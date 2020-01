"El circo resume bien la situación política"

Nada más empezar a hablar Edu Galán (Oviedo, 1980) destila ironía y mucho cachondeo en sus palabras. Sátira, sarcasmo, cinismo o burla son algunas de las figuras retóricas en las que patina la pareja de hecho artística formada por el humorista asturiano y el argentino Darío Adanti (Buenos Aires, 1971). Ellos son los responsables de la revista satírica Mongolia y se han visto obligados por la crisis que vive la prensa escrita a echar mano de su inventiva y montar varios espectáculos, el último Mongolia sobre hielo, en el que darán durante cerca de 90 minutos un peculiar repaso a los temas candentes de la realidad social y política española, en la que también incluyen algunos guiños directos a Canarias.

¿Cómo así han montado un circo como Mongolia sobre hielo ?

Nosotros como mongoles tenemos una especie de teatro en el que como hay crisis en la prensa y tenemos un gobierno de izquierdas son muy malos tiempos para la sátira y como estamos siempre dando a la derecha, ahora que está en la oposición, nuestros lectores se tranquilizan porque ya está el comunismo instalado en el gobierno. Entonces la revista se va a la mierda y ante esa perspectiva decidimos montar un circo sobre hielo.

¿Qué temas pasan por su filtro en el show que proponen?

Somos dos empresarios de izquierdas muy comprometidos con el cambio climático o el lenguaje inclusivo, entre otros temas. Somos unos hipócritas y tenemos dos trabajadores absolutamente fachas que son votantes de Vox y que limpian el circo sobre hielo, cuidan la pista y los hemos contratado como falsos autónomos. A partir de esas contradicciones vamos haciendo sketches sobre la visión de la vida de estos trabajadores, los nacionalismos, los nuevos ecologismos, por qué la derecha se une y la izquierda siempre se separa. La idea del circo sobre hielo da para plantear diversas situaciones contradicciones y luego es un tono como muy salvaje y muy para adultos que piensen. El primer musical fue más contra la derecha, en este es más contra determinadas izquierdas que son muy ligth.

¿Cuanto dura y que recursos escénicos utilizan?

Entre 80 y 90 minutos. Depende porque tiene partes improvisadas y se interactúa mucho con el público. También se hacen referencias a la política y tradiciones locales. A veces varían un poco, pero siempre creemos que los espectáculos los escribimos pensando en Ramones, que hacían conciertos de un hora y cuarto en los que pasaban muchas cosas. Nuestro show son sketches, vídeos, canciones, y cuando te das cuenta ya se terminó. Sobre todo son monólogos, juegos de luces interactuados con vídeos y vamos acompañados por una pléyade de pingüinos hinchables. No hay pista de hielo porque el cambio climático lo arrasa todo.

¿Por qué han elegido el hielo en vez de la cuerda floja?

Nos hacía mucha gracia esto de los circos los espectáculos sobre hielo. El hielo nos daba mucho juego para hacer gags sobre el cambio climático, pero el circo resume bien la situación política del momento que vivimos .

¿Qué les gusta más, un público activo o uno pasivo?

Siempre queremos un público pasivo que acepte que no siempre tienen que estar de acuerdo con nosotros. Queremos ser complaciente con el, que se ría y se descubra a sí mismo. Hacemos diversos chistes disfrazados de fachas muy machistas, muy homófobos y queremos que un público de izquierdas se descubra a si mismo riéndose con chistes de los que en principio no se debería reír. Queremos hacer muy partícipe al público poniéndole de alguna forma un espejo deformante delante. Es un show en el que como todo pasa en sátira está muy pegado a la actualidad y caduca pronto, porque hace referencia a las noticias del día. Es muy periodístico en este sentido. También queremos que pasen un rato riéndose de la realidad diaria y que se olviden de que ahí fuera hace frío.

¿Qué alaba y qué critica del ser humano?

Lo que alabo es nuestra rápida capacidad de adaptación, incluso con las peores cosas, como por ejemplo el trabajo esclavo o esas cosas que están pasando que te contratan como autónomo en empresas de mensajería. Nos vamos adaptando de la forma más alucinante a verdaderos atropellos de nuestros derechos y lo que peor llevo es que vemos las cosas como nosotros o ellos, blanco o negro, o estas conmigo o contra mi, como ocurre en la política. El espectáculo trata de socavar esa idea, que se utilice como arma política un tema que debería ser intocable, por ejemplo la educación pública. Que no seamos capaces de llegar a acuerdos en temas que objetivamente son de todos.

¿Para qué sirve la política?

En principio para proteger a los más débiles. Es el último eslabón que nos protege a los que estamos en la parte medio y baja de la cadena frente a los atropellos que nos pueden hacer los poderes, actualmente el económico. El poder político podría servir para imponer cosas como el despido libre, como ocurre en Estados Unidos. El poder político debería servir para que esto no sea una selva. Lo que pasa es que el poder político está sometido, muchísimas veces, al poder económico, como en Estados Unidos. Trump está sometido al poder político, él lo dice y encima lo votan.

¿Y la religión?

La religión sirve para hacer antropología del ser humano y sociología, porque sigue muy presente en nuestra vida diaria desde sus formas más elaboradas como el catolicismo o el islam hasta creencias absurdas como el horóscopo, que no son religiones pero que están. No se puede entender la historia del mundo sin tener en cuenta las religiones. A nivel psicológico no se puede entender muy bien, a veces, esa necesidad de la personas de trascendencia, que es muy respetable. A nivel personal puede servir para eso y a nivel de estudio para otra cosa. Creer en cosas que son narraciones para niños que fueron escritas hace dos mil años y son evidentemente falsas a mi no me sirve para nada más que para hacer sátira sobre ellas.

Ustedes han recibido serias amenazas por sus espectáculos, ¿cómo ve la realidad de la libertad de expresión en este país?

La veo atacado por todas partes. Por el estado, con cosas como la Ley Mordaza. Han sido imputados hasta titiriteros, y luego por parte de una izquierda que yo califico como autoritaria. Se persigue directamente la libertad de expresión y creación etiquetando contenidos de ficción como machistas o racistas, lo que provoca una autocensura brutal en los creadores que además no llegamos a mil euristas en muchos casos y que crea esa sensación continua de estar vigilados. Entiendo que en tu vida personal o en los documentos públicos tengas que tener muchísimo cuidado con estos temas, pero en la ficción. Perdóneme, usted tiene la opción de cambiar de canal o de criticarlo, pero esto va un paso más allá. Piden boicot, retirar conciertos o libros de las bibliotecas... y estos se llaman a si mismos de izquierdas. Esto es lo tremendo.

¿Qué cambiaría si fuera un político de peso?

Lo primero que haría sería incluir el seguro dental universal. Es una de mis reivindicaciones más antiguas. Cómo es posible que un país serio no incluya el dentista universal a sus asegurados.

¿Es usted muy del Club de la Comedia?

Me gusta, incluso he escrito un ensayo sobre el monologuismo norteamericano. Me gustan losmonologuistas pero más los que tienen un carácter propio, como Raúl Cimas, que me vuelve loco, o Leo Harlem o Silvia Abril. El Club de la Comedia no es lo que más me gusta dentro del humor español. Me gusta este surrealismo que viene de Gómez de la Serna, Jardiel, José Luis Cuerda o Buñuel, incluso hasta Raúl Cimas. En el humor me gusta ese surrealismo que combina situaciones costumbristas con hombres enterrados, como en la película Amanece, que no es poco.