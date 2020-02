Una moda que besa el planeta

La Semana de la moda de Londres (LFW) nos ha envuelto esta temporada en una atmósfera especial. El planeta ha sido el gran protagonista del evento, con el tema de la moda positiva fomentado por el British Fashion Council (como organizador de la LFW), que ha celebrado la mejor de lasprácticas en la industria y ha fomentado el cambio positivo, con una exhibición de Positive Fashion y el lanzamiento del primer Swap Shop (intercambio de ropa) de la LFW en nombre de la moda sostenible. Incluso Suecia, que canceló la Semana de la moda de Estocolmo para centrarse en una alternativa sostenible, ha expuesto el tema en un panel de discusión sobre moda en la residencia del embajador de Suecia en Londres, moderado por la primera editora en sostenibilidad de Vogue, Clare Press, y acompañada por cinco marcas de moda escandinava: AVAVAV, House ofDagmar, Asket, Grupo H&M, y Jeanerica.

Casi todas las marcas de esta LFW han mostrado sus esfuerzos por incorporar la conciencia medioambiental en sus producciones. Los consumidores lo están exigiendo, y como dijo Richard Malone, ganador del Premio Internacional Woolmark 2020: "La moda no tiene por qué ser solo consumo, también puede ser un ejemplo de creación justa y respetuosa y un medio para solucionar problemas".

Aunque ha habido algunas ausencias este año, los protagonistas de siempre sí que han brillado, como el esencial y eterno Burberry, que ha presentado una silueta sexy ecuestre en el que ha sido su desfile más británico desde que Riccardo Tisci se convirtiera en el jefe creativo; o Simone Rocha, con su colección basada en temas religiosos y rezumando feminidad; y Christopher Kane, que ha mostrado una colección decididamente seductora e inspirada en la comedia Locos por el sexo.

Personalmente, me he llevado sorpresas enormes y he hecho descubrimientos inesperados. Me ha inspirado el trabajo de Alan Anderson, con sus joyas de alta bisutería (cada una de sus piezas en exhibición en la Casa de Canadá es de fabricación artesanal, hasta la colocación de los espectaculares cristales vintage por el mismo diseñador, el resultado es de un acabado exquisito). También me ha impactado Paul Costelloe, que ha sorprendido a la industria dando un giro a su estilo habitual, al introducir un nuevo elemento artesanal en los abrigos de su colección de esta temporada y estampados gráficos originales en bodysuits y leggings. Roksanda Ilincic también ha sido fabulosa, llenando la pasarela con sus emblemáticos vestidos vibrantes, fluidos y llenos de color; algunos de mis looks favoritos han sido los abrigos patchwork en lana de Shearling, los vestidos de fiesta sedosos color amatista y los vestidos de corte columna en dorado líquido.

Adoro a Edeline Lee, y esta temporada no ha decepcionado, con su mensaje habitual feminista, que empodera a la mujer con una colección fuerte, llena de tejidos exuberantes y formas que desprenden confianza.

Aparte de algunas marcas nuevas impresionantes que ha habido en escena, ha sido fantástico estar presente en la revelación de Maison Rabih Kayrouz de Alta Costura, que acaba de abrir su primera tienda en la capital donde está presentando sus piezas prêt-à-porter, de novia y de alta costura.

