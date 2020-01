"Gaultier, je t'aime", dijo París

La magia estuvo en el aire la semana pasada en París, durante la edición Primavera-verano 2020 de la Semana de la Moda de Alta Costura, la cual ha tenido su buena dosis de momentos memorables: creaciones fabulosas y tendencias que confirmar durante la temporada que viene, porque, sin duda, la Alta Costura es diferente; presenta dos desfiles al año y en temporada. De hecho, la Alta Costura es la antítesis del prêt-à-porter: piezas singulares en lugar de producción en masa; muy caras, sí, pero el trabajo artesanal de cada pieza es de un inmenso valor; son piezas atemporales en lugar de estar determinadas por las tendencias, pero siempre tienen un toque de lo que se verá en el verano, porque, evidentemente, es la interpretación que hacen los diseñadores de su visión del mundo.

La mayor noticia del evento probablemente fue la despedida de Jean Paul Gaultier del escenario de la moda como el icono de la Alta Costura. El diseñador presentó su último desfile que, por supuesto, atrajo como espectadores a las más grandes estrellas y a sus modelos favoritas. El desfile fue una mirada retrospectiva llena de color a sus 50 años de carrera, con 230 looks compuestos por viejas colecciones recicladas que lucieron frescas y du jour, incluyendo -por supuesto- un look actualizado de sus tops de marinero con los que se hizo tan famoso. Conocido por romper las barreras de género (sello de la marca Gaultier en el campo de las pasarelas), salió con toda su fuerza.

Hablando de las tendencias del espectro en Alta Costura para la Primavera-verano 2020, destaca el color negro clásico y el blanco puro, así como el pastel y el dorado -éste último lo ha bordado Dior, lanzando a las modelos sobre la pasarela con vestidos de oro como los de las diosas griegas-.

En cuanto al material, hay que fijarse en el satén -me ha enamorado el pantalón de traje negro de seda y satén de Schiaparelli- el tul y la gasa; Dior también ha creado unas capas translúcidas en seda fluida y tul. Y, de hecho, las capas siguen siendo un look importante, como hemos visto en Ralph & Russo y George Hobeika. Los volantes y los hombros oversized confirman que las tendencias están aquí para quedarse, así que, son otros looks en los que fijarse, y la diseñadora española, Juana Martin, los ha ejemplificado a la perfección, con su colección de preciosos vestidos caracterizados por unos hombros, escotes y mangas llamativos y teatrales. Me han gustado especialmente los vestidos de lunares. Givenchy también ha usado volantes oversized para adornar sus vestidos en tonos morados y azules pastel. En el extremo opuesto del espectro, he de mencionar la colección de Flora Miranda, que siempre me encanta ver, con su mirada puesta sobre el futuro y en experimentar con nuestras percepciones por medio de una narrativa optimista y creativa, y esta vez ha apostado por todo blanco y negro con una colección monocromática extravagante y gráfica, que no solo ha incorporado el género fluido y la inclusividad, sino que también ha añadido una costura caprichosa y teatral.

