Corrección apática

Judy es una de esas películas de exquisita corrección formal pero incapaz de transmitir al espectador la clase de emociones que suscitan interés cuando se ven. Al menos, así fue en mi caso. Pese a su pulcritud técnica y artística, la empatía entre obra y público me pareció inexistente. Asistí a la proyección con una distante indiferencia, pese a reconocer que las actuaciones y la ambientación resulten adecuadas. Se trata de la biografía de un personaje muy conocido, casi un icono de la cultura norteamericana, y cuenta con un equipo de profesionales con capacidad y rigor en cada una de sus facetas. Sin embargo, la ausencia de alma en la narración queda patente y su displicente frialdad abre una gran brecha entre el relato y los ojos de quienes asisten al pase del largometraje.

A todo lo anterior se añade una desmedida e incontrolada dosis de dramatismo que degenera en la loa deprimente a una triste existencia. Como ocurre con cualquier guiso, las cantidades y el método de elaboración determinan el sabor y la textura final. No basta sólo con añadir ingredientes. Pero, en este caso, la forma de introducir el drama y la tragedia provocan un indigesto empacho de desdichas que finaliza con un mal sabor de boca.

Tras la cámara se sitúa el director británico Rupert Goold, cuya primera película Una historia real contaba con un atractivo reparto (James Franco, Jonah Hill, Felicity Jones) y transitaba por caminos discretos, aunque más acertados en cuanto al tono global. Judy es su segundo trabajo para el cine y, seguramente, el que acapare superior éxito y popularidad en atención a los premios y reconocimientos dispensados a su actriz protagonista, si bien creo que constituye un pequeño paso atrás en su trayectoria como cineasta. Firma el guion Tom Edge (de la serie The Crown) y asume la producción David Livingstone ( Pride y Last Christmas, con Emilia Clarke). No niego el esfuerzo empleado ni los méritos que ofrece pero, a veces, el motor de un vehículo no funciona como debería y, en consecuencia, el viaje se torna incómodo.

Narra una etapa en la vida de la famosa artista Judy Garland muchos años después del estreno de la mítica El mago de Oz, cuando llega a Londres para dar una serie de conciertos. Las entradas se agotan en cuestión de días, a pesar de que la decadencia ya ha hecho mella en ella. La estrella tendrá que enfrentarse a sus inseguridades, a su propio mito, a su familia y a la industria para la que trabaja, y todo ello sin contar con un necesario equilibrio vital y emocional.

Igual que la biografía en la que está basada, la cinta desprende al mismo tiempo una notable fragilidad interna y una contundente envoltura visual. Destaca de modo innegable la interpretación de Renée Zellweger, sobre cuyos hombros recae todo el peso del proyecto. Su labor es ciertamente encomiable pero su lucimiento no desvirtúa la tonalidad tan elegante como banal del conjunto

Hasta la fecha la actriz ha ganado todos los galardones a los que aspiraba. Nominada al Oscar, ha conseguido ya el BAFTA británico, el Globo de Oro, el Hollywood Film Award y el British Independent Film Award y el premio de la National Board of Review. Nada que objetar a la decisión. A buen seguro se alzará con la estatuilla dorada de la Academia de Hollywood en la madrugada del próximo domingo. Sin embargo, yo siempre la recordaré por papeles como los de Cold Mountain, Chicago o la primera parte de El diario de Bridget Jones. En dichos títulos, además de sus notables actuaciones, el entretenimiento y la calidad del resto de elementos cinematográficos son claramente superiores. Le acompañan en el reparto Michael Gambon ( Gosford Park, El buen pastor), Jessie Buckley (de la mini serie Chernobyl), Richard Cordery ( La buena esposa, Una cuestión de tiempo) y Finn Wittrock ( Invencible, La gran apuesta). Cada uno resulta convincente y efectivo, sin merecer el menor reproche.