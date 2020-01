Los taxis vuelan y los juguetes sexuales se conectan

Todo lo que se puede conectar a internet, se conecta. La feria de electrónica de consumo (CES), que tuvo lugar la semana pasada en Las Vegas, lo deja claro: los objetos se empapan de inteligencia artificial y le roban todo el protagonismo a móviles y ordenadores, los triunfadores hasta el momento del mayor evento tecnológico del mundo. La tecnología se suelta la melena en Las Vegas y vale todo: robots con forma de pelota, taxis que vuelan, camas que se calientan solas o juguetes sexuales inteligentes.

El CES, a falta de grandes titulares, ha dejado un reguero de migas para seguir el camino hacia el futuro. Con altavoces inteligentes para el hogar como Google Home o Amazon Echo viviendo a día de hoy en casa, ya no da miedo hablar de robots domésticos. Pero mejor, sin forma de humano. Samsung ha lanzado un robot que parece una pelota de tenis. Rueda por toda la casa con una cámara encendida que saca fotos, vigila al perro cuando no estamos y gestiona todos los aparatos conectados del hogar. Se llama Ballie y aún no se sabe cuándo verá la luz. Este mismo año sí se podrá adquirir la nueva tele de Samsung, que ya no se coloca en horizontal, sino que gira para ofrecer una visión vertical de las Stories de Instagram o los vídeos de Youtube. La pantalla Sero está pensada para una nueva generación que lo ve todo a través del móvil.

Los coches acaparan cada año gran parte del CES. En general, más de lo mismo: las marcas equipan sus vehículos con asistentes (en su mayoría con Alexa, de Amazon) para controlar por voz la música o la climatización. El mayor acelerón lo pegó Sony con un coche eléctrico de 33 sensores para mejorar la conducción y reconocer a su dueño y saludarlo de la que se acerca al vehículo. Es la versión moderna de Kitt, el coche fantástico. "No es una exageración decir que el móvil ha sido la megatendencia de la última década; la próxima megatendencia será la movilidad", sentencia Kenichiro Yoshida, presidente de Sony.

Lo de ver un burro volando no se hará realidad, pero sí ver un taxi volador. Hyundai y Uber se han unido para ofrecer un servicio de taxis aéreos. Son una especie de helicópteros que se podrán coger en helipuertos tras solicitarlos a través de una aplicación, de la misma forma que se pide un coche de Uber. Este año empiezan con las pruebas y en 2023 esperan sobrevolar el mundo. Pero antes: el robotaxi. Los coches autónomos de Mobileye empiezan a rodar este año por varias ciudades. Andan solos y rastrean el estado de las carreteras y del tráfico para mejorar la experiencia de viaje.

Orgasmos con Spotify

Los juguetes sexuales inteligentes han entrado este año por primera vez en la feria de Las Vegas. Hasta el momento, los organizadores no se atrevían con productos "inmorales, obscenos, indecentes o profanos", pero en 2020 le han abierto las puertas al vibrador. Para ellos, se presentó un tubo con el interior de látex y control remoto para ajustar la intensidad y la contracción del aparato. Para ellas: vibradores que siguen el ritmo de la música de Spotify y crean "programas de placer" a partir del análisis de datos ( big data) de otras sesiones registradas.

Y la cama se calienta sola. Climate 360 -un proyecto que ha ganado el premio al mejor dispositivo para el hogar inteligente- equilibra la temperatura de la cama para optimizar los ciclos del sueño naturales del cuerpo. Todo listo para seguir soñando.