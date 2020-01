Despistaos y más enteros que nunca

Despistaos están más enteros que nunca, o al menos eso es lo que hacen ver en su último trabajo discográfico. Cinco años de grabaciones, de composición y de desechar letras han sido necesarios para dar forma a este disco en el que "la esencia del grupo está más viva que nunca". Hoy se estrenan en la Isla con un formato acústico y el éxito está asegurado porque las entradas están próximas a agotarse.

Daniel Marco Varela es la voz de Despistaos desde hace 17 años y lamenta que "nuestra relación con las Islas haya sido bastante escasa", así que añade que "este es un paso importante para nosotros" ya que les ha costado mucho organizar esta cita en la que realizarán una presentación en acústico para comprobar "si la gente tiene ganas de vernos". Despistaos presenta en el Búho Club su último disco, Estamos enteros, con un formato ideado hace unos meses para una gira que realizó la agrupación para su aventura por Latinoamérica. "Nos funcionó muy bien, así que ahora repetiremos José Krespo y yo, con dos guitarras y voz, y completaremos con bases programadas", relata el cantante del grupo castellanomanchego.

Estamos enteros "ha sido muy especial para nosotros porque ha sido casi como hacer un primer disco: lo hemos preparado durante años y lo hemos hecho con cariño y amor". Y es que este decimoprimer trabajo de la banda de rock ha tardado cinco años en ver la luz porque "queríamos hacerlo con mucha tranquilidad y con mucho mimo, y eso se nota", sentencia el cantante de esta formación que, tras años de carrera, ha aprendido "a base de golpes lo importante que es parar y descansar". Y es que Despistaos conoció el éxito muy pronto en su carrera y "estuvimos once años sin parar; fue todo muy precipitado hasta que ya no pudimos más y tuvimos que hacer un descanso forzoso". Pero el grupo está ahora más relajado porque "sabemos decir que no. Ahora seleccionamos porque antes nos metíamos en todos los fregados", afirma el cantante quien reconoce que la música "es un trabajo muy bonito cuando lo disfrutas pero, si llega el momento en que se convierte en una obligación, ya no es bonito".



Colaboraciones



El concierto de esta noche en el Búho Club realiza un repaso por el último trabajo de la agrupación "que está funcionando muy bien", afirma Daniel Marco Varela, pero sin olvidar las canciones míticas del grupo. Esta presentación la realizan precisamente ahora que han reeditado su último trabajo con temas junto a numerosos artistas.

Varela indica que "no fue una decisión premeditada, pero siempre nos ha gustado mucho tener colaboraciones en nuestros discos". Además, Despistaos se ha valido del cambio de paradigma en el sector de la música para no parar de grabar en los últimos meses: "Hoy en día todo se mueve por plataformas de streaming y las canciones se hacen viejas muy rápido por lo que hace falta tener nuevo material y que todas las canciones tengan su protagonismo". "Teníamos muchas canciones que creíamos que se merecían contar con su momento y se lo hemos ido dando poco a poco con las colaboraciones que hemos ido publicando", explica la voz de Despistaos, quien destaca la buena oportunidad que generan estas colaboraciones para "compartir, mezclarnos y juntarnos".

Entre las canciones que seguro sonarán esta noche destaca Grita fuerte mi nombre, el tema que ha compuesto el grupo para la campaña que han puesto en marcha contra el fracaso escolar: Todos somos despistaos. Esta idea surge por dos motivos. En primer lugar el grupo quería "hacer un lavado de imagen" a su nombre porque "lo pusimos cuando éramos muy jóvenes y ahora queremos darle otro sentido. Nos tomamos muy en serio nuestro trabajo", relata el cantante quien completa: "También se nos ocurrió la campaña de Todos somos despistaos para toda esa gente joven que nos sigue".

De este modo, la agrupación entró en contacto con personas con profesiones poco corrientes, como magos, hackers, actores o dibujantes de cómics; en definitiva, gente que se ha dedicado a lo que le apasiona. "No queremos que se malinterprete esta campaña y que la gente crea que promovemos que los jóvenes no estudien porque lo que queremos destacar es que hay que dedicarse a algo en lo que se sea bueno para disfrutarlo y ser feliz", concluye Daniel Marco Varela.