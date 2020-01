Las olas más reales

Dentro del denominado "cine independiente", que se crea y distribuye fuera de las grandes productoras y empresas que dominan y hasta monopolizan el sector, podemos encontrar cada año algunos títulos especialmente destacados que, al no venir avalados por potentes campañas de marketing publicitario y contar con una cuota de exhibición muy reducida, tienden a pasar desapercibidos para el público mayoritario. Un momento en el tiempo (en el título original, Waves) es una de esas películas que, en manos de un gran estudio y con estrellas en el reparto, podría exhibirse en miles de salas de proyección. Aun así, su modesta producción no afecta al talento creativo ni a la honestidad de un relato que destila interés y credibilidad. Se trata de una de esas historias sobre la vida cotidiana que se narra con originalidad y logra convencer por su verosimilitud y sus acertadas actuaciones.

El director es el joven Trey Edward Shults, que con apenas treinta años ya fue premiado en los Independent Spirit Awards por su anterior obra, Krisha, y que se ha paseado por festivales tan respetados como el de Cannes. Un momento en el tiempo ha sido incluida por la prestigiosa National Board of Review entre las diez mejores cintas de 2019, y la Asociación de Críticos de Hollywood le ha otorgado el premio al mejor largometraje de cine independiente (ex aequo con The Farewell).

Una familia afroamericana residente en el sur de Florida sobrevive tratando de superar sus desgracias. Dos hermanos atraviesan un momento crucial en sus vidas. Por un lado, el varón está locamente enamorado de su novia. Sin embargo, sufre una tensión constante en su casa, ya que su padre le exige demasiado en los estudios, en el deporte e, incluso, en su trabajo a tiempo parcial. Ella, por su parte, está viviendo su primer gran amor. Y, aunque da la sensación de que esta familia parece abocada a la destrucción, tratarán de encontrar el modo de reconducir la situación a través del cariño, la comunicación y la redención.

Puede que a algunos espectadores una trama tan centrada en vidas anónimas, vivencias convencionales y recreación de la cotidianidad no les suscite excesivo interés. Sin embargo, a mí me pareció una filmación honesta y plena de realismo y veracidad. Las imágenes, en ocasiones, resultan de una inusitada belleza, reflejando una habilidosa combinación entre lirismo y realismo con resultados muy notables. Se recurre a un uso inteligente del color y a una sabia aplicación de la sensibilidad. Penetra en complicadas relaciones familiares en las que, quizá, parte del público se reconozca y posee esa meritoria capacidad de ser contundente y delicada a la vez. Pese a un modesto presupuesto y la humildad del proyecto, la apuesta no deja de ser arriesgada y valiente, alejada de un análisis superficial o simple de la familia y sus vericuetos. En conjunto logra emocionar e impactar, dos logros a destacar en el panorama actual del cine norteamericano.

Probablemente en España este estreno pueda visionarse en pocos cines. Una lástima. Merece la pena pasar por taquilla y recomendarlo como experiencia lúdica y, a la par, formativa. Quienes acudan a verlo no saldrán indiferentes de la proyección.

Apunto ya a Shults en la lista de jóvenes talentos a los que se debe seguir la pista. Con un estilo que evoca al del realizador Barry Jenkins, demuestra que el relevo generacional de los cineastas estadounidenses no corre peligro. Sólo resta que las productoras le permitan rodar lo que quiera y como quiera. Dentro del equipo artístico destaca Taylor Russell, ganadora del premio Gotham y del de la Hollywood Critics Association, y nominada a los Film Independent Spirit Awards. Cabe calificar su trabajo de creíble y efectivo. Anteriormente no existía referencia alguna sobre ella. Kelvin Harrison Jr, con una mayor experiencia profesional, ha recibido también algunos galardones de Asociaciones de Críticos de EE.UU. por este papel. A estos hermanos en la ficción les acompañan Alexa Demie (de la serie de HBO Euphoria) y Lucas Hedges (en cuyo envidiable currículum sobresalen los filmes Manchester frente al mar, Lady Bird, Tres anuncios en las afueras y El regreso de Ben).

En una época en la que las empresas más poderosas de la industria del cine se limitan a rodar películas y secuelas cada vez más parecidas entre sí, conviene mirar hacia autores desconocidos pero con mucho que decir. Sin ir más lejos, Waves es un regalo muy apreciable.