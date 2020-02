Abubukaka planta su cama dos días en el Teatro Leal

El Teatro Leal de acogerá este fin de semana el espectáculo de la compañía teatral Abubukaka La Cama, una sátira sobre los problemas migratorios que la compañía teatral representará hoy a las 20:30 horas, y el sábado 8, a las 16:00 y 20:30 horas.

Las localidades, a un precio de 13, 15 y 17 euros, pueden adquirirse en la taquilla del teatro, en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, y también a través de la web www.entrees.es.

Abubukaka define esta hilarante comedia con la frase del filósofo francés Michel Foucault "no me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo".

Dirigida por Enrique Camacho, con vestuario del diseñador Leo Martínez, recorre las intimidades más absurdas del ser humano, porque, según explican desde la compañía: "nos recuerda que las personas evolucionamos a lo largo de los años y nos adaptamos y cambiamos a medida que nuestra vida avanza".



40 personajes



Los más de 40 personajes que pasarán por La Cama, a los que dan vida Carlos Pedrós, Amanhuy Cala, Víctor Hubara y Diego Lupiáñez, contarán sus dispares historias en un montaje mezcla de teatro, cine y música para mostrarnos el nexo que todos tienen en común: los problemas migratorios a nivel mundial.

Abubukaka nace como cuarteto teatral humorístico en 2006, con el espectáculo de café-teatro La peluca saltarina, montaje de sketchs absurdos y sátira política cuya gran acogida les impulsó a aportar una estética definida a este tipo de espectáculos y comenzar una producción prolífica, con un estreno al mes a lo largo de varias temporadas.

Abubukaka ha participado en festivales como Mueca en Puerto de la Cruz, el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, el Festival de Teatro Clásico de Almagro y la Feria Internacional de las Artes de Castilla y León y representado a Canarias en La Fira Tàrrega de Teatre al Carrer en Cataluña, uno de los festivales de teatro en la calle más prestigiosos a nivel internacional. Desde 2009, son los encargados de presentar el Festival Internacional Clownbaret.