Silvia Alonso: "Llevo toda la vida vistiendo de novia; ya no me hace ilusión"

S e le van a quitar las ganas a los espectadores de contratar una wedding planning tras ver Hasta que la boda nos separe ?

Una planificadora a la que también le han hecho bullying, la pobre... [risas] No... Yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien porque es una comedia antirromántica y es el plan perfectísimo para quien no le guste celebrar el día de San Valentín. Esta película tira por tierra la idea de amor romántico que nos han enseñado. De hecho, invita a la reflexión, sobre todo si vas en pareja al cine. Es una película muy gamberra y políticamente incorrecta que a mí personalmente me encanta, con unos protagonistas muy imperfectos y sobre todo es muy divertida. Es un planazo para San Valentín.

¿Un buen plan entonces para vera tanto en pareja como solo?

Sí, claro que sí.

Esta comedia también aborda la crisis de los 30.

Aunque no se centra mucho en ese tema, es cierto que los protagonistas están en torno a esa edad. Es un momento en el que, en el imaginario común y por como nos han educado, lo que se espera de uno es que lo tengamos todo clarísimo: tenemos que tener una familia, haber decidido cuál es nuestro lugar en el mundo... Pero en esta película los personajes tienen sus 30 y tantos años y están perdidísimos. No han reflexionado y les cuesta muchísimo afrontar los dilemas que se les presentan.

¿Qué tiene en común Silvia Alonso con Alexia, el personaje que interpreta en esta película?

La verdad que bastante poco. Tampoco está mal ella... [risas] Dani de la Orden y yo quisimos crear un personaje que no fuera el típico de comedia, que no fuese la otra, la que no se entera de nada, la rubia tonta o la pija. Queríamos algo más profundo, un personaje que cayera bien, tanto ella como la pareja que forma con Álex García, y eso es arriesgado porque de entrada se ve lo cafres que son todos estos personajes. Alexia incluida. Ella, al igual que el resto de protagonistas, tiene miedo a coger las riendas de su vida; es muy entusiasta y de repente se ve metida en un jaleo en el que no sabe si realmente quiere participar. También tiene un punto controlador y en eso sí que podría sentirme un poco identificada pero en el resto la verdad es que no.

Y a la hora de afrontar un personaje, no tener nada en común con él ¿ayuda o dificulta el trabajo?

Es imposible que un personaje no tenga nada de ti. Nosotros vivimos y vemos la vida en función de todo lo que hemos experimentado y de lo que tenemos en nuestra mente, así que distanciarte completamente del trabajo que vas a hacer es complicado. No obstante, a mí me gusta trabajar desde fuera y no me gusta implicar mi vida y mis experiencias en mi trabajo. En algunas ocasiones es imposible no hacerlo pero también son diferentes las necesidades de cada uno de los trabajos que hacemos. A mí me gusta empezar a trabajar como una espectadora porque alrededor tenemos millones de interferencias todos los días y la sociedad ya nos sirve de personajes. Tan solo observando ya se pueden encontrar ejemplos de cosas que no tienen sentido, que cuesta entender...

¿Es la comedia el género en el que más cómoda se siente?

Al final depende más del personaje, del proyecto o del director que del género. A mí me gusta tanto la comedia como el drama. De hecho me gusta poder ir cambiando de registro e irme poniendo retos. Me lo paso muy bien haciendo comedia pero también me gusta sentirme incómoda. A casi cualquier actor le gustan los retos y puede ser un reto cualquier género, todo depende mucho del proyecto.

¿Cómo ha sido este acercamiento al trabajo de Dani de la Orden?

Trabaja muy bien la comedia y también da mucha libertad a los actores y le gusta que improvisemos. Muestra mucha pasión y eso nos lo contagió a nosotros también. Fue un rodaje bastante divertido, aunque también fue muy duro en algunas ocasiones. Pero todo lo bueno se debe al ambiente que se creó.

¿Y qué destacaría del resto de compañeros?

Si empiezo un proyecto y no está Álex es raro después de tanto tiempo. Ya somos un pack. Además, con gran parte del equipo ya había trabajado por lo que tenemos mucha química gracias a la confianza que tenemos. Íbamos todos a una.

Tengo entendido que fue un rodaje bastante accidentado.

La verdad que sí. Hubo muchos mareos y muchos golpes. Pero es cierto que, cuanto más drama hay, más cómica es la película.

Rodaron en Tenerife pero este no fue su primer rodaje en la Isla.

La verdad que desde hace unos cuatro años, por estas fechas siempre estoy en Tenerife, ya sea por cuestiones personales o por trabajo. He rodado Tiempos de Guerra; el año pasado esta película; y este año viajo para el estreno y también para empezar a rodar una nueva película, Solo una vez, dirigida por Guillermo Ríos. Así que conozco bastante la Isla y me siento bastante tinerfeña.

En sus perfiles de las redes sociales no ha dudado en compartir las largas horas de entrevistas y sesiones de la promoción de la película. ¿Es la parte más dura del trabajo?

Me parece una parte complicada. Estás todo el rato repitiendo lo mismo y es agotador pero también es necesario para la película. Parece que el trabajo se acaba cuando terminas de rodar pero no es así. Aunque también lo pasamos muy bien.

Aún así no ha dudado en ponerse un vestido de novia para acudir al preestreno en Madrid.

Llevo toda la vida vistiéndome de novia. Es algo que ya no me hace ninguna ilusión, y no solo por Alexia, sino por todas las novias que he interpretado.

Su próximo proyecto es el rodaje en Tenerife de Solo una vez . ¿Cómo está siendo esta experiencia?

Es un texto maravilloso y está muy bien escrito. La película trata de una pareja que acude a terapia después de que la familia de ella haya denunciado al hombre por un episodio de violencia de género. Yo interpreto a Eva, la novia. Tenía muchas ganas de que me llegara un personaje así y de poder trabajar como lo estamos haciendo porque está siendo muy bonito. También está siendo muy duro sumergirnos en este tema porque desgasta bastante pero tengo muchas ganas de empezar a rodar.