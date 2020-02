Flecos de invisible trama

Apesar de la histeria con el coronavirus, la Semana de la Moda de Milán (MFW) ha seguido adelante con todo su estilo, en su mayor parte. El desfile de Armani fue cancelado y tuvo que ser televisado desde un teatro vacío sin audiencia. Y aunque el coronavirus ha sido el tema principal de conversación, no ha podido eclipsar la noticia de que Raf Simons ha tomado el liderazgo como director cocreativo de Prada. Siempre he sentido adoración por Simons, así que estoy deseosa de ver su colección de mujer Primavera-verano 2021 que será la primera colaboración en conjunto con Miuccia Prada. Entre tanto, el desfile de Prada en Milán ha jugado con el poder de una sastrería masculina y con toques femeninos, como los flecos que han adornado abrigos, faldas de tablas en tiras, vestidos y prendas de punto.

De hecho, los flecos han sido una de las tendencias clave en Milán esta temporada, como hemos podido ver en los abrigos de Shearling, los vestidos de punto y los pantalones de Bottega Veneta. El primer desfile de la marca desde que Daniel Lee ganara el premio en diciembre en los Fashion Awards no ha decepcionado, con botas cowboy de tacón cubano y con vaqueros, vestidos y pantalones de sastre llenos de diamanté.

Los flecos también se han lucido en el maravilloso vestido de cóctel con cadenas doradas de Salvatore Ferragamo, mientras que los flecos delicados de seda de la colección de Jil Sanders apenas han interrumpido su pureza y sencillez. Y manteniendo la estética boho chic de Etro, los flecos han estado por todas partes en ponchos recortados y tejidos tipo mantas de gaucho, abrigos manta a cuadros y lisos y en prendas denim bordadas.

Pero también hemos tenido un poco de lo que va más allá del límite y de lo teatral, como la colección de diseño de Moschino Let them Eat Cake (Déjales comer tarta) con looks inspirados en María Antonieta, como el vestido de noche en forma de tarta de pisos, polisones o armazones de Toile de Jouy estampados y terciopelo Jacquard saturado.

Francesco Risso de Marni también ha optado por lo teatral con una colección espectacular inspirada en Alicia en el país de las maravillas, donde las piezas patchwork forman un collage a partir de los restos de otras prendas, como el vestido cárdigan que parecía creado de varias piezas diferentes de punto, cada una unida por una costura muy rudimentaria.



Futurista y deportiva



El Proyecto Moncler Genius también ha sido impresionante, con 12 diseñadores desfilando en colaboración, incluyendo a J.W. Anderson, Richard Quinn, Simone Rocha y Craig Green. Me ha encantado especialmente la colección futurista y deportiva de vestidos y abrigos puffer de Richard Quinn inspirada en los patrones de los años 60.

Digno de ver es Arthur Arbesser; siempre uno de mis favoritos, quien ha celebrado la arquitectura de Milán en una colección más madura y femenina. Ermanno Scervino también ha reducido su colección haciéndola más comedida y elegante, pero manteniendo sus delicados vestidos slip que tanto me gustan.