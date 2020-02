Los móviles que silenció el coronavirus en España

Barcelona se queda sin conocer los móviles con supercámaras de Samsung o el teléfono de Xiaomi con la mayor velocidad de carga del mercado. Con la cancelación del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona -la mayor feria tecnológica de España- a causa del pánico generado por el coronavirus, el país pierde su oportunidad de convertirse en un escaparate de innovación y verá reducido su PIB en 0,2%, según las previsiones del Gobierno. "Ha resultado imposible realizar este evento por razones de causa mayor. Las prioridades han sido: salud y seguridad", alega el principal responsable de la organización de la feria, John Hoffman. Se anula sin que nadie parezca entender nada mientras en otros países europeos sí se celebran otros eventos del estilo. El MWC bajó el telón antes de subirlo. La estampida de marcas por miedo al virus chino resonó en todo el mundo. Intel, Sony, LG, Ericsson, Nokia, Facebook, o Amazon anunciaron su retirada en los últimos días. La organización barajó posponer el evento (previsto para finales de mes) o dejarlo en un formato más pequeño, pero no cuajó. El Mobile se canceló. Ahora evalúan los daños. Sólo los gastos de ponerlo en marcha (hoteles, dietas o alquiler de pabellones) asciende a 500 millones de euros. Las pérdidas, con una previsión de más de 100.000 participantes, serán bastante más cuantiosas, aunque aún no hay datos oficiales. Al revés económico hay que sumar la crisis de reputación. España pierde músculo tecnológico y ya no le proporciona al mundo el primer catálogo de móviles del año. Se queda en un quiero y no puedo.

Samsung no presentó en Barcelona su nueva generación de teléfonos. Suele lanzar su móvil de alta gama a principio de año y dejar para España la gama media. Esta semana vio la luz su emblemático Galaxy S20: un móvil 5G con cámara inteligente, un zoom de alta resolución y grabación de vídeo profesional. Sin la cita catalana falta la segunda parte del show. El mundo aún no conoce los Galaxy A30, A50, A31 y A41, ni el dispositivo de pantalla plegable Galaxy Z Flip.

La nueva generación del teléfono que se dobla de la firma china Huawei también se queda en el tintero. En Barcelona se presentó en 2019 su primer móvil flexible y este año tocaba conocer su evolución: el Huawei Mate Xs con pantalla mejorada y un precio inferior a los 2.299 euros que costaba su antecesor. Otra posible novedad que no vimos: el esperado P40 Pro, del que sólo se sabe que tendrá siete cámaras.

Lo que nos perdimos de la marca joven de Huawei, Honor, está claro: ya habían confirmado el lanzamiento en Barcelona del Honor View 30 Pro y el Honor 9X. Dos teléfonos de precio asequible dirigidos a un público joven. Son la primera remesa de móviles que no incluye aplicaciones de Google. Junto a ellos, la firma pretendía traer el reloj inteligente MagicWhats 2 y varios ordenadores.

Los otros chinos, los de Xiaomi, hicieron una fiesta de presentación alternativa. El jueves dieron a conocer sus nuevos móviles -los modelos Mi 10 y Mi 10 Pro- en un evento online libre de virus. Dicen ser los móviles con la mayor velocidad de carga del mercado. Tienen cuatro cámaras de alta calidad (108 megapíxeles), graba en 8K y su precio oscila entre los 500 y los 660 euros.

Sony, que abría el evento con sus novedades, canceló su presencia por "el bienestar de clientes y socios" dejando pendiente la presentación de su nuevo Xperia. Según algunas filtraciones, a Barcelona traía un modelo de gama media con, el Xperia 9, con triple cámara y 5G.

LG, el primero en confirmar que no vendría a España por el coronavirus, pensaba traer un producto a medias: el teléfono V60 ThinQ. A pesar de que el prototipo no estaba terminado, en Barcelona quería mostrar sus 5000 amperios de batería y sus mejoras en vídeo y foto. Pero, no teman, todo lo que no vimos en Barcelona, sí se puede ver en otros puntos de Europa. Varios de los ausentes en España -como Sony, Samsung, Cisco o Intel- acudieron a otro evento tecnológico esta semana en Ámsterdam. Allí, como estaba previsto hacer en España, no pudieron saludarse con un apretón de manos y se les recomendó usar mascarilla para evitar posibles contagios. Ningún problema.

¿Por qué Ámsterdam sí y España no? Ni la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo entiende. Lo ve "incomprensible" al no haber "ningún riesgo para la salud pública". Pide "sentido común" ante las "agitaciones a veces interesadas en los mercados". Por su parte, los empleados de las firmas tecnológicas que acudieron a Ámsterdam creen que en los Países Bajos han sabido contener la psicosis. En España nos pudo el miedo.