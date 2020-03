Motivos por los que Whatsapp no parece de fiar

Es seguro Whatsapp? La pregunta planea estos últimos días tras la decisión de la Unión Europea (UE) de prohibir a sus trabajadores comunicarse a través de esta aplicación. Lo hacen por razones de seguridad. El hackeo al teléfono del dueño de Amazon, Jeff Bezos, a partir de un vídeo que le llegó al servicio de mensajería, ha mostrado la vulnerabilidad del sistema a todos los niveles. Recientemente se conocía la existencia de un fallo que permite acceder a los chats de grupo de otras personas a través de Google.

Primero fueron los trabajadores de Naciones Unidas los que recibieron instrucciones de dejar de usar Whatsapp. "No es un mecanismo seguro", dijo el portavoz de la ONU, Farhan Haq. Por entonces se conocían las primeras informaciones sobre cómo el teléfono de Jeff Bezos, dueño de Amazon y de The Washington Post, había sido pirateado por orden del heredero al trono saudí, el príncipe Mohammed bin Salman, a través de un vídeo de Whatsapp para chantajearlo y callar las noticias que sobre su país publicaba el diario estadounidense. Ahora es la UE la que pide a su personal que no use el servicio de mensajería de Facebook, tras varios incidentes que afectaron a diplomáticos y funcionarios.

La UE abrió una investigación sobre la seguridad de la aplicación y descubrió que en diciembre de 2018 se había descargado información diaria sobre política exterior. Lo mismo había ocurrido en 2017 en la delegación de Moscú del organismo. La solución: los empleados deben dejar Whatsapp y utilizar Signal, considerada por los expertos la aplicación de mensajería más segura.

La plataforma que desde ya utilizan los empleados de la Unión Europea fue creada por Brian Acton, uno de los desarrolladores de Whatsapp. Su punto fuerte es que ofrece lo mismo que otros servicios de mensajería, pero su encriptado resulta muy seguro. Llevan por bandera la privacidad. El código de la aplicación es transparente y abierto; es decir, los expertos de ciberseguridad pueden consultar y corregir errores. La aplicación tiene la bendición de expertos en ciberseguridad y de nombres propios como el analista de la Agencia de Seguridad Nacional americana (NSA) Edward Snowden, que siempre la recomienda en sus intervenciones. A día de hoy, Singal sigue siendo una app minoritaria en comparación con los más de 2.000 millones de usuarios de Whatsapp, pero en los últimos meses ha crecido exponencialmente, según la consultora AppAnnie.

Whatsapp muestra fallos que comienzan a preocupar. La semana pasada un periodista alemán descubrió errores en los chats de grupo. Al usar la opción "invitar al grupo a través de un enlace" y compartirlo por internet, Google ofrece esta dirección como un sitio web más y, por tanto, cualquiera puede entrar libremente al grupo y leerlo todo. Al parecer, era un error conocido por muchos. La ingeniera Jane Manchun Wong aseguró que Google cuenta con más de 470.000 resultados de búsqueda para acceder a grupos de Whatsapp privados, en su mayoría, para compartir pornografía.

Los usuarios le piden a Whatsapp más transparencia sobre lo que hacen con sus conversaciones, en teoría, cifradas de extremo a extremo (de emisor a receptor). Aunque el servicio da la opción de descargar la información de la cuenta no aclara nada sobre la seguridad de los chats. Ofrece datos como la fecha de alta, la foto de perfil, un listado de todos los grupos en los que se está o se ha estado alguna vez y todos los números de los contactos. Información comprometida en formato lista que no aclaran dónde va.