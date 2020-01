Estado de fluida creación

Manteniendo la línea actual del género fluido, unos cuantos diseñadores han presentado colecciones que rompen los estereotipos; como Loewe, que le ha puesto vestidos a sus modelos masculinos -me ha encantado su vestido de lamé dorado que inauguró el desfile-, y Rick Owens, que ha presentado una colección sensual y femenina homenaje a David Bowie; entre sus looks han destacado los body suits ajustados y abundantes escotes grandes y profundos.

Otra de las tendencias du jour han sido los adornos llamativos y teatrales, los hemos visto por todas partes esta semana. Dior, con Kim Jones (que siempre acierta), ha apostado totalmente por lo ostentoso para su preciosa colección FW2020 -un tributo de opulencia neo-punk a Judy Blame- representando gigantescas rosas de seda, collares de imperdibles y clavijas de bricolaje, y todo tipo de adornos.

Me ha gustado mucho también la colección de Alyx, que ha ondeado la bandera de la inclusividad al hacer desfilar a modelos transexuales, y que también ha apostado fuerte por los adornos presentando unos estilizados motivos ornamentales tipo Western con diamantes -muy de moda- que hemos podido ver en abrigos Mackintosh, camisas y corbatas. Los modelos también llevaban horquillas brillantes en el pelo.

Siempre tengo curiosidad por ver el trabajo de Lazoschmidl, y esta temporada FW2020 no me han decepcionado con su colección estilo rock-boho hippie llena de glamur, embellecida con monedas vintage bordadas sobre camisas y túnicas, y con modelos masculinos con tops de malla estereotípicamente femeninos.

Otra de las tendencias especiales ha sido la utilización más que nunca de la piel sintética, para la que las mentes creativas detrás de las marcas están encontrando la forma de lograr que parezca aún más lujosa y bella. Uno de los mejores ejemplos esta temporada han sido los abrigos de piel sintética hechos a partir de mohair y lana para la colección YLEM de GMBH y cuyos abrigos y chaquetas de cuero están hechas de maíz. Es imposible no mencionar a Raf Simmons, que también usa piel sintética, porque me apasiona su estética y me encanta la forma en la que incorpora la excelencia del estilo de sastre y lo lleva a un nuevo nivel, siempre con ese toque algo melancólico vintage, y esta temporada con un giro hacia el tema del Solar Youth de intención futurista evocando a Blade Runner -¡tengo que verla otra vez!- con abrigos y jerséis preciosísimos que se transforman en capas.

Palomo, quien está muy comprometido con en el tema de exhibir el género fluido en París, se ha inspirado en el Greco, y ha llamado su colección Éxtasis. Para ella ha empleado los retratos del renacimiento como apunte de color, junto con fabulosos collares de volantes y mangas eclesiásticas, la perfecta mezcla española que siempre contrasta con lo más oscuro, pero ¡con una enorme explosión de color y alegría!

