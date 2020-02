Isabel Martínez enamora con su guitarra

La joven Isabel Martínez encuentra en la guitarra la paz y la inspiración necesarias para expresarse: "La guitarra, la música en general, tiene el poder de emocionarnos, de transportarnos a otros lugares, y esas emociones son las que nos hacen estar vivos". La joven de Cartagena ofrece este fin de semana dos conciertos en Tenerife en los que demostrará su destreza con este tradicional instrumento. "Al tocarse en un abrazo y al vibrar tan cerca del corazón, la guitarra aporta un plus de emoción a la música", sentencia esta intérprete quien destaca la importancia de "conectar las vibraciones del instrumento con las del intérprete y, al mismo tiempo, vibrar en la misma frecuencia del público porque solo así es cómo se produce el momento mágico".

"Tocar la guitarra es, para mí, un acto de generosidad hacia el público porque te desnudas emocionalmente e intentas que esas emociones lleguen a otras personas", explica Martínez quien actuará mañana en el Auditorio Infanta Leonor de Arona mientras que el domingo lo hará en la Sala Timanfaya de Puerto de la Cruz, a las 12:00 horas. En ambas actuaciones realizará una presentación de su álbum Noche andaluza.

Este primer trabajo de la cartagenera incluye una selección de obras de compositores españoles que se han inspirado en la herencia árabe de Andalucía y en su música popular, el flamenco. Se trata de algunos de los compositores más representativos del siglo XX español, como Joaquín Rodrigo, Joaquín Turina, Isaac Albeniz o Enrique Granados. No obstante, Martínez adelanta que también estrenará una obra nueva para guitarra del compositor tinerfeño Fran Yanes.

La relación de la guitarrista con Tenerife es estrecha desde que hace dos años participara en el Festival Fima, que organiza la Escuela Municipal de Música y Danza del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Arona. "Estuve tocando y dando clases, trabajando con los alumnos de la escuela, y fue así como creamos esa relación con algunos compañeros guitarristas. "Esa ha sido la única ocasión en la que he estado en la Isla pero estaba deseando volver y me hace mucha ilusión porque guardo muy buenos recuerdos de mi primera estancia", relata la joven.

Isabel Martínez comenzó a tocar la guitarra cuando tan solo tenía ocho años. "Comencé a estudiar en el Conservatorio de Cartagena por iniciativa de mis padres porque mi tía ya tocaba la guitarra y me lo propusieron", recuerda la músico, quien ni siquiera "tenía muy claro cómo sonaba ese instrumento". Sin embargo, reconoce que "poco a poco fue atrapándome más y más la guitarra y, aunque siempre he querido estudiar Psicología, la guitarra me atraía mucho más", por lo que, cuando finalizó sus estudios profesionales de guitarra, declinó la posibilidad de irse a la universidad y continuó sus estudios superiores de música. Así, la cartagenera completó su formación en el Conservatorio Superior de Alicante, realizó un máster de dos años en Londres y otro más de nuevo en España: "Y sigo aprendiendo constantemente".

Isabel Martínez nunca se cansa de tocar la guitarra: "Siempre digo que no son suficientes horas". La joven recuerda que, "cuando estaba estudiando en el conservatorio le dedicaba mucho más tiempo pero ahora que trabajo dando clases y, por tanto, no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría. Sin embargo, intento encontrar un mínimo de dos o tres horas diarias para seguir practicando".

Y es que en la actualidad, la músico ha encontrado el equilibrio entre la docencia y las actuaciones -Isabel Martínez da clases en el Conservatorio de San Javier en Murcia hace cinco años-. "Disfruto mucho con la enseñanza porque además aprendo de mis alumnos, no solo se aprende escuchando a grandes maestros", relata Martínez, quien añade que "disfruto viendo el progreso de cada uno de los estudiantes".

Y, con todo, el año 2020 se presenta cargado de proyectos para esta guitarrista que estará presente en el Festival Internacional de Guitarra de Granada y ofrecerá conciertos en Londres y China.