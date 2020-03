Charo López: "El teatro no resuelve los problemas"

Charo López es uno de los grandes nombres de la escena dramática española. Protagonizará esta tarde, a partir de las 20:00 horas, el primero de los Encuentros CAE programados por el III Festival Internacional Canarias Artes Escénicas. Será en el salón de actos del Espacio Cultural CajaCanarias de la capital tinerfeña. Este año, estos diálogos están protagonizados por dos mujeres: López y la actriz madrileña Luisa Martín. Esta última participará en el segundo y último encuentro, que tendrá lugar el próximo viernes a la misma hora y en el mismo lugar. La legendaria actriz habla en esta entrevista de sus proyectos y de su pasión por el trabajo. Ganadora del Goya en 1987 por su participación en Secretos del corazón, tiene en su haber otros papeles inolvidables como los de las series Fortunata y Jacinta y Los gozos y las sombras.

Me cuentan que está grabando un nuevo proyecto...

Te lo comento. No estoy rodando. Voy a hacer un corto con Gonzalo Suárez, un director con el que yo he trabajado muchísimo. He hecho nueve películas con él. Como todos los textos de Gonzalo son muy difíciles de decir -porque siempre hay un doble o un triple sentido y juega con el presente y con el pasado- le propuse hace unos días que tuviéramos una lectura. Hemos empezado a trabajar el texto y rodaremos en breve, cuando vuelva de Canarias. Es un corto y un texto maravilloso y creo que es el que representa mejor la esencia de lo que es Gonzalo como escritor.

¿Algún proyecto más que nos pueda adelantar?

Sí, tengo un proyecto que me enamora: recitar poesía. Lo hice ya hace tres años y fue maravilloso. Me ha llamado un pianista para hacerlo, también va un violín y otro instrumento. Cada uno toca y luego entro yo y recito un poema. Esta vez voy a recitar poemas de amor y voy a elegir cosas de la Generación del 27 y otros muchos poemas, de los creadores actuales también. Tendré unos 30 y el director, Antonio López, el pianista, elegirá para cada sitio los que él considere mejor. Leeré tres o cuatro, no lo sé. Depende del tiempo, el sitio y de lo que toquen ellos. Recorreremos toda España.

Alguna vez ha dicho que no le gustan las entrevistas, ¿es cierto?

En general no me gusta hablar de cosas que no sean mi trabajo, solo me gusta cuando dicen 'motor y acción' para salir al plató o cuando dicen 'a tercera y escena'. Esa es realmente mi profesión: trabajar, estar a gusto con mi función, desarrollar bien mi trabajo y conectar bien con el público. El resto no me gusta nada. Estamos en un momento muy difícil, se busca un sensacionalismo, nada de lo que dices es importante si no es picante o no tiene una segunda lectura. En este caso lo hago porque es Canarias, adoro ir a este festival y porque has sido tan delicada de llamarme. Además, sé que quieres hablar de lo referente a mí y al festival, no quieres preguntarme nada que pueda fastidiarme. Eso es para mí muy importante pero en general no me gustan nada las entrevistas.

Tras tantos años de carrera, de hacer cine, teatro y televisión, ¿qué es lo que más valora en un director?

Lo que más valoro de un director es que me dirija muy bien, que se ocupe de mí y de todos en general. Que me controle y me exija. Todo eso, siempre y cuando haya por medio un papel estupendo. También es importante que el reparto esté acorde a la historia. Yo pongo en primer lugar la inteligencia del director y luego me pongo a mí, en algún lugar que no sé cual es (risas).

Los encuentros CAE de este año están protagonizados por dos mujeres, usted y su compañera Luisa Martín. ¿Qué es lo que pueden decir o lamentar dos actrices experimentadas como ustedes en este país?

Creo que la mujer, en mi profesión, tiene una relevancia enorme. En otras profesiones no es así pero en la nuestra no sólo no hay diferencia de caché sino que, con frecuencia, las mujeres cobramos más. No sé si existe el machismo pero este es un trabajo tan particular que yo no lo he sentido nunca. Siempre he sentido que me tratan igual, como a mis compañeros. Nunca ha habido diferencias en nada o yo al menos no lo veo, no sé qué te dirá Luisa. Para mí esta profesión es una de las que genera más igualdad entre hombres y mujeres.

¿Ha llegado a ese momento en el que puede elegir en qué trabajar y en qué no?

Para contestarte a eso tengo que empezar diciendo que yo soy idiota. Me he jubilado, pensaba tener una época idílica para recuperar mi tiempo, escuchar música, para ir más despacio, leer más libros y estar más tiempo con mis amigos. ¿Y sabes qué es lo que ha pasado? Que a la primera que me han dicho si quería hacer algo he dicho que sí. Soy una persona inconsecuente, incoherente y no tengo arreglo. Me entusiasma trabajar. Solo de pensar en que voy a tener una gira recitando poemas de amor de Neruda, de Blas de Otero, de Hernández y de otros de tantos poetas que me enamoran, me entusiasmo.

Dicen que lo mejor que le puede pasar a alguien es trabajar en lo que más le gusta

No sé qué me podrían ofrecer que me entusiasmara tanto como lo que hago. A estas alturas de mi vida está todo en su sitio. Tengo mi trabajo, que es lo que más me gusta. Si quisiera decir que no, lo podría hacer. No tengo ningún interés por hacerlo ahora.

¿Se le ha quedado algún papel en el tintero?

Sí, con seguridad. Muchas cosas pero no te puedo decir cuáles. He sido muy feliz, he hecho papeles tan importantes como el de Mauricia la dura, que es una maravilla de Fortunata y Jacinta. Gracias a ese papel pude hacer luego Los pazos de Ulloa, también con Gonzalo Suárez. Gracias a ese pude hacer luego el de Clara Aldán en Los gozos y las sombras. A partir de ahí tuve una suerte enorme. Luego vinieron papeles como el de Los Secretos del Corazón. En teatro hice Tengamos el sexo en paz, que es la obra que he hecho con más placer. Me ha venido todo así. No creo que haya sido por casualidad. Me lo he ido ganando a partir de cada personaje. ¿Cómo voy a querer hacer otra cosa más que trabajar?

¿Más comedia, quizás?

Sí. Me entusiasma hacer comedia pero solo lo he podido hacer algunas veces y porque los directores no me conocían mucho. Cuando me conocen me dan papeles muy dramáticos y me pongo de muy mal humor. Será porque tengo el pelo tan negro, la nariz tan recta y la voz tan ronca y tan grave. ¿Qué se yo? Quizás tengo un perfil duro. Siempre me han dado papeles de mujer que sufre y me sienta fatal porque a mí lo que me gusta es reírme.

¿Qué opina del fenómeno de las grandes plataformas de contenidos como Netflix o HBO?

Todavía no te puedo contestar a eso porque no lo sé. Desde mi punto de vista, nos ofrece más oportunidades a todo el medio cinematográfico. Eso seguro. Supongo que para los directores que se producen a sí mismos, que hay muchísimos, competir con Netflix debe ser duro. Es una plataforma muy importante y disponen de muchos medios. Todo eso es muy importante para un director de cine. Por ejemplo, los grandísimos como Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o Trueba no tienen necesidad de plataforma alguna porque tienen los medios y se promocionan. Son los dioses. Para los actores es maravilloso porque no es lo mismo trabajar en una película de bajo presupuesto que en este tipo de proyectos.

¿Desde un escenario se pueden mejorar las cosas?

Sí, pero también puedes hacer lo contrario. Como todo. El teatro puede marcar una forma de vivir, una moral, pero puede ser también terriblemente reaccionario. El teatro no resuelve los problemas, ayuda a que la gente tome conciencia de muchas cosas, pero también puede ayudar a que la gente tome conciencia de cosas terribles.

¿Qué relación mantiene con las Islas?

He ido mucho a Canarias a hacer teatro y además he tenido y tengo amigos en las Islas, alguno que otro íntimo. Lo he pasado siempre muy bien en Canarias. A veces me pongo nerviosa porque hay mucha humedad y se me riza el pelo, eso me pone negra. Pero me lo pongo todo arriba, me hago una coleta y ya está.