceptarlo como un objeto útil, capaz de alejarse de las veleidades del mercado del entretenimiento. El cine le ha proporcionado la narrativa del plano y el montaje, un dialecto audiovisual ampliamente asentado, con el que transmitir con mayor efectividad sus mensajes. La Historia, desde su podio del rigor, le ha entregado una patina de erudición de la que muchos de los juegos clásicos (como Pac-Man o Space Invaders) carecían.

Curiosamente, el cine primigenio que se exhibía en barracas de feria y que no era considerado más que un espectáculo para la plebe, también se apoyó en las producciones históricas para ennoblecer su existencia. Píldoras del primer cine como La mort de Robespierre (Georges Hatot, 1897), L'Assassinat du Duc de Guise (Calmettes y Le Bargy, 1908) o La princesse Tarakanowa et Catherine II (Albert Capellani, 1908), dan buena cuenta de cómo el trampolín histórico permitió también a la cinematografía elevarse hacia nuevos estratos intelectuales.

Desde sus primeros años, videojuegos como Oregon Trail (Rawitsch, Heinemann y Dillenberger, 1971), Defender of the Crown (Cinemaware, 1986) o La Abadía del Crimen (Opera Soft, 1987), también intentaron acercarse a los estándares de la Historia para dar cuerpo a sus partidas. Ahora bien, ni alcanzaron la cumbre de las posibilidades que hoy ofrece un juego de este tipo -más bien se quedaron en un limbo de raquíticos guiones y gráficos-, ni su grado de popularidad fue el mismo que el del cine histórico coetáneo. En realidad, no ha sido hasta la llegada del siglo XXI cuando los juegos históricos han dado sus mejores muestras de salud. ¿Por qué hemos tardado, entonces, tanto en publicar juegos de historia decentes?

La primera respuesta resulta obvia para el jugador habitual: la tecnología no siempre ha permitido a los juegos digitales construirse como deseaban en el momento de su creación. Y aunque contamos con ejemplos destacados en los albores del videojuego histórico como los anteriormente citados, el buen hacer y la ambición que siguen denotando a día de hoy estas plataformas arcaicas, delata cómo sus creadores hubiesen preferido tener mayores recursos para mejorar su propuesta.

Lo que nos lleva al siguiente inconveniente: la financiación económica. Hasta ese momento, las producciones de videojuegos no eran tan elevadas como las actuales, y muchos equipos de trabajo no podían costearse ni la óptima tecnología, ni los gastos de documentación o asesoramiento histórico adecuados para completar sus ideas. En las décadas de los 80 y los 90, podíamos constatar como cineastas como Jean-Jacques Annaud y eruditos como Umberto Eco disponían de la ayuda de los mejores historiadores (como el medievalista Jacques le Goff) para explotar superventas propios como El nombre de la Rosa (1980). Pero autores de videojuegos de la talla de Sid Meier o Bruce Shelley -como han afirmado en diversas entrevistas- tenían que echar mano del atlas y de la enciclopedia para reconstruir los hechos históricos empleados en plataformas como Civilization (MicroProse, 1991).

Es al llegar a finales de los 90 cuando estos obstáculos económicos y tecnológicos comienzan a disiparse, y las producciones de videojuegos de alto rango (las que se conocen comúnmente como Triple A), adquieren el suficiente músculo técnico y económico para defender con propiedad la "Historia interactiva". Por un lado, plataformas como Age of Empires (Ensemble Studios, 1997), Commandos (Pyros Studios, 1998) o Total War (Creative Assmbly, 2000), asientan una importante rama de la simulación histórica digital: los juegos de estrategia militar y económica. Mapamundis bélicos, donde las batallas entre ejércitos y la conquista de territorios son sinónimos tanto de diversión como de un aprendizaje de los hechos históricos a gran escala. Por otro lado, sagas de juegos como Battlefield (Electronic Arts, 2002), Call of Duty (Infinity War, 2003) o Assassin's Creed (Ubisoft, 2007), adoptan una perspectiva en primera persona para mostrarnos el pasado -como señalarían muchos historiadores- "desde abajo", codeándonos con lo cotidiano, y ensuciándonos, si la partida lo decide, entre los barrizales de las trincheras del frente oriental, o entre los polvorientos puesto de mercado de una Damasco medieval.

Hoy en día, muchas de las productoras de juegos históricos cuentan ya con accesos a centros de documentación importantes, y con equipos propios de consejeros e investigadores para reconstruir, con una relativa veracidad, cada uno de los aspectos históricos de la partida. Es más, gracias a los éxitos de ventas y crítica que les ha deparado esta actualidad dorada del videojuego histórico, productoras como Ubisoft incluso se han atrevido a devolverle el guante al cine, y a la misma Historia: recientemente, su saga Assassin's Creed fue fruto de una adaptación cinematográfica de alto presupuesto que, prácticamente, dobló su financiación en taquilla ( Assassin's Creed, Justin Kurzel, 2016). Pero también es suya la minuciosa reproducción virtual de la Catedral de Notre Dame que aparece en el juego Assassin's Creed: Unity (2014), y que tras la quema de la original este pasado mes de abril, se ha convertido en uno de los referentes más interesantes (e inesperados) para preservar su legado.

Cuando el cineasta Éric Rohmer realizó su versión del romance artúrico Perceval Le Galois (1978), quiso rodarlo "tal y cómo lo hubiese hecho un autor de aquella época" si éste hubiese contado con una cámara. Es decir, filmando los gestos de los personajes, sus diálogos, su vestuario y sus entornos, no bajo una óptica realista, sino imitando fidedignamente a las miniaturas y a las pinturas del siglo XII que marcaban los modos y las modas de aquella época.

Se trata de una visión personal de la Historia. Y a pesar de su marcado detallismo y de su respeto por el pasado, resulta excesivamente intelectual, artística. Pero esta mirada es la que más se asemeja hoy a las representaciones históricas que realizan los videojuegos. Sus creadores abogan también por una perspectiva propia del pasado que, como la de Rohmer u otros autores, es consciente, primero, de la imposibilidad de representar con total fidelidad un momento pretérito, y, segundo, de que cualquier recreación histórica necesita de cierta interpretación artística o conceptual para adecuarse a la idiosincrasia del medio y del mensaje en el que se mueve.

Así, una disciplina como puede ser la geografía se define en los juegos históricos como una serie de simulaciones topográficas, climáticas, etc., adaptadas a la época representada, y, al mismo tiempo, a la diversión y a la narrativa que supone sortear sus trayectos. Lo mismo que ocurre con una categoría como la cultura material, en la que las vestimentas, las joyas u otras muestras de la estética, se diseñan con precisión histórica, pero también con un especial énfasis en la exaltación de sus formas o colorido, para que el jugador pueda identificar fácilmente a sus personajes y pueda orientarse cuando la pantalla se colapse de datos (y trifulcas).

Estas adecuaciones afectan del mismo modo a las representaciones virtuales de categorías menos tangibles de la Historia, como la política, la religión, la economía, etc. Y, por supuesto, a una rama clave como es la historiografía, y su cuestionamiento de la versión de quién escribe los hechos. No es que los videojuegos de historia hayan llegado al punto de publicarse bajo revisiones marxistas de la lucha de clases, o bajo las ideas del positivismo empírico de un Saint-Simón o de un Auguste Comte (el mercado evita en lo posible estas interferencias ideológicas), pero sí han comenzado a dar muestras de ciertas erratas crónicas del pensamiento occidental como, por ejemplo, su particular representación del progreso y el colonialismo, o la polarización entre buenos y malos según las políticas territoriales, a las que deberíamos estar atentos.



Desbarajustes



Como es fácil imaginar, estas adaptaciones en favor del entretenimiento tienden a atenuar los mensajes complejos, y a generar un buen número de incorrecciones históricas. Son llamativos, en este caso, los desbarajustes entre los edificios florentinos en Assassin's Creed II y sus modelos reales (algunos de los cuales ni siquiera tenían el aspecto que muestran en el juego en la época representada), o sus caricaturas -ciertamente histriónicas- de los miembros de la familia Borgia. Caso cercano a los anacronismos que podemos encontrar en otro ejemplo como el juego Battlefield y su representación de la Primera Guerra Mundial, al toparnos con un ejército estadounidense liderando el frente, o con un campo de batalla repleto de tanques, cuando ni los primeros ni los segundos tuvieron una presencia relevante hasta el final del conflicto.

A todo ello, debemos sumarle, como ocurre con la diversidad de las representaciones artísticas (fílmicas, literarias, pictóricas, etc.), el peso del relato. Ya que los videojuegos cuyo contexto es el pasado, no solo supeditan parte de la rigurosidad histórica al ensalzamiento del arco dramático, sino que además deben conjugarlo con la cualidad principal que lo distingue de las otras artes: su acción, su interactividad. Es durante la partida, durante el gameplay, cuando el usuario va aprendiendo a relacionarse con el entorno y vislumbrando cuál es el significado implícito de sus acciones. En Empire: Total War (Creative Assembly, 2009), por ejemplo, comprendemos rápidamente que, para sostener la economía y la defensa del Imperio británico, nuestra moral debe someterse a la explotación de sus colonias y al comercio de los esclavos. En Men of Valor (2015 Inc., 2004), aprendemos del sinsentido de la guerra al toparnos con toda una unidad de soldados masacrados, pero también a agudizar nuestro instinto de supervivencia al comprobar como los cadáveres siguen humeando y el enemigo acecha.

Con todos estos aciertos y desaciertos, debemos celebrar la inclinación de las productoras de videojuegos actuales hacia una Historia mejor contada, y más acorde a los mínimos de la Educación Básica. Como bien les recuerdan a estas empresas las listas de ventas, para aquellos que consumen videojuegos históricos, el pasado es la otra estrella principal del videojuego, y la diversión solo alcanzará su punto álgido si se respeta el tiempo pretérito como se merece?

Parece que el videojuego comienza a encontrar ese camino intermedio entre las mitificaciones del relato popular y los rigores de la investigación histórica que ya emprendieron hermanos mayores como el cine o la literatura; es cuestión de tiempo el que esté a la altura de sus grandes obras.