Potencia sin control

El número de películas sobre ciudadanos normales que se convierten en buscadores de venganza tras sufrir una grave injusticia no reparada es bastante significativo. Además, su esquema común suele ser muy similar, por no decir idéntico. Se trata de enganchar al público a través de esa visceralidad asociada a la reclamación de justicia y a la exigencia de castigo ante delitos atroces que han quedado impunes. Realizado con ingenio, ese modo de saciar el deseo de venganza del espectador reconfortándole con la odisea de una víctima que transita del dolor a la redención por la vía de condenar al culpable, puede resultar incluso entretenido. No obstante, a estas alturas, se precisa algo más que esa explotación del sufrimiento y de la liberación de ira interior asociada a la mortificación de los criminales.

En uno de los diálogos promocionales de El ritmo de la venganza, la protagonista advierte: "Encontraré a los responsables y los mataré a todos". Interrogada sobre cómo llevará a cabo su objetivo, ella se limita a responder: "En plan violento". Dicha secuencia, incluida en el tráiler del largometraje, resume a la perfección la esencia de este proyecto cinematográfico, cuya publicidad recalca de forma interesada que entre sus productores figuran algunos responsables de las películas de James Bond. Y, ciertamente, buena parte de las fórmulas y clichés del Agente 007 se reproducen en esta propuesta atestada de explosiones y persecuciones.

Vaya por delante que muchas de sus escenas han sido correctamente rodadas y consiguen hacer vibrar a los asistentes a las salas. Visionadas por separado, las tomas ofrecen intensidad y reflejan una acción efectiva. Sin embargo, al ver todas las piezas en conjunto y ensambladas en la historia, algo chirría. Se puede pasar por alto que la esencia de la trama no brille por su originalidad y que, en gran medida, los recursos aprovechados luzcan muy manidos. Como sucede con cualquier otra cinta del género, cabe asimismo ser flexible en cuanto a la credibilidad de lo que presenta como hechos consumados. En otras palabras, con tal de disfrutar de la diversión desenfrenada y del puro entretenimiento, pueden dejarse por el camino muchas exigencias. Ahora bien, la forma en la que se entremezclan la moraleja, el romance, el dramatismo y la corrección política con un mero espectáculo al servicio de la acción se revela, como mínimo, chapucera. Más allá de la calidad técnica y de la corrección formal, un grave problema de estilo narrativo afecta a toda la cinta.

La realizadora norteamericana Reed Morano se sitúa tras la cámara. Conocida por su labor de dirección en algunos episodios de la serie El cuento de la criada y, sobre todo, por una más extensa carrera como operadora de fotografía y en departamentos de cámara y sonido, demuestra cierto dominio de la técnica, pero se halla todavía en proceso de formación respecto al meollo del relato cinematográfico. El ritmo de la venganza contiene demasiada potencia pero escaso control, asimilándose a una montaña rusa desbocada.

Una mujer ha perdido a su familia como consecuencia de un accidente de aviación. Destrozada por completo y en pleno camino hacia la autodestrucción, su vida dará un giro total al descubrir que la catástrofe de la aeronave no fue fortuita. Ayudada por un exagente del Servicio Secreto británico y otro de la CIA, se someterá a un arduo entrenamiento físico y emocional para enfrentarse cara a cara a los culpables. Cuando esté lista para abordar la peligrosa misión, se adentrará en un mundo oscuro donde intentará vengar a su familia.

Los mayores méritos del film recaen sobre el equipo artístico. Blake Lively realiza un trabajo efectivo que no comporta reproche alguno. Dada a conocer a través de la pequeña pantalla gracias a la popular Gossip Girl, ha protagonizado títulos notables como The Town: Ciudad de ladrones, El secreto de Adaline o Café Society. Evidencia que se trata de una buena actriz, aunque necesitada de mejores proyectos. Le da la réplica Jude Law, actor que ha demostrado su enorme valía en joyas del calibre de El talento de Mr. Ripley, Enemigo a las puertas, Camino a la perdición, Cold Mountain, My Blueberry Nights o Closer. Cabe esperar mucho más de los dos en el futuro. Les acompañan Sterling K. Brown ( Black Panther) y Daniel Mays ( Rogue One: Una historia de Star Wars).