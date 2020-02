Moda ibérica, al descubierto

Me encanta estar en Madrid durante la Mercedes Benz Fashion Week. Ha sido un evento fantástico, con una atmósfera muy receptiva de calidez, bienvenida y convivencia. Este año en particular me ha sorprendido lo bien organizado que ha estado el showroom. Prensa y clientes hemos podido ver las colecciones de un modo muy accesible, con los diseñadores y sus representantes comerciales haciendo acto de presencia para hablar después de los desfiles.

Siempre hay una lista de marcas que destacan para mí (y yo diría que ha habido un aire de inspiración británica este año) pero, en esta ocasión, me ha impactado especialmente el trabajo de Pertegaz, que se ha relanzado este año bajo la nueva dirección creativa de Jorge Vázquez. La nueva colección se ha inspirado en la confección de los años 60 y 70, con estampados florales espectaculares y gran variedad de plumas, incluyendo unos sombreros fabulosos de Tolentino creados especialmente para la pasarela; y patrones geométricos fantásticos que son una recreación los de los años 60 utilizados por el mismo Pertegaz en colores rosas y rojos brillantes.

La colección Opium de la diseñadora catalana Teresa Helbig se ha inspirado en el comercio del opio británico-chino de la época de 1840, con una mezcla de tejidos ingleses de lana a cuadros y sedas y terciopelos chinos con bordados de grullas; y cinturones que se ciñen a la cintura con una hebilla en forma de serpiente. ¡Preciosa! En la MBFWM, Helbig también ha revelado los nuevos diseños que ha confeccionado para la marca Iberia, con vestidos y trajes de falda y pantalón, abrigos unisex, chaquetas retro, blazers, chalecos y prendas de punto; pero lo que realmente ha captado las miradas han sido los fantásticos accesorios, como los pañuelos, guantes, corbatas y bolsos con broches para guantes. Esta última pieza sin duda se debería de vender a bordo del avión ya que son preciosos y yo no puedo ser la única que tantas veces pierde sus guantes.

Y cómo no mencionar a Juan Vidal, que ha ganado el premio L'Oréal a la mejor colección, con diseños inspirados en Barbara Cartland y sus finales felices. La colección presenta una gran variedad de sedas bellísimas y una propensión hacia los volantes en tendencia y los vestidos adornados con corazones. Hasta los accesorios son preciosos, así como las chaquetas y los trajes hechos a partir de piezas de telas vintage recicladas procedentes del estudio de su padre.

Marcos Luengo ha tomado como tema las tierras altas escocesas empleando la lana, la pata de gallo y el tartán para sus prendas de día, presentando volúmenes entallados a la cintura con cinturones-corsé de distintos tamaños, algunos con bolsillos. Me ha encantado su magnífico terciopelo estampado, producto de su colaboración con el artista Kike Garcinuño. También me ha gustado mucho la colección de Roberto Torreta, que él mismo describe como cálida y espontánea, y que es una reinterpretación sofisticada de las modas de los años 70, con sus estampados florales y desenfadados.

