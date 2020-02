El Tinder de Facebook tiene que esperar

El Tinder de Facebook -una app de citas llamada 'Dating'- no llegó a España para San Valentín como estaba previsto. La compañía retrasa su puesta en marcha para cumplir con todas las exigencias de protección de datos de la Unión Europea por las que no pareció preocuparse hasta ahora, según el organismo europeo. Aún así no se quedó sin lanzar novedades. Facebook, tan acostumbrado a "inspirarse" en otros, ha creado su propio Pinterest llamado 'Hobbi'. Su aplicación para guardar fotos en carpetas temáticas está solo disponible para Apple.