Santero y Los Muchachos ofrece su trío acústico

Después de la publicación de dos discos, Santero y Los Muchachos saborea ya el éxito de su "rock reposado", como a ellos mismos les gusta llamarlo. Pero no se conforman con su sonido único y proponen ahora un nuevo formato con el que traspasar fronteras. A Tenerife llegarán mañana, en concreto al Aguere Espacio Cultural de La Laguna, con Santero Trío, con el que Miguel Ángel Escrivá (voz, bajo y contrabajo), Joseman Escrivá (coros, guitarras eléctrica y española) y Javier Escrivá (teclados y coros) presentarán sus "temas cantados con armonía y con detalles muy cuidados" para convertir la velada en "una pequeña fiesta con un rollo muy tabernero", adelanta el solista de la banda valenciana.

Se trata de la primera vez que Santero actúa en Canarias. "Ya hemos hecho mucho trabajo local y ahora nos toca salir fuera de la Península; estamos encantados porque coger un avión para una banda de rock es muy simbólico, significa que todo va bien", afirma el cantante y compositor. Los hermanos Escrivá llegan a la Isla con sus temas "de corte más personal", después de haber triunfado con La Pulquería, un grupo al que el cantante de Santero le debe mucho. "Aprendí y soy lo que soy por haber compuesto en La Pulquería, donde aprendí a manejar nuestro idioma para escribir canciones en castellano". Escrivá recuerda que esa banda "nos dio a todos los miembros mucho bagaje y tras varios discos y un trabajo muy gamberro, nos apetecía mirar hacia otro lado y cantar más por lo bajini". Así fue como nació Santero y Los Muchachos.

Los músicos ofrecían sobre los escenarios "descargas de decibelios más potentes pero ahora hemos querido mostrar una escuela más melódica". Así, Santero y Los Muchachos "es la arruga y el bagaje de todo lo que vivimos, el rock en un punto más maduro y con una fragancia más lenta", afirma Miguel Ángel Escrivá. El cantante comenta que, en La Pulquería, "manejábamos códigos más fiesteros o punks y así era más sencillo conectar con el público. Pero al hacer algo más melódico creo que es más difícil hacerse un hueco porque tenemos que meter a la gente en nuestro mundo. Nos ha costado pasar la rompiente pero ahora ya estamos en aguas que manejamos y la gente nos espera y corea con nosotros los estribillos de nuestras canciones".

Escrivá no se considera cantante "sino que simplemente canto mis canciones" y eso le permite sentirse "tranquilo y sincero con lo que hago". "No pretendo nada más que contar la verdad, temas que son universales como el amor o la traición", sentencia el músico quien, ante todo, quiere sentirse cómodo con lo que hace: "He contado mis vivencias personales y las he convertido en canción y no tengo ni reparo ni vergüenza. Hace 15 años tenía la armadura de rockero pero ya no me importa que la gente sepa lo que llevo dentro".



Nuevo formato



Santero Trío es el formato acústico con el que la banda valenciana llega a Canarias. No obstante, Escrivá afirma que esta propuesta "responde al estado natural de la banda" pero "hubo que muscularla más para poder acudir a festivales y salas grandes". De este modo, Santero y Los Muchachos ha sabido adaptarse a todos los escenarios posibles y en las Islas se presentarán con "una low cost band", tal y como la describe Escrivá.

Con este formato trío, Santero busca "hacer germinar" el proyecto: "Viajamos los imprescindibles para dejar testimonio de lo que somos y, así, ojalá podamos volver con la banda al completo algún día". Y es que Miguel Ángel Escrivá afirma que "somos un monstruo que tiene dos cabezas".

Y ese monstruo no se esperaba el éxito que están viviendo y por eso no dudan en celebrarlo porque "estos dos discos tienen detrás cinco años de muchos desengaños y de mucha lucha". "Yo solo quería satisfacerme a mí mismo con la composición y una vez hemos realizado el disco con nuestro sonido, todo lo demás han sido sorpresas", afirma el cantante de Santero, quien recuerda que "hemos tenido el rechazo de las compañías y de los mánager" pero eso no les ha impedido realizar colaboraciones con artistas como Leiva, Ariel Rot o Carlos Tarque.