"La originalidad es algo innegociable en la programación de Tenerife Shorts"

Siete años después de la creación del Festival Internacional de Cortometrajes Tenerife Shorts, la cita se traslada a La Laguna para convertir la Ciudad de los Adelantados en la capital del corto durante este fin de semana. El Teatro Leal y el IES La Laboral serán las dos sedes que albergarán por primera vez las proyecciones de los 45 cortometrajes seleccionados para esta ocasión. Son 23 los trabajos que compiten en sección oficial, cuyo palmarés se dará conocer el domingo por la tarde. Pero los números continúan: 23 de las obras seleccionadas son estrenos; uno de ellos a nivel internacional, otro en Europa y también habrá múltiples estrenos en España. Además, 24 de los 45 cortometrajes están dirigidos por mujeres y todos ellos cubren cuatro continentes.

El director del festival, José Cabrera, ha trabajado a contrarreloj con el Ayuntamiento de La Laguna para que esta séptima edición se pueda celebrar en 2020. Entre prueba y prueba de las proyecciones en el Teatro Leal, que no han parado de repetirse durante esta semana para que estuviera todo a punto para la sesión inaugural de ayer por la tarde, el tinerfeño celebra que esta séptima edición pueda celebrarse y, aunque quiere ir paso a paso, aventura una larga vida para esta cita internacional.

¿Qué tal el traslado del festival al municipio de La Laguna?

Nos sentimos muy bien acogidos en La Laguna, tanto en el Teatro Leal como en La Laboral. Nos han puesto muchas facilidades y eso ayuda a que el proyecto salga adelante.

No solo se mudan de ciudad sino que además estrenan por primera vez dos sedes para una misma edición.

En primer lugar, estamos tratando de conseguir una buena entrada en el Teatro Leal. Los cortos canarios siempre ayudan a atraer más público. La sesión de apertura es muy interesante porque acude la directora Floor Adams, que estrena su cortometraje Mind My Mind en España, que además estuvo entre los diez prenominados a los Óscar a Mejor Cortometraje de Animación. También contamos con el estreno en Canarias de la cinta Nimic, de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Matt Dillon, que también es un gran reclamo. Además, hay otros cortos que pueden gustar mucho. Preparamos dos propuestas que pueden ser muy interesantes para la jornada inaugural de un festival de cine, así que creemos que tenemos posibilidades de tener mucho éxito.

¿Y qué tienen preparado para las sesiones en La Laboral?

En La Laboral tendremos la sección internacional que por primera vez incluirá un cortometraje canario, el de la grancanaria Macu Machín, Quemar las naves. En total serán 23 cortometrajes. Es una selección que cuenta con un riesgo controlado. No hay películas demasiado complicadas o no comerciales sino que traemos películas que han estado en festivales contrastados como Cannes, Venecia, Berlín o Toronto. Son películas que creo que van a interesar mucho al público que venga durante el fin de semana.

Esta edición del festival también cuenta con algunas actividades paralelas.

Sí, en esta ocasión también tendremos una clase magistral en La Laboral. La sala tiene 450 asientos y los alumnos ocuparán prácticamente todos los puestos aunque tenemos algunos reservados por si alguien quiere participar. La impartirá Denise O'Keeffe, la directora adjunta de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, y hablaremos sobre desarrollo de cortometrajes. El objetivo es dar al alumnado de La Laboral, que suele hacer cortometrajes de tinte educativo, algunos consejos que les puedan ser útiles a la hora de realizar sus propias películas.

Tenerife Shorts es un festival que siempre ha tratado de responder a las demandas del público más variado. ¿Cómo se logra contentar a todos los espectadores?

Intentamos que la programación sea muy distinta, incluso dentro de una misma sesión. Se trata de cortometrajes que vienen de países muy distintos pero son películas que merece la pena proyectar y promover en nuestro festival. Queremos darle un subrayado a obras que es complicado ver de otra forma si no fuera por festivales como este. Son películas de todos los géneros: ficción, documental, experimental? También tenemos animación, tanto para adultos, en la sección oficial e incluso en la sesión de apertura, como para niños, en Family Shorts; porque, aunque sea animación, puede ir dirigido a todo el mundo. En este festival también nos gusta mucho hibridar géneros: animación y documental, ficción y documental? Nos parece que son muy interesantes ese tipo de ideas porque es precisamente donde encontramos muchas de las joyitas que nos gusta tener en la programación.

¿Cuántos cortometrajes ha tenido que ver el equipo de Tenerife Shorts para seleccionar los que se podrán ver durante estos días?

Trabajamos en varios festivales y acudimos a muchos otros a visionar obras. En total, hemos podido ver más de 1.300 cortometrajes entre 2019 y 2020.

¿Se pierde la perspectiva después de ver tantas obras?

Es parte del trabajo. Al final, tenemos que tener muy claro cuál es la línea de trabajo para que, cuando un corto se acerque a esa línea, lo consideremos para nuestra programación de inmediato. Cuando un trabajo no tiene que estar incluido, las cosas están más claras para nosotros y eso facilita desecharlos.

En su caso, que trabaja para diferentes festivales, ¿cómo diferencia los cortometrajes de esta cita con las de otras del panorama nacional?

Normalmente, cuando trabajo para un festival, programo para ese festival y no mezclo los tiempos. Además, como las citas en las que trabajo no coinciden en fechas, eso me facilita poder centrarme en lo que necesita cada festival. Ahora, cuando termine aquí, empezaré a cerrar programación para el Festival Internacional de Cine de Las Palmas donde tenemos un montón de películas que ya están inscritas. La próxima semana empezaré a visionar las que ya están inscritas y otras que se están moviendo por otros festivales. Pero la programación en cortometraje en sección oficial en Las Palmas es más pequeña, son solo entre 12 y 14 títulos.

En el que caso de Tenerife Shorts, ¿qué es lo que tienen en cuenta?

Es una mezcla de varias cosas porque tratamos que haya un equilibrio con los diferentes géneros, que sean estrenos, de directoras? Vas buscando diferentes aspectos que ayuden a hacer una programación sólida y que sabes que puede gustar a un público diverso y que en cada sesión pueda haber uno o dos cortos que el público adopte como algo propio en sus recuerdos. Es normal que en una sesión en la que hay seis cortos, haya algunos que gusten menos, pero tratamos que siempre haya algo distinto porque la originalidad es innegociable en Tenerife Shorts. El tema de la calidad técnica nos interesa pero siempre valoramos más la originalidad que otros aspectos más monetarios o de producción. Tampoco descartamos ni una cosa ni otra y tratamos de buscar un equilibrio.

Tras seis ediciones de Tenerife Shorts, ya conocen a su público potencial. ¿Cómo se puede definir a todos esos espectadores?

En la selección no pensamos tanto en un público determinado, sino que la selección pueda cubrir a un amplio abanico de público. Este año, cambiando de ciudad, suponemos también que habrá cambios. Estamos un poco a la expectativa en ese aspecto.

En pasadas ediciones, la actividad de Tenerife Shorts continuaba tras las proyecciones en diferentes locales de la capital. ¿Será eso posible en esta ocasión?

No, este año no tendremos eso. Pero sí tenemos directores invitados, sobre todo canarios, como Macu Machín. También estará la directora holandesa Floor Adams y el sueco Robert Melo, codirector de The Stick. Realmente hemos tenido poco tiempo desde que surgió la posibilidad de colaborar con el Ayuntamiento de La Laguna para llevar a cabo aquí la séptima edición del festival, así que las prioridades eran las proyecciones y los invitados y hemos dejado a un lado el resto de actividades.

Se habla siempre del hándicap de la insularidad en Canarias, tanto en este sector audiovisual como en otros campos. ¿Hay problemas reales para que los directores internacionales visiten las Islas?

Sí, sin duda. No solo por el tema del vuelo sino porque este año se ha hecho más patente el tema ecológico. Ha habido varios directores que no han venido porque no quieren coger aviones para ir a los festivales. En el caso de una isla como la nuestra eso dificulta mucho las cosas.

Canarias ha experimentado un boom dentro de la industria audiovisual en los últimos años. ¿Este festival también sirve para seguir potenciando esta tendencia de Canarias como plató de cine?

Sí, muchos de los directores que traemos han conocido lo que les ofrecemos. Nosotros nos encargamos de explicarles las ventajas fiscales y les enseñamos la Isla. Normalmente les gusta mucho Tenerife y alguno que otro nos ha dicho que lo comentaría con su productora para ver la posibilidad de hacer algo en Tenerife.

Existe una importante sección de cortometrajes canarios, tanto en esta edición de Tenerife Shorts como en todas las del festival. ¿Qué valoración puede hacer el director de esta cita del trabajo que se está haciendo en el Archipiélago?

Hay una cierta continuidad en el trabajo que se realiza en las Islas. La selección de cortos incluye géneros distintos y no creo que haya un progreso sino que hay una continuidad. Hay directores que llevan más de una década haciendo cine, casi siempre de una duración corta y eso es lo que nosotros defendemos, que el cortometraje tiene un valor artístico y que no es una antesala del largometraje sino que puede ser perfectamente que un director haga su carrera en el cortometraje. También se dan ocasiones en las que gente del largometraje hace cortometrajes, como Yorgos Lanthimos o incluso Gabriel Abrantes que también está en nuestra selección con Les extraordinaires mésaventures de la jeune fille de pierre y quien, después de Diamantino que se estrenó en Cannes y que ha tenido un éxito enorme, ha vuelto a hacer cortometrajes porque toda su carrera la ha hecho a través del corto. El último trabajo del portugués lo tendremos en sección oficial y es fantástico. Igual que Nimic, que no tiene nada que envidiar a ningún largo de Lanthimos.

Tenerife Shorts anima a ver y a realizar cortometrajes. ¿Cómo ha sido la evolución de este sector desde que dio comienzo este festival?

Nosotros empezamos hace siete años, cuando aún estábamos saliendo de una crisis económica con la que se habían caído muchos festivales. Tenerife Shorts surgió cuando muchos de ellos se retiraban. Lo que ha cambiado es que en los últimos años han vuelto las ayudas económicas, tanto al largo como al corto, y eso ha mejorado las condiciones de los equipos de trabajo en Canarias. Eso también ha dado pie a la creación de diferentes asociaciones que están haciendo cosas positivas para que se pueda hacer cine en mejores condiciones. A nivel global esto no es tan marcado porque la crisis se sintió más en países como España, pero sí que ha habido mejoras en estos siete años.