"MiradasDoc solo hace concesiones a la creatividad"

MiradasDoc es una de las apuestas más estables de la legión de propuestas cinematográficas que pueblan la rica agenda cultural del Archipiélago. "MiradasDoc se compromete, cada año, para intentar ofrecer un poco, un poco más, de esa tierra baldía", asegura su director, Alejandro Krawietz, en la presentación del catálogo del festival de 2020. Pese a cumplir 13 años, su historia no ha estado exenta de peligros. El último lo afrontó el año pasado con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos en el Sector Público, reconoce Krawietz. El certamen de cine documental encara este fin de semana su último tramo después de una semana llena de proyecciones y actividades. La gala final tendrá lugar mañana, a las 20:00 horas, en el Auditorio de Guía de Isora. Será el momento de conocer el palmarés.

¿Los problemas para adaptarse a la nueva Ley de Contratos llegaron a poner en peligro esta edición de MiradasDoc?

La edición que tendríamos que haber hecho entre enero y febrero del año pasado no se hizo y se trasladó a junio porque hubo problemas en la adaptación a la nueva normativa. Es una ley que no se ha pensado para la estructura de la cultura. Un año y medio después ya hay datos suficientes para saber que es necesaria una redacción nueva y algunas modificaciones para permitir su buen funcionamiento. Hemos tenido algún que otro problema pero finalmente hemos conseguido encontrar -con el esfuerzo común entre las administraciones, el sector y nosotros mismos- una solución coherente con la ley y que permita el desarrollo del trabajo del festival.

MiradasDoc tiene varias vertientes: exhibe, forma y ayuda a las producciones a buscar fondos y a encaminar su distribución. ¿Cuál es su parte favorita?

Me gusta el festival, claro. Me gusta la selección que hacemos y que esas películas puedan verse, me gusta la ventana que los documentales abren hacia la sociedad y hacia nuevos discursos. El lenguaje cinematográfico está avanzando gracias al cine documental, gracias al cine de realidad. En este tipo de producciones lo habitual es que el director y el productor sea la misma persona. Eso otorga al cineasta y a su discurso creativo una libertad que en otros ámbitos no existe. Al salir en la búsqueda del máximo de público posible, el discurso de la industria cultural es muy unitario. Contempla el mundo de una manera más o menos similar: aquella que creen que tiene en sus expectativas el ciudadano medio. En el ámbito en el que nos movemos nosotros no hay ninguna concesión al público, solo hay concesiones a la cultura y a la creatividad. No estamos dentro de un fenómeno de industria sino dentro de un fenómeno de reflexión cultural. Eso convierte al festival en un verdadero catálogo de diferencias. La temática del festival se parece al mundo, va sobre el mundo, pero la manera en la que se enfocan esos temas no se asimila en nada al que otros espacios que tocan esas mismas temáticas. Eso es lo que nos diferencia y es lo que me gusta de nuestro festival, que el público pueda ver esa diferencia y podamos mantener abierta una ventana a la cultura que no se compadece de las necesidades de la industria.

En estos 13 años, ¿cómo ha cambiado el género del cine de realidad?

Es un lenguaje que avanza mucho, tiene diferentes modos de acceso. La realidad está ahí, cuando un director detecta un elemento que le parece que merece ser contado tiene muchas oportunidades para hacer ese relato desde la observación pura y dura. Es un lenguaje muy silencioso que obliga al espectador a mantener una relación fuerte con la película porque no hay ninguna guía sobre la mirada. La mirada deambula por la pantalla, se detiene por los planos largos, algo que parece inadmisible en la televisión o en el cine contemporáneo y que sin embargo en el documental sigue apareciendo. Tiene fórmulas en relación con la memoria, con los elementos que genera la realidad. Y ahora más que nunca, cuando en un móvil hay una concentración de memoria tremenda: una cierta memoria contada de una determinada manera. Todo eso es una construcción que el documentalista puede aprovechar, es un verdadero filón. Hemos visto la aparición en los últimos años de los géneros dentro del documental. Abrimos con un documental que podríamos denominar documental-comedia, hemos tenido un documental-thriller y un documental-musical, incluso. Forzar la realidad para decirse de las formas narrativas de la ficción es un gran hallazgo del cine documental. Es un gran hallazgo porque sigue siendo realidad y es a la vez un forzamiento de la misma. Hay ahí elementos en los que el lenguaje va avanzando y es delicioso poder verlo cada año.

¿Ha cambiado también el municipio de Guía de Isora tras ser la sede anual del certamen todos estos años?

A lo mejor no soy yo el más indicado para decir esto, parece una especie de vanagloria accidental. Creo que sí que han pasado cosas. La presencia durante años de ese cine y el hecho de que la ciudadanía entre a verlo lo ha hecho posible. Me gusta pensar -y mucha gente lo confirma- que hay películas que siguen en la memoria de los vecinos y que cambiaron su percepción de las cosas. Y eso pasa cada vez que se pasa una película: se multiplica la posibilidad por 200 o 250 personas que la ven. Sí que hay una transformación acerca de la conciencia. Creo que la cultura ofrece conciencia a la ciudadanía, ofrece conocimiento y capacidad de interpretación crítica. Esa idea de que la cultura nos hace mejores no me interesa. También nos puede hacer mucho peores porque somos más conscientes y más críticos, sabemos más del mundo. Guía de Isora, en esa medida, es también más consciente. Y de otra parte, creo también que el estándar de calidad que se exige el festival capilariza hacia el resto de proyectos del Ayuntamiento, hacia el resto de proyectos de la ciudadanía, que se acostumbran a trabajar con ese rigor. Ahora parece normal que aparezcan cien directores de cine documental por Guía de Isora y estén una semana con nosotros. Y parece que detrás no hay nada de trabajo y hay una cantidad enorme, claro. Hay otra parte interesante y que yo no limitaría solo al municipio, sino también sobre la Isla y las islas en general. La cultura mueve a pocas personas aunque la industria cultural mueva a millones. Esas pocas personas, sin embargo, son las que generan opinión. Tienen mucho más poder con su capacidad para enunciar el mundo que las personas que acuden a las actividades como mera forma de ocio. Aunque por supuesto que es legítimo. Yo soy el primero al que le gusta lo comercial y va a ver también ese tipo de cine. Pero hay unas diferencias cruciales, decisivas, que en el caso de este tipo de cine ofrecen una diferencia. Me parece que esa capacidad para generar opinión redunda también en la capacidad para contar las Islas de una determinada manera. La Islas que se cuentan desde el sol y la playa se pueden contar también como un espacio en el que el mundo se somete a reflexión seria. Eso es muy interesante.

Y todo abierto al público...

Este es un producto público, que se mueve con dinero público y en el que entra poco dinero privado, por razones obvias. No queremos concesiones que lo privado muchas veces exige. Creemos que este es un uso legítimo de lo público el abrir ventanas que no responden a ninguna autoridad que no sea la calidad. Hemos tenido a lo largo del festival documentales muy críticos con la gestión de empresas y con políticos de muy diverso símbolo. Siempre ha estado ahí la libertad para seleccionar aquello que sea oportuno visionar en cada momento. Eso no significa que seamos infalibles, en cualquier momento nos podemos equivocar y aceptaremos la responsabilidad de esa equivocación. Pero, de momento, hemos disfrutado de esa libertad y tenemos que decirlo. La entrada ha sido siempre gratuita pensando que teníamos que generar esa cercanía con la ciudadanía. Y sigue siéndolo.