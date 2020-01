'El Eunuco' llena de risas el Teatro Leal

El Teatro Leal de La Laguna recibe mañana El Eunuco, una comedia que ha llenado todos los recintos por los que ha pasado desde su estreno a principios de año. Esta creación de Acelera Producciones dirigida por Mingo Ruano y María de Vigo ha colgado ya el cartel de "no hay entradas" en Fuerteventura y Gran Canaria. Y la racha sigue. En el Leal ya no hay sitio para la función que comienza a las 21:00 horas y puede que lo mismo pase en la cita que tienen con el público de La Orotava, el próximo viernes 31 en el Auditorio Teobaldo Power. Está casi todo vendido.

Ruano, que también forma parte del elenco de El Eunuco, confirmó esta misma semana el buen momento que vive el equipo que dirige. "Estamos contentísimos", reconoce. "Trabajar con el teatro lleno es siempre un placer", añade. Hasta el momento, unas 3.000 personas han disfrutado ya de esta propuesta: un "vodevil desenfrenado" escrito por Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez sobre la más difundida de las seis comedias clásicas que Terencio escribió hace unos 1.200 años. Ruano ha adaptado el texto para la ocasión.

El actor y director valoró la importancia de haber escogido bien al elenco, ya que eso ha ayudado a que la obra tenga aún más repercusión. "Cada uno defiende su personaje a la perfección y encima tienen su propio público fidelizado que les sigue en todos sus proyectos", valora el grancanario. Todos los elementos, insiste, parecen haberse conjugado para conseguir estos buenos resultados: un guión desternillante, una estética diferente y un ritmo infalible. "Desde el primer momento, cuando empezamos a leer el guión era imposible no descojonarnos", recuerda Ruano.

El plan para el futuro de El Eunuco es hacer una gira por todas las Islas, al menos durante todo este 2020. Ya están cerradas varias fechas y los lugares escogidos para las representaciones incluyen la isla de El Hierro, el sur de Tenerife, Lanzarote y el sur de la isla de Gran Canaria. "Habrá un ligero parón entre febrero o marzo debido a los Carnavales, que en estas fechas son el centro de todo en nuestras Islas", adelanta el actor.

El lanzaroteño Kike Pérez es uno de los miembros del elenco que completan -junto al propio Ruano- otros siete actores: Mari Carmen Sánchez, Jabicombé, Maykol Hernández, Víctor Formoso, Thania Hill, Saray Castro y Efraín Martín.

Pérez asegura estar encantado con la experiencia. Participar en un montaje teatral así está siendo para él como un "cursillo pagado". "Esta obra supone estar en un medio que no es el mío. Yo no me considero actor y estoy rodeado de ocho compañeros que son todos actores y actrices con un bagaje de muchísimos años. Es aprender cobrando, que es lo mejor", celebra el conocido humorista.

Los dos primeros pases de El Eunuco tuvieron lugar a principios de mes en Palacio de Congresos de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Por el momento, Pérez percibe desde el escenario el calor del público y reacciones muy positivas. "Los estrenos son siempre complicados pero la verdad es que ha ido todo muy bien. Hay más risas de las que nos esperábamos. A pesar de ser una comedia no creíamos que fuera una obra tan hilarante. Estamos muy contentos con este comienzo", explica el artista que, para la ocasión, se ha metido en la piel de Fanfa.

Fanfa es un general "venido a menos" que está pagando la factura de haber vivido siempre bajo el peso de la represión. "A pesar de su rango se ha dejado ir un poco con la vida. Tiene como un cascarón dentro que debe abrirse", detalla Pérez.

El humorista nacido en Arrecife se muestra encantado con poder aprender cada día de un mundo en el que se considera un poco intruso. Un cómico también interpreta distintos personajes, pero son papeles que están mucho más ligados a él como persona. El trabajo en equipo es otra de las novedades de las que Pérez está disfrutando especialmente. Lejos de la soledad de su espectáculo, en El Eunuco comparte escenario con otras veinte personas, entre técnicos y equipo artístico. "En mi show yo me lo guiso todo: mis pensamientos y reflexiones", reconoce. "Todo eso lo suelto en el escenario casi más desde la persona y no tanto desde el personaje. En el teatro experimento otras cosas, me meto en otros personajes y en otras vidas. Se buscan soluciones a temas que desconozco", añade.

Para meterse de lleno en una producción de este tipo, Pérez ha contado con el apoyo de los dos directores. Ambos, asegura, le han ayudado "muchísimo" y él, como buen alumno, toma nota de todas las recomendaciones. "Todo el rato estoy con los ojos bien abiertos, aprendiendo y buscando la manera de descubrirme a mí mismo y ver qué es lo que soy capaz de hacer", reconoce.

Pese a su modestia, no es la primera vez que el conejero se mete en la piel de algún que otro personaje. Sí que es su estreno en una producción de este tamaño. "Es una maravilla disfrutar del equipo. Yo siempre voy solito. Viajo con mi técnico y mi representante, pero al fin y al cabo en el escenario estoy solo. Aquí vivo intensamente esos momentos en equipo, son maravillosos", indica . Al joven humorista la experiencia le está resultando de lo más productiva y no descarta que de ella salgan futuros retos profesionales. "De todo voy cogiendo cositas. Lo que se tenga que terciar se terciará, yo siempre voy recogiendo cada cosa que me da el camino", asegura.

Además de su trabajo en El Eunuco, que promete tenerle ocupado al menos durante el resto de 2020, Kike Pérez estrena nuevo show en solitario. Tiene a su nutrido grupo de seguidores acostumbrados a que cada año salga una pieza de humor nueva. Este año no iba a ser distinto y fruto de esa determinación ha nacido Pólvora. "Este es el primer año que me hago competencia a mi mismo, digamos. Estoy en dos carteles al mismo tiempo", bromea. Aunque pareciera que ese doblete podría ser una apuesta arriesgada, por el momento todo le está saliendo a pedir de boca. También está llenado recintos con su nuevo show y en breve se le podrá ver con él en Tenerife. Será el próximo 14 de febrero en El Sauzal. De hecho, tras vender por completo la única función que tenía prevista a las 20:00 horas, ha habilitado un segundo pase a las 22:30 horas para dar cabida a todo el público.

Mientras Acelera Producciones celebra el éxito de esta producción, es muy probable que en octubre de este año lance una nueva sorpresa de la que por el momento prefieren no dar muchas pistas. "Para todos nosotros es un privilegio saber que lo que estamos haciendo llega a tanta gente, lo estamos disfrutando intensamente", apostilla sobre El Eunuco el director y actor canario Mingo Ruano.