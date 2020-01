Los Chichos llevan la rumba flamenca a La Orotava

Hace seis años, Los Chichos anunciaron que se retiraban tras 38 de carrera y decenas de éxitos a sus espaldas. Pero en la actualidad continúan subiéndose al escenario para deleitar a su público de siempre con canciones como Hoy igual que ayer o Ni más, ni menos. Mañana volverán a entonar esos temas mundialmente conocidos en el escenario del Auditorio Teobaldo Power de la Orotava para reencontrarse con el público canario que tanto cariño les tiene.

Emilio González Gabarre es uno de los fundadores del grupo -y quien ayudó a ponerle nombre gracias al mote que tenía uno de sus familiares, al que llamaban chicho- y ya está preparado para llegar a la Isla para cuyo público "tenemos preparadas las canciones de siempre, nuestros mejores temas, para que la gente se lo pase lo mejor posible con nosotros". Y es que el público es un miembro más del grupo para este emblemático trío de la escena musical española. Además, González Gabarre afirma que "en Tenerife nos quieren mucho, sobre todo en La Orotava, donde ya hemos estado en ocasiones anteriores".

Pero no solo en Canarias disfrutan Los Chichos del calor de sus seguidores. Porque el éxito de este grupo de rumba flamenca traspasa fronteras. "No hay público difícil para nosotros", explica el cantante con la seguridad que otorgan más de 40 años de carrera en el mundo de la música. Y, así, Los Chichos pueden presumir de contar con "un público fiel que, además, nos ayuda en cada una de las actuaciones que ofrecemos". Y en Tenerife no es para menos porque en La Orotava están acostumbrados a corear de principio a fin los himnos del grupo.



Trabajo incansable



Con 22 discos a sus espaldas, poco les queda por cantar nuevo a Los Chichos. Pero eso no es impedimento para que los actuales miembros continúen con su carrera, "con nuestras canciones de siempre, las que todos conocen, las que la gente adora desde hace ya 46 años y que nos hacen sentir como si fuera el primer día de nuestra carrera", relata el fundador de Los Chichos.

Además de su carisma y talento, su repertorio es otro de los motivos por el que Los Chichos han formado parte de la escena musical durante tantos años. "Contamos con buenos temas, todas nuestras canciones son originales y eso le llega a la gente, es lo que más le gusta", afirma González Gabarre. Y, a pesar de tantos años, el grupo aún piensa en componer nuevos temas que sigan haciendo las delicias de sus seguidores.

Y todo ello porque, aunque anunciaron su gira de despedida hace ya seis años, no tienen intención de abandonar la profesión. Emilio González Gabarre explica que, "cuando anunciamos que nos retirábamos, muchos de nuestros seguidores empezaron a escribirnos a través de las redes sociales pidiéndonos que siguiéramos cantando, y así lo hemos hecho", y añade que "estamos muy bien haciendo lo que hacemos y seguiremos hasta que el cuerpo aguante porque aún nos quedan muchos años por delante".

Además, Los Chichos han sabido rodearse de grandes profesionales para mantenerse en lo más alto del panorama musical durante tantos años. "Resulta que el público no se cansa de lo que hacemos y por eso hemos decidido continuar ofreciendo música", explica González Gabarre, quien recuerda que el trío publicó un trabajo recopilatorio en el que participaron Antonio Orozco, Estopa, Manolo García, Los Chunguitos y Pitingo, entre otros compañeros y amigos.

Poco les queda por hacer nuevo a Los Chichos. Lo que sí saben es que continuarán disfrutando en cada una de las actuaciones que ofrezcan. "Hemos trabajado ya con todos los artistas posibles, con todos los grandes, y hemos actuado en grandes escenarios, como el del Primavera Sound, que fue todo un éxito", relata uno de los componentes del grupo, quien celebra que, tras tantos años, la gente siga siendo chichera.

Permanecerán en el escenario hasta que el cuerpo aguante porque, para ellos, "los directos siguen siendo emocionantes" y, aunque han tenido que vivir los estragos de la crisis económica que también ha afectado al sector musical, celebran la gran cantidad de trabajo con la que siempre han contado. El trío reconoce que "ya tenemos una edad avanzada y necesitamos descansar un poco este año", pero sin abandonar del todo su carrera.

A Los Chichos solo les queda "subir a la Luna" para haber hecho de todo en la vida, como ellos mismos reconocen. Por eso, están listos para actuar en cualquier momento y para hacerlo pasar bien a su público porque, "si ellos disfrutan, nosotros también disfrutamos", afirma González Gabarre. Y de esta manera, Los Chichos han recorrido ya toda la geografía tinerfeña, desde Los Cristianos hasta Puerto de la Cruz. "Aprovecharemos para comer papas arrugadas este fin de semana, que están muy buenas", reconoce el cantante de Los Chichos.