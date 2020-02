El Sauzal vibra con el blues canadiense

Nada haría pensar que Bywater Call llevan sobre las tablas poco más de dos años si se analiza el gran éxito que han obtenido en tan poco tiempo y la calidad del sonido que ofrecen en cada uno de sus directos. La banda canadiense llega estos días a España para ofrecer su soul, blues, rock e incluso góspel en una gira que también traerá a los siete componentes de la agrupación a Canarias. En el Teatro de El Sauzal estarán esta noche presentando su disco homónimo, un trabajo que les está regalando muy buenas noticias desde que comenzara a sonar en todo el mundo.

Meghan Parnell es la voz que está detrás de cada uno de los temas de Bywater Call, y la única componente femenina. Nadie mejor que ella defiende el sonido de este grupo que recorre en la actualidad siete países en tan solo 45 días. El rotundo éxito del que disfrutan desde su debut en los escenarios ha provocado que los canadienses hayan tenido poco tiempo de inactividad "pero esperamos dar forma a una o dos melodías nuevas mientras estamos de gira por Europa", afirma la cantante quien no descarta que sus viajes por el viejo continente les ofrezcan "algo de inspiración".

A pesar de que se dieron a conocer en los grandes circuitos de festivales de América, Bywater Call reconoce que se sienten más cómodos en las actuaciones de pequeño formato, por lo que adelantan que disfrutarán mucho de sus pases en las salas más emblemáticas de las ciudades europeas durante las próximas semanas. "Han sido un espacio maravilloso para nosotros y las preferimos porque sentimos nuestras actuaciones como algo personal; podemos interaccionar con el público", relata Parnell. No obstante, también resalta "la increíble energía que nos ofrecen las grandes actuaciones en festivales".

Con su primer disco, el grupo ya está realizando una gira por diez países de todo el planeta. Reconocen que es "sorprendente" y "realmente fantástico" que la industria les haya dado esta oportunidad encontrándose en un momento tan incipiente en su carrera. No obstante, afirman que nada está claro en una industria como la de la música y, por eso, se encuentran "trabajando duro para desarrollar melodías fuertes y un espectáculo en vivo lo suficientemente efectivo". Con todo, los canadienses aseguran que "hemos tenido mucha suerte por haber podido entrar en contacto con un equipo tan maravilloso que ha creído en lo que nosotros queríamos hacer sobre los escenarios. Todos han ayudado a que nuestra banda salga adelante".

Los canadienses llegan a España para ofrecer conciertos en ciudades como Barcelona, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Ponferrada, Valladolid o Zaragoza, entre otras. "Estamos muy emocionados por poder pasar este tiempo en España", afirma la cantante, quien añade que será su primera vez en nuestro país "así que no estoy segura de qué debo esperar". No obstante, reconoce que le han llegado voces de lo "fantástico" que es el público en España, "lleno de energía y muy entregado a esta música que nosotros tocamos". Por todo ello, sentencia que "no puedo esperar a actuar delante de todos ellos".

A pesar del poco tiempo que llevan en la escena musical, Bywater Call han sido nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista en Canadá. Reconocen que "es todo un honor ser reconocidos en la escena del blues canadiense. Hay muchos grandes músicos nominados en nuestra misma categoría este año, así que estamos acompañados de un gran talento".

Bywater Call adora tocar en directo porque "es lo más importante para nosotros. Entrar al estudio es una experiencia muy diferente; es genial tener el material para dárselo a nuestro público pero, para nosotros, los espectáculos en vivo, llevar nuestra música en persona a una multitud de personas, es la mejor sensación".

Esta aventura musical comenzó de la mano del guitarrista Dave Barnes y de Meghan Parnell quienes comenzaron a componer su propia música hace algún tiempo. "Era algo que realmente necesitábamos hacer para alimentar nuestra pasión por la actuación y la música. Nos inspiramos mucho en los sonidos del soul sureño, el rock de nuestras raíces, el ritmo de las guitarras y el alma de las big band", comenta la cantante quien añade que "nuestro objetivo era sumergirnos en la música que nosotros consideramos increíble, pero tuvimos problemas para arrancar el proyecto, para dedicarle el tiempo que se merecía". Y por esa razón, Parnell no dudó en tomar una decisión radical: "Abandoné mi trabajo, preparé nuestro primer concierto como Bywater y echamos a andar este proyecto".

Bywater Call está compuesto por siete integrantes que aman la música. Afortunadamente, todos ellos tienen la misma visión de la música. Precisamente, para este primer trabajo "muchos de los temas han surgido a raíz de una idea que hemos tenido Dave o yo y que hemos desarrollado entre los dos antes de llevarla ante el resto del grupo y finalizarla", relata la cantante, quien también ha recibido la ayuda de Joe Ernewein en algunas de las canciones. No obstante, la compositora asegura que en todo momento ha sido un trabajo en equipo por encima de todo. Este trabajo de calidad, hecho con amor y con pasión por la música llega ahora a los escenarios de España para enamorar al público, como ya ha hecho en América.